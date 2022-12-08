Как африканцы боролись с рабством с помощью косичек?

Памятник рабам в Сан-Базилио-де-Паленке

Они основали тайное поселение, существующее и сегодня — San Basilio de Palenque.

Так как рабы были из разных народностей, то став жить вместе в лесах, они даже придумали новый общий диалект — паленкеро.

И косички в этом поселении стали играть особую, неожиданную роль.

Легенда о свободе

Жители Паленке активно помогали освободиться из рабства другим африканцам и вели борьбу и подрывную деятельность на плантациях.

Для тайной, партизанской связи использовали косички.

Каждый узор становился посланием. Например, косички очень плотно прилегающие к голове с приподнятым на макушке пучком были сигналом к бегству — «departes», то есть буквально — уходим, отступаем.

Рабовладельцы и надзиратели не обращали внимания на то, что девушка или юноша вдруг переплел волосы и прошел по плантации. А рабы понимали тайный знак и бежали.