Симбакубва: что погубило африканского мегахищника, в три раза большего чем лев?

Фрагменты костей одного такого гиганта обнаружили еще в 1980-го. И окрестили симбакубва (Simbakubwa kutokaafrika). В переводе с суахили - огромный лев из Африки.

Однако по факту, никакого отношения ко львам и вообще каким-либо кошкиным эта зверюга не имела. Ибо относилась к гиенодонтам - семейству млекопитающих, прославившихся своими огромными челюстями.