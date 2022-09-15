Древний крокодил весом больше автобуса и хваткой в 20 раз более сильной, чем у белой акулы

Пурусзавр - огромный древний крокодил

Длина тела современного гребнистого крокодила в среднем составляет 5.2 м, а вес - примерно 2 тонны. Самый большой же предок современных крокодилов эпохи млекопитающих — пурусзавр, в среднем имел длину тела 12-15 м, высоту в 1.4 м и вес в 5-8 тонн. То есть эта рептилия была примерно в 3 раза длиннее самых больших современных крокодилов и в 3-4 раза массивнее их.

Превышали по размерам пурусзавра только некоторые еще более ранние крокодилоподобные рептилии эпохи мелового периода, жившие во времена динозавров. Весил пурусзавр больше современного автобуса ПАЗ. Длина же одной только челюсти этой рептилии была больше, чем длина всего тела некоторых видов современных крокодилов и доходила до 1.5 м.

Прожорливая рептилия

Помимо размеров, древние пурусзавры значительно превосходили современных крокодилов и в отношении прожорливости. Эксперты выяснили, что в день этой рептилии было необходимо около 40 кг пищи. Это в 20 раз больше, чем нужно современному американскому крокодилу, длина тела которого в среднем составляет 6 м.