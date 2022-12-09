К фотографу наведывалась лисица, и он сделал потрясающие фотографии

У фотографов есть особый дар — уметь наблюдать за нашим миром и наслаждаться увиденным. Именно так делал фотограф Милан Радишич (Milan Radisics) из Венгрии: он просто наблюдал за лисичкой, которая регулярно наведывалась к нему в гости. Лисицу Милан прозвал Рокси, и очень скоро она стала настоящей знаменитостью. Фотограф со снимками рыжей гостьи поучаствовал во многих фотоконкурсах, так что благодаря Радишичу Рокси стала самой известной лисой планеты.

Когда Рокси стала заходить в гости в дом Радишича, фотограф сначала наблюдал за ней с террасы