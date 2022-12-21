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Фантастические твари славянской мифологии и где они обитают

Фантастические твари славянской мифологии и где они обитают

Автор:
21 декабря 2022 10:26
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   славянская мифология   факты   фантастические твари   фото   
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Огнедышащие змеи, пожирающие людей коты и освещающие тьму птицы… Мир восточных славян был полон опасных созданий. Вот четыре самых необычных из них.


Змей Горыныч

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Это одно из самых безжалостных и злобных существ славянских былин. Огнедышащий говорящий драконообразный Змей Горыныч выжигает деревни и посевы, похищает и пожирает встретившихся на его пути несчастных. Другим его занятием является охрана «Калинова моста», соединяющего мир живых с миром мертвых.

Время от времени трехглавое (а иногда и двенадцатиглавое) чудовище может целенаправленно похитить дочь какого-нибудь князя, чтобы уволочь ее в безлюдные земли, где трава не растет и птицы не поют. Здесь располагается его убежище— горная пещера, вход в которую усыпан костями отважившихся бросить ему вызов смельчаков.

Чтобы победить Змея и спасти несчастную, богатырь должен поразить его в самое сердце или отрубить все его головы. Славяне считали Горыныча настоящим олицетворением зла: даже земля не хотела впитывать черную кровь, сочившуюся из ран поверженного монстра.


Жар-птица

Как и Змей Горыныч, мифическая Жар-птица связана с огнем. Только в отличие от пещерного чудовища славянский аналог птицы Феникс несет людям счастье и богатство, а не боль и смерть.

Смотреть на Жар-птицу сродни тому, что смотреть на солнце. Летя в ночи, она освещает все вокруг и слепит глаза как молния. Дотрагиваться до нее — все равно что совать руки в огонь.

Тем не менее, если получится приманить птицу в золотую клетку волшебными золотыми яблоками, есть шанс завладеть ее пером. Оно дарит своему обладателю счастье на всю его жизнь. Кроме того, когда Жар-птица поет, из ее клюва сыплются жемчужины.


Кот Баюн

На первый взгляд, это обычный милый котик, просто крупнее. На самом деле, кот Баюн — опасный людоед. Сидя на высоком столбе возле дороги, он погружает проходящих мимо путников в глубокий сон своим волшебным голосом («баюн» со старославянского значит «рассказчик»), а затем убивает их железными когтями и пожирает.

Однако даже от такого чудовища может быть польза. Нужно поймать кота и заставить служить себе — его убаюкивающие сказки исцеляют.


Индрик

Мифический Индрик — «всем зверям отец», властитель подземелья, где он ходит «словно солнышко по поднебесью». Напоминавшее единорога фантастическое животное ненавидит змеев и является для них страшным врагом.

Индрику с древних времен приписывались целебные свойства. Согласно записям, в XVII веке царь Алексей Михайлович соглашался отдать за три рога, якобы принадлежащих этим зверям, множество соболей и мехов.

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Метки: интересно   познавательно   славянская мифология   факты   фантастические твари   фото   
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7  комментариев
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raael13 Час назад
А где лешие, кикиморы, водяные, стрыги, прибожки, ырки... ?
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179
Хухрмухр 23 минуты назад
За такой корявый пост баюна на тебя натравить автор.
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41k
Aleksandr Час назад
Все мы знаем, где обитают фантастические твари славянской мифологии...
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3k
Nigilist 2 часа назад
Фантастические копипастеры и где они обитают - вопрос риторический!
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Infinite

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