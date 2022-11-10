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Игривые фотографии белых медведей

Игривые фотографии белых медведей

Автор:
10 ноября 2022 10:12
Сообщество : Животные
Метки: белый медведь   в мире   животные   красота   медведи   природа   удивительно   фото   
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Поскольку мы обычно наблюдаем белых медведей на фоне заснеженной арктической среды, трудно представить их играющими на цветочном поле.
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Источник:

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Метки: белый медведь   в мире   животные   красота   медведи   природа   удивительно   фото   
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