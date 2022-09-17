Почему косатки не едят людей?

Косатка... Она же - кит-убийца (The Killer Whale), страшный и хладнокровный хищник из глубин мирового океана. При этом еще и невероятно одаренный интеллектом, что позволяет устраивать просто сложнейшие трюки на охоте.
Косатка умело охотится хоть на рыбу, хоть на тюленя, хотя на кита, хоть на какую морскую живность. Истинная вершина пищевой цепочки океана!
Однако вот нашего брата человека кит-убийца трогать почему-то опасается... В отличии от тех же акул, что атакуют пловцов практически регулярно. Хотя казалось бы - голый, слабый, в воде еле передвигающийся человечишко мог быть стать и косатке отличной добычей. Но нет...
Косатки, как выяснилось, атакуют людей крайне-крайне редко. Если только вдруг серфингиста с какой рыбиной перепутают. Или (бывают случаи) могут напасть на персонал в океанариумах - если их очень сильно разозлить. Но это редко бывает - обычно косатки легко поддаются дрессировке и довольно дружелюбны по отношению к людям.
Ученые выдвигают несколько занимательных версий такого странного гастрономического невнимания косаток к роду человеческому.
- Есть мнение, что мы косаткам просто не по вкусу. И информацию, что люди крайне невкусны, косатки передают из поколения в поколение - как, например, и особые навыки охоты.
- Есть версия, что косатки ( в отличие от акул) просто настолько умны, что предпочитают не трогать человека. Ибо опять-таки нутром чуют: от съеденного человека толку будет немного, зато за него другие отомстят.
- Ну и в конце концов, люди и косатки не так уж часто и пересекаются в природе. Ибо косатки предпочитают открытые океаны и его глубинные холодные воды. В теплых морях, навроде Красного, кишащего туристами, косаток не встретить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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