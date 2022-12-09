К фотографу наведывалась лисица, и он сделал потрясающие фотографии

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Восемь месяцев из жизни одной лисички.
У фотографов есть особый дар — уметь наблюдать за нашим миром и наслаждаться увиденным. Именно так делал фотограф Милан Радишич (Milan Radisics) из Венгрии: он просто наблюдал за лисичкой, которая регулярно наведывалась к нему в гости. Лисицу Милан прозвал Рокси, и очень скоро она стала настоящей знаменитостью. Фотограф со снимками рыжей гостьи поучаствовал во многих фотоконкурсах, так что благодаря Радишичу Рокси стала самой известной лисой планеты.
Когда Рокси стала заходить в гости в дом Радишича, фотограф сначала наблюдал за ней с террасы
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Дому Радишича — 180 лет, это классический венгерский коттедж
Терраса, местный сарай и двор стали местом действия и наблюдения за лисой
Рокси и мышь, пробегающая мимо
Радишич снимал Рокси каждый день на протяжении восьми месяцев
Он делал это как на фотоаппарат, так и на фотоловушки
Он фотографировал Рокси в метель…
…в густой туман
И даже почти сразу после родов: на снимке видно, что Рокси стала мамой
Это ее трехмесячный детеныш, он также стал приходить во двор к Радишичу
Лиса пробирается во двор через дырку в заборе
В поисках добычи
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