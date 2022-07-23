Симбакубва: что погубило африканского мегахищника, в три раза большего чем лев?

Так уж сложилось, что далекая Африка, одно из самых жарких мест на планете, не раз порождала крайне успешных в эволюционном плане животных. И мы с вами, уважаемые человеки, тут точно не исключение.
Например, если мы отправимся в Африку примерно так на 20 млн лет назад, то увидим не только солнце, пальмы и прочее Лимпопо с гиппопопо. Но и огромных хищных зверей, способных играючи даже современному льву от души за ближайшим баобабом навалять.
Фрагменты костей одного такого гиганта обнаружили еще в 1980-го. И окрестили симбакубва (Simbakubwa kutokaafrika). В переводе с суахили - огромный лев из Африки.
Однако по факту, никакого отношения ко львам и вообще каким-либо кошкиным эта зверюга не имела. Ибо относилась к гиенодонтам - семейству млекопитающих, прославившихся своими огромными челюстями.
Гиенодонты начали появляться сразу после вымирания динозавров 65 млн лет - после того, как на Земле освободилась пищевая нища "плохих мальчиков". Быстро попали в топ и выросли в размерах. Как например, вот такой хлопец - мегистотерий, что стоя на четырех лапах мог бы легко тебе в глаза посмотреть, дорогой читатель.
Симбакубва же обитал примерно на территории современной Кении. И как выяснили палеонтологи, был огромным монстром, поболее даже современного белого медведя. И выглядел вот так:
- Щас спою!
Весил этот приквел короля Льва под полторы тонны, в высоту достигал полутора метров, в длину - около 3,5 метров. Человеку взрослому, стоя на 4-х лапах, мог бы достать до плеча.
- Котик, котик, не мяукай так жалобно - дам тебе вискасу!
В пасти симбакубвы имелся внушительный арсенал - три ряда острых как бритва зубиков с самозатачивающимися краями! Каждый зуб причем размеров с хороший банан.
Строение зубов наглядно показывает - нашему мегахищнику в жизни три вещи нужны были: мясо, мясо и еще раз мясо! И харчевал симба самых крупных соседей - носорогов, слонов...
- Я иду искать!
Еще одна фишка симбакубвы как хищника. Он был полупальцеходящим. То есть ходил не на цыпочках и не опираясь на всю лапу, как многие современные животные. А совмещал эти обе фичи. То бишь, передвигался невероятно быстро и шустро. Да, уж не ходите дети в Африку гулять. Особенно - доисторическую...
Челюсти симбы и современного льва. Немного пугает, да?
Короче, если б такой садюга, как симбакубва, обитал бы в нынешнем мире, то слоны и бегемоты явно б себя в безопасности не чувствовали. И предпочли бы бежать далеко-далеко, сидеть тихо-тихо. Аки от весеннего призыва, короче.
- Где ты, слоник, давай поиграем!
Но симбакубва, как и прочие гиенодонты, вымер около 10 млн лет назад. Как только в Африке под влиянием изменения климата резко сократилось число слонов и прочей мегафауны.
Ибо вот к охоте на всякую мелочь пузатую симба приспособлен вообще не был... Да и попробуй прокорми полторы тонны живого веса какими-нибудь мышами! Некем стало нашему хлопцу питаться.
- Колян, у нас голодуха, а ты чипсы , ночью, говорят, точил. Делиться надо!
Подвело нашего героя еще и строение зубов-ножниц - симбакубва отлично мог нарезать филе с бедной жертвы. Но совершенно не мог дробить ее кости. То есть, очень много чего нужного не ел, неэкономно оставлял после себя вкуснейший костный мозг и так далее.
Зато слоны и бегемоты теперь могут дышать свободно...
Источник:
АНТИФИШКИ
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