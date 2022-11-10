Игривые фотографии белых медведей

Мартин и его команда провели 33 дня в кемпинге в отдаленной части канадской Арктики, запечатлев интимные и своеобразные портреты белых медведей, которые могут подарить вам представление об их менее известной летней жизни.



«Эта идея пришла мне в голову, когда летом 2015 года я вместе с моим отцом увидел своего первого белого медведя, — рассказал Мартин сайту DeMilked. — Они играли и жили своей жизнью. Их поведение было очень уникальным.»



Идея наконец воплотилась в жизнь в 2020 году, когда фотограф вместе со своей командой решил сделать проект.



«Это потребовало больших усилий, терпения и финансирования», — добавил он.



В последние 10 дней проекта к ним также присоединился его отец.