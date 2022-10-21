Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину

Верхние рожки ахатин заканчиваются глазами. Ахатины Глаза различают очертания предметов в пределах 3 сантиметров. А маленькие нижние рожки играют роль носа, отвечая за обоняние

В России и Европе их заводят как домашних животных. В нашем климате они сами выжить не смогут. Ахатина предпочитает места где жарко и высокая влажность.

В родной Африке и на юге США с этими улитками борются. В Америке они даже запрещены - их не разрешают провозить между штатами, держать можно только дома в специальных аквариумах.

Дело в том, что ахатины - вредители. Они пожирают сельхоз культуры, особенно любят сахарный тростник, арахис и горох.