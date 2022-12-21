Фантастические твари славянской мифологии и где они обитают

Это одно из самых безжалостных и злобных существ славянских былин. Огнедышащий говорящий драконообразный Змей Горыныч выжигает деревни и посевы, похищает и пожирает встретившихся на его пути несчастных. Другим его занятием является охрана «Калинова моста», соединяющего мир живых с миром мертвых.

Время от времени трехглавое (а иногда и двенадцатиглавое) чудовище может целенаправленно похитить дочь какого-нибудь князя, чтобы уволочь ее в безлюдные земли, где трава не растет и птицы не поют. Здесь располагается его убежище— горная пещера, вход в которую усыпан костями отважившихся бросить ему вызов смельчаков.

Чтобы победить Змея и спасти несчастную, богатырь должен поразить его в самое сердце или отрубить все его головы. Славяне считали Горыныча настоящим олицетворением зла: даже земля не хотела впитывать черную кровь, сочившуюся из ран поверженного монстра.

Жар-птица