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Как африканцы боролись с рабством с помощью косичек?

Как африканцы боролись с рабством с помощью косичек?

Автор:
08 декабря 2022 10:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   косичка   люди   познавательно   раблство   факты   фото   
725
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Отношение к афрокосам в современной России и ряде других стран неоднозначное. Одни их могут счесть безобидным модным поветрием.

Другие — элементом, несовместимым с деловым стилем в одежде. В некоторые особенно строгие учебные заведения и организации студентов или сотрудников могут даже не пустить с такой прической.

А вот для самих выходцев с жаркого континента афрокосы — нечто, гораздо большее, чем прическа или писк моды.

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Для многих африканцев особые косы — символ освобождения и борьбы с рабовладельцами.

Сторонники такой версии видят в афроплетении особый язык, способ передачи ценной информации и даже тайник.


Почему когда в Африке появились особенные тонкие и плотные косички?

Какую легенду о борьбе за свободу связывают с этой прической?


История афиканской косички

Заплетание волос так или иначе было известно во всех культурах. Они могли быть единичными, парными и многочисленными, у мужчин и женщин, на голове и даже в бородах.

Но африканское плетение отличалось особой тонкостью, огромным числом мелких косичек, плотно прижатых к голове с просвечивающей кожей между ними.

Афрокосы появились на этом континенте еще на уровне палеолита.

Одно из самых древних женских изображений, известных на сегодняшний день — Венера Брассемпуйская вырезана из слоновой кости с чем-то на голове, весьма напоминающем афрокосы.

У населения континента волосы густые и жесткие. Держать их в порядке непросто. Но коротко стричься или брить голову не позволял климат — был риск теплового удара.

Поэтому издревле местные жители научились плести тонкие плотные косы из курчавых, жестких волос. Они могли быть простыми или создавать сложный, искусный узор.

Их носили все — и бедняки, и аристократия.

Национальный герой Эфиопии XIX века король Теодрос II изображался с множеством прямых тонких косичек.

Легенда бывших рабов колониальной Америки связывает современную моду на косички среди выходцев из Африки с интересной историей борьбы за свободу.


Все в леса!

В XVII веке португальцы стали завозить больше африканских невольников для работ на плантациях на территории нынешней Колумбии.

В одну такую партию рабов волею судьбы попал представитель королевской семьи одного из островного народа вблизи побережья Западной Африки.

Его звали Бенкосом Биохо.

Согласно легенде мужчина, будучи лидером по натуре, не стал мириться с рабством.

Он бежал в густые леса Колумбии, уведя за собой группу рабов.

Памятник рабам в Сан-Базилио-де-Паленке

Они основали тайное поселение, существующее и сегодня — San Basilio de Palenque.

Так как рабы были из разных народностей, то став жить вместе в лесах, они даже придумали новый общий диалект — паленкеро.

И косички в этом поселении стали играть особую, неожиданную роль.

Легенда о свободе

Жители Паленке активно помогали освободиться из рабства другим африканцам и вели борьбу и подрывную деятельность на плантациях.

Для тайной, партизанской связи использовали косички.

Каждый узор становился посланием. Например, косички очень плотно прилегающие к голове с приподнятым на макушке пучком были сигналом к бегству — «departes», то есть буквально — уходим, отступаем.

Рабовладельцы и надзиратели не обращали внимания на то, что девушка или юноша вдруг переплел волосы и прошел по плантации. А рабы понимали тайный знак и бежали.

Были разработаны узоры карты — по схеме заплетения косичек и полоскам кожи между ними можно было понять, куда именно бежать, по какой тропе, в каком направлении.

В косички при побеге заплетали ценности — цепочки, камни и даже семена растений, которые потом можно было посадить в Паленке.

Впрочем, ряд ученых считает легенду об использовании тайного смысла афрокос армией Бенкоса Биихо мифом.

Но вне зависимости от достоверности этой истории для многих бывших рабов косички стали символом борьбы за свободу.

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Метки: интересно   косичка   люди   познавательно   раблство   факты   фото   
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14  комментариев
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24k
Serg2001 2 часа назад
Теперь жду поста про секреты лысой прически...
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11k
Ivan 9 минут назад
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20k
Сталкер 9 минут назад
«Сторонники такой версии…» Дальше можно не читать.
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1k
Евгений 16 минут назад
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1k
ChePaev Час назад
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16k
Bill Час назад
Юноша вдруг переплел волосы и прошел по плантации. А рабы спрашивают у него: нафига ты это сделал? Он отвечает: это знак, что сегодня будем убегать.
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26k
БамбарбияКиргуду Час назад
Как африканцы боролись с рабством с помощью косичек?
-------------------
Как французы с помощью рисунков.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А, вот оно что....
Это именно косички победили и искоренили рабство....
Люди не при чём.
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18k
alexis 2 часа назад
Вождь своё племя про..ал и если бы не рабство то схарчили бы его соседи.)))
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Anarasius

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