Зачем вороны клюют других животных за хвост

В целом для ворон это может быть обычным развлечением. Да, да, животные тоже любят развлекаться впустую. Как, например, коты, которые грызут арбузы и огурцы, хотя в них нет никаких полезных веществ для них. Просто котам нравится, как они хрустят. Так и вороны хотят развлечься. Им нравится провоцировать других животных.

Но развлечение развлечением, а ворона все-таки очень умная птица, чтобы делать что-то просто так без практической выгоды.