Почему косатки не едят людей?

Однако вот нашего брата человека кит-убийца трогать почему-то опасается... В отличии от тех же акул, что атакуют пловцов практически регулярно. Хотя казалось бы - голый, слабый, в воде еле передвигающийся человечишко мог быть стать и косатке отличной добычей. Но нет...

Косатки, как выяснилось, атакуют людей крайне-крайне редко. Если только вдруг серфингиста с какой рыбиной перепутают. Или (бывают случаи) могут напасть на персонал в океанариумах - если их очень сильно разозлить. Но это редко бывает - обычно косатки легко поддаются дрессировке и довольно дружелюбны по отношению к людям.