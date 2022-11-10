Игривые фотографии белых медведей

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Поскольку мы обычно наблюдаем белых медведей на фоне заснеженной арктической среды, трудно представить их играющими на цветочном поле.
Но оказывается, эти гигантские белые медведи также не прочь повеселиться ещё и летом! Проживающему в Канаде фотографу Мартину Грегусу-младшему (Martin Gregus Jr.) во время изучения и документирования поведения белых медведей, удалось запечатлеть этих животных во время их игривых действий среди кипрея в летний период.
Мартин и его команда провели 33 дня в кемпинге в отдаленной части канадской Арктики, запечатлев интимные и своеобразные портреты белых медведей, которые могут подарить вам представление об их менее известной летней жизни.
«Эта идея пришла мне в голову, когда летом 2015 года я вместе с моим отцом увидел своего первого белого медведя, — рассказал Мартин сайту DeMilked. — Они играли и жили своей жизнью. Их поведение было очень уникальным.»
Идея наконец воплотилась в жизнь в 2020 году, когда фотограф вместе со своей командой решил сделать проект.
«Это потребовало больших усилий, терпения и финансирования», — добавил он.
В последние 10 дней проекта к ним также присоединился его отец.
«Эта идея пришла мне в голову, когда летом 2015 года я вместе с моим отцом увидел своего первого белого медведя, — рассказал Мартин сайту DeMilked. — Они играли и жили своей жизнью. Их поведение было очень уникальным.»
Идея наконец воплотилась в жизнь в 2020 году, когда фотограф вместе со своей командой решил сделать проект.
«Это потребовало больших усилий, терпения и финансирования», — добавил он.
В последние 10 дней проекта к ним также присоединился его отец.
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Мартин начал заниматься фотографией, когда ему было около 8 лет, ездя со своим отцом в различные фотографические экспедиции. Его талант был признан на многих фотографических конкурсах по всему миру. Когда ему было 11 лет, он получил особую награду в конкурсе Музея естествознания (Лондон, Англия) «Фотограф года дикой природы». В 2021 году он получил награду «Портфолио восходящей звезды» в конкурсе «Фотограф года дикой природы» (WPY) Национального исторического музея, а его документальный фильм «33 Days Among Bears» («33 дня среди медведей»), выпущенный в прошлом месяце, получил много хвалебных откликов.
Было много проблем, которые сделали этот проект захватывающим и авантюрным
Находясь в походе с этими величественными животными, Мартин испытал множество трудностей.
«Трудно физически и морально быть изолированным от мира», — сказал Мартин.
В дополнение к умственным и физическим испытаниям, были штормы и другие препятствия окружающей среды, которые сделали этот проект опасным, но в то же время захватывающим. Фотограф сказал, что он не боялся белых медведей, куда страшнее и опаснее ему казались арктические бури.
«Трудно физически и морально быть изолированным от мира», — сказал Мартин.
В дополнение к умственным и физическим испытаниям, были штормы и другие препятствия окружающей среды, которые сделали этот проект опасным, но в то же время захватывающим. Фотограф сказал, что он не боялся белых медведей, куда страшнее и опаснее ему казались арктические бури.
Команда в течение 33 дней жила в удалённом лодочном домике и использовала для этого проекта дроны, GoPro и подводные камеры.
За несколько дней Мартин адаптировался к окружающей среде и подобрался поближе к белым медведям, чтобы сделать несколько интимных снимков.
И хотя эти фотографии прекрасны, они также указывают на угрозу усиления изменения климата.
С помощью этого проекта фотограф также подчеркнул факт изменения климата. Стоит отметить, что арктическое лето из-за изменения климата становится более продолжительным.
«Непредсказуемость Арктики, по-видимому, является самой большой угрозой для медведей», — сказал Мартин.
И хотя медведи приспосабливаются к тёплому климату, сбрасывая летом густую зимнюю шубу, окружающая среда по-прежнему очень сложна для их выживания. Они также становятся гораздо менее активными и проводят больше времени в воде.
«Непредсказуемость Арктики, по-видимому, является самой большой угрозой для медведей», — сказал Мартин.
И хотя медведи приспосабливаются к тёплому климату, сбрасывая летом густую зимнюю шубу, окружающая среда по-прежнему очень сложна для их выживания. Они также становятся гораздо менее активными и проводят больше времени в воде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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