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Выдровая циветта: Ни рыба ни мясо. Этот зверёк явно запутался в эволюционной гонке, обрастая весьма странными решениями для выживания

Выдровая циветта: Ни рыба ни мясо. Этот зверёк явно запутался в эволюционной гонке, обрастая весьма странными решениями для выживания

Автор:
10 декабря 2022 22:14
Метки: животные   интересно   факты   
233
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Конкуренция — это, конечно, хорошо. Но иногда, залезая на чужое поприще, можно и не справиться. Выдровая циветта решила посоревноваться с выдрой в ее лучших умениях, но что-то пошло не так.

Для начала поясним, что циветты — это род животных, которых можно описать как помесь енота и кошки. Их родная обитель — кроны деревьев. Они шустро карабкаются по стволам благодаря ловким лапкам и умело балансируют на ветках с помощью длинного пушистого хвоста. Не знаю, что ударило в голову выдровой циветте, что она кардинально поменяла свой образ жизни. Возможно, непосредственная близость к воде: обитает зверёк на островах острова Борнео, Сулавеси, а также ряде других островов Индонезии и Таиланда.

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В попытке передать внешность выдры циветта определенно схалтурила. Вытянутая морда с густыми усищами выдает оригинальную родословную, короткий пушистый хвост даже близко не похож на мощное «весло» выдры, а перепонки на лапах словно остановились на полпути. Зато габариты животина передала один в один — тушка достигает 50-60 см в длину. Мех тоже более менее походит на мех выдры: он получился таким же плотным и шелковистым.

Раз перенять облик не вышло, циветта приступила к плагиату образа жизни. Как и ее оригинал, подражательница держится поближе к воде. Но на глубину циветта не лезет — обычно она обитает среди заболоченных лесов и бамбуковых зарослей. Старые инстинкты велят зверьку лазать по деревьям, а попытки активного ныряния заканчиваются несуразными телодвижениями — длинные лапы под водой мешаются, хвостом мотылять бесполезно, а микроперепонки слабо помогают. Вот циветта и решила остановиться на промежуточном варианте — при опасности драпать на деревья, а провиант добывать в воде.

С последним приходится особенно туго: шустрая живность с легкостью уходит от неумелого пловца. Чтобы не опростоволоситься и, что более важно, не откинуть свои слабенькие ласты от голода, циветта переключилась на ночную охоту и менее резвую дичь — членистоногих и моллюсков. К тому же она освоила технику подводной засады: аки крокодил животина залегает на мелководье, высунув наружу только нос, в ожидании неосторожной жертвы. В ловушку попадаются некрупные животные и птицы, приходящие на водопой.

А вот секреты личной жизни животина хранит настолько ревностно, что о них ничего не известно. Когда приходит время любви у выдровых циветт никто не знает. Известно лишь то, что детёнышей они штампуют малыми партиями по 2-3 штуки. Свои тайны животина хранит, в том числе, из-за своей редкости. За последние 15 лет половина выдровых циветт пропала вместе со своим домом. Масличные пальмы и активная лесозаготовка выдавливают животину из естественной среды обитания, и неизвестно, сможет ли она справиться с этой угрозой.

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Метки: животные   интересно   факты   
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2  комментария
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Kostick 3 часа назад
прям как подкустовый выползень!))
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9k
Летучий Мыш 13 минут назад
Ну вот, смотрю на фото, думаю : виверровые. Читаю: циветы. Чуть мозги не вскипели, а это одно и то же
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