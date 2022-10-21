Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину

Ахатина гигантская – улитка размером с морскую свинку! Гигантская африканская улитка может достигать 20 см в длину, хотя большинство из них вырастают в диапазоне до 10 см. Рекордсмен была в длину 28 см!
Эта улитка - удивительный приспособленец. Всего одна улитка способна основать целую колонию, которая захватить экологическую нишу на новом месте. Ахатина включена в список топ 100 самых инвазивных видов в мире. (инвазивными называют виды, которые агрессивно распространяются на новом месте, снижая биоразнообразие флоры и фауны).
Верхние рожки ахатин заканчиваются глазами. Ахатины Глаза различают очертания предметов в пределах 3 сантиметров. А маленькие нижние рожки играют роль носа, отвечая за обоняние
В России и Европе их заводят как домашних животных. В нашем климате они сами выжить не смогут. Ахатина предпочитает места где жарко и высокая влажность.
В родной Африке и на юге США с этими улитками борются. В Америке они даже запрещены - их не разрешают провозить между штатами, держать можно только дома в специальных аквариумах.
Дело в том, что ахатины - вредители. Они пожирают сельхоз культуры, особенно любят сахарный тростник, арахис и горох.
Ахатины охотно едят фрукты и овощи, не брезгуют листьями и стебельками. Способны есть грибы, лишайники и даже бумагу и картон. Любит покопаться в мусоре. Эта улитка травоядная, но, в поисках белка способна атаковать даже других улиток иных видов.
При этом, ахатины легко обживаются на новом месте, занимая свою экологическую нишу.
Их исконные места обитания - Восточная Африка. Но с развитием международной торговли ахатины распространились по всем тропикам. Впервые, проблему обнаружили в Индии в 1847 году, куда ахатины были завезены вместе с поставками древесины. Ахатины здесь размножились и начали объедать местные плантации.
Вторая проблема - эти улитки являются переносчиками опасных заболеваний. Серьезную угрозу представляют для домашних животных, особенно кошек и собак. Например, через них распространяется червь-паразит Angiostrongylus cantonensis. Из-за этого в Бутане резко сократилось число собак, которые умирали от паразита. Для человека этот червь также вреден - он может приводить к паразитарному менингиту.
В Китае этих улиток едят и они считаются деликатесом. При прожарке все паразиты погибают, поэтому блюдо безопасное.
Но домашние улитки такой угрозы, как правило, не таят. Живут до 10 лет в домашних условиях. В дикой природе – не больше 6 лет.
Человеку они вредны еще и тем, что...едят здания. Точнее, их особый интерес представляют материалы, которые содержат кальций. Поэтому они охотно сгрызают штукатурку, бетон и краску.
Кальций им нужен для развития панциря. В природе они для этого грызут известняк, кости и панцири других видов животных. Но в природе это всё надо долго и упорно искать, а человек сам настроил целые города "полезных минералов"!
Панцирь у ахатин, кстати, весьма крепкий. Известны случаи, когда автомобильные шины лопались, наезжая на ползущую ахатину.
У них уникальное отношение к половому вопросу. Все ахатины - гермафродиты, то есть имеют и мужские и женские половые органы. Но самооплодотворение у них не работает и они вынуждены делиться на самок и самцов. В природе, как правило, самками "назначаются" более крупные особи. Потому что выносить яйца - это сложная, энергозатратная задача.
И всего одна беременная самка способна захватить очередной географический плацдарм. Ахатинам этого оказывается достаточно, чтобы размножиться и укрепиться на новом месте.
Чтобы искоренить (а мы помним, что в природе ахатины - вовсе не питомцы, а вредители) их используют специальные ловушки. В качестве лакомства заманивают пивом или бананами - любимыми продуктами ахатин.
Их яйца напоминают куриные в миниатюре - размер в среднем 5 мм. Маленькие улитки, только вылупившись, первое время питаются скорлупой от яйца.
Ахатины достаточно развитые животные для брюхоногого моллюска. У них развита память. Они способны запомнить события последнего часа. А в долговременную память откладывается информация о расположении источника пищи. Ахатина надолго запоминает места, где росло что-то вкусное.
И, напоследок, видео с этой уникальной улиткой:
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