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К фотографу наведывалась лисица, и он сделал потрясающие фотографии

К фотографу наведывалась лисица, и он сделал потрясающие фотографии

Автор:
09 декабря 2022 09:56
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   лиса   милота   удивительно   фото   фотограф   
198
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Восемь месяцев из жизни одной лисички.

У фотографов есть особый дар — уметь наблюдать за нашим миром и наслаждаться увиденным. Именно так делал фотограф Милан Радишич (Milan Radisics) из Венгрии: он просто наблюдал за лисичкой, которая регулярно наведывалась к нему в гости. Лисицу Милан прозвал Рокси, и очень скоро она стала настоящей знаменитостью. Фотограф со снимками рыжей гостьи поучаствовал во многих фотоконкурсах, так что благодаря Радишичу Рокси стала самой известной лисой планеты.


Когда Рокси стала заходить в гости в дом Радишича, фотограф сначала наблюдал за ней с террасы

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Дому Радишича — 180 лет, это классический венгерский коттедж

Терраса, местный сарай и двор стали местом действия и наблюдения за лисой

Рокси и мышь, пробегающая мимо

Радишич снимал Рокси каждый день на протяжении восьми месяцев

Он делал это как на фотоаппарат, так и на фотоловушки

Он фотографировал Рокси в метель…

…в густой туман

И даже почти сразу после родов: на снимке видно, что Рокси стала мамой

Это ее трехмесячный детеныш, он также стал приходить во двор к Радишичу

Лиса пробирается во двор через дырку в заборе

В поисках добычи

Источник:

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Метки: животные   красота   лиса   милота   удивительно   фото   фотограф   
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2  комментария
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13k
sonic24a Полчаса назад
Однажды к человеку-невидимке с единственным на планете невидимым фотоаппаратом из леса зашла лиса..
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1k
Andrey Полчаса назад
если лисы выходят к человеку, то с 99% вероятностью у них бешенство
еноты и лисы главные разносчики
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