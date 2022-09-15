Древний крокодил весом больше автобуса и хваткой в 20 раз более сильной, чем у белой акулы

Крокодил — один из самых опасных хищников на земле и самая крупная в нашу эпоху рептилия. Однако даже самого большого современного крокодила на Земле — гребнистого, нельзя сравнить с его предком, жившим на нашей планете миллионы лет назад, в эпоху позднего миоцена.
Пурусзавр - огромный древний крокодил
Длина тела современного гребнистого крокодила в среднем составляет 5.2 м, а вес - примерно 2 тонны. Самый большой же предок современных крокодилов эпохи млекопитающих — пурусзавр, в среднем имел длину тела 12-15 м, высоту в 1.4 м и вес в 5-8 тонн. То есть эта рептилия была примерно в 3 раза длиннее самых больших современных крокодилов и в 3-4 раза массивнее их.
Превышали по размерам пурусзавра только некоторые еще более ранние крокодилоподобные рептилии эпохи мелового периода, жившие во времена динозавров. Весил пурусзавр больше современного автобуса ПАЗ. Длина же одной только челюсти этой рептилии была больше, чем длина всего тела некоторых видов современных крокодилов и доходила до 1.5 м.
Прожорливая рептилия
Помимо размеров, древние пурусзавры значительно превосходили современных крокодилов и в отношении прожорливости. Эксперты выяснили, что в день этой рептилии было необходимо около 40 кг пищи. Это в 20 раз больше, чем нужно современному американскому крокодилу, длина тела которого в среднем составляет 6 м.
Давление челюстей пурусзавра при захвате пищи было равно примерно 7 тоннам. Для сравнения: челюсть человека производит давление в 45 кг, современного крокодила — примерно в 2 тонны. Укус пурузавра также в 20 раз превышал силу укуса современной белой акулы.
Где жили хищники
Древняя рептилия, по словам ученых, была непревзойденным высшим хищником, в свои времена, не имевшей конкурентов. При необходимости пурусзавр был способен легко хватать добычу весом более тонны. Зубы каймана были острыми, как бритвы. Во время схватки с пойманной добычей, он мог действовать также своим тяжелым хвостом. Двигался пурусзавр, по мнению ученых, также быстро, как и современные крокодилы. В воде скорость каймана могла доходить до 25 км/ч.
Большинство окаменелостей пурусзавров, найденных учеными, относится к позднему миоцену, то есть к периоду около 8 млн лет назад. Ранее считалось, что появились эти рептилии именно около 8 млн лет назад. Но в 2020 г. были обнаружены следы укуса пурусзавра на окаменелости ленивца возрастом в 13 млн лет.
При этом основное количество черепов и костей этих кайманов было найдено палеонтологами в районе современной Амазонки. В те времена, когда на этих территориях жили пурусзавры, здесь было много болот и озер. То есть местностью идеально подходила для жизни крокодилов.
Что ели и почему вымерли
Есть пурусзавры могли абсолютно любую пищу. Питались они гигантскими сомами, копытными, размер которых был сопоставим с размером носорога, грызунами размером с водяных буйволов и прочей гигантской живностью, населявшей болота, реки, твердую сушу и озера Амазонки в те времена. Также, по мнению ученых, пурусзавров могла привлекать и растительная пища.
Когда Анды начали подниматься, большинство крупных млекопитающих в районе, где жили пурусзавры исчезло. Это лишило гигантских кайманов пищи, и они вымерли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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