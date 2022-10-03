Зачем вороны клюют других животных за хвост

Вороны любят кусать зверей и птиц за хвосты. При этом они мастерски уворачиваются и улетают, если укушенное животное пытается им отомстить.
То, что вороны умеют ловко убегать – это хорошо. Но откуда вообще возникла такая странная модель поведения? Ведь с эволюционной точки зрения, ворона все равно повышает риски собственной гибели.
В целом для ворон это может быть обычным развлечением. Да, да, животные тоже любят развлекаться впустую. Как, например, коты, которые грызут арбузы и огурцы, хотя в них нет никаких полезных веществ для них. Просто котам нравится, как они хрустят. Так и вороны хотят развлечься. Им нравится провоцировать других животных.
Но развлечение развлечением, а ворона все-таки очень умная птица, чтобы делать что-то просто так без практической выгоды.
Так закрепилась эта привычка, потому что это…выгодно воронам! Они часто действуют сообща, в стае, и обмениваются информацией друг с другом. И таким образом они отвлекают другое животное от добычи. Пока оно оборачивается, чтобы дать сдачи – другая ворона хватает еду и улетает. А разозленное животное остается и с укушенным хвостом и без добычи.
Вороны могут подлететь стаей и дразнить животное со всех сторон, пока оно не упустит добычу. Поэтому такое поведение и закрепилось у ворон, как дополнительный источник пропитания.
Вороны - очень умные птицы. К примеру, в одном из экспериментов ученые давали вороне пить из кувшина с длинным горлышком. Настолько длинным, что до воды не достать. И ворона стала бросать в кувшин предметы, чтобы уровень воды поднялся.
Вороны умеют общаться друг с другом, делясь важной информацией. Они даже способны быстро рассказать о "плохом" человеке. Если кто-то обидит ворону, то она сразу поделится этой информацией с другими птицами. И когда этот человек попадает в зону видимости этой стаи ворон - они начинают бурно и негативно реагировать.
В этом ролике хорошо видно, как вороны координируют свои действия. Там есть атакующие, советчики, руководитель и вороны на подстраховке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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