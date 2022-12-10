Выдровая циветта: Ни рыба ни мясо. Этот зверёк явно запутался в эволюционной гонке, обрастая весьма странными решениями для выживания

А вот секреты личной жизни животина хранит настолько ревностно, что о них ничего не известно. Когда приходит время любви у выдровых циветт никто не знает. Известно лишь то, что детёнышей они штампуют малыми партиями по 2-3 штуки. Свои тайны животина хранит, в том числе, из-за своей редкости. За последние 15 лет половина выдровых циветт пропала вместе со своим домом. Масличные пальмы и активная лесозаготовка выдавливают животину из естественной среды обитания, и неизвестно, сможет ли она справиться с этой угрозой.