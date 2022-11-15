15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света

С самого детства мы прекрасно знаем, как выглядят различные виды сельскохозяйственных животных. Коровы, козы, куры, кролики — все они для нас настолько привычны, что мы с легкостью опишем их внешность даже с закрытыми глазами. Оказывается, что видовое разнообразие характерно не только для дикой природы.
Фермерские звери также могут удивлять своим видом и необычными фишками. Кто-то приобрёл характерные черты сам по себе, а кто-то подвергся волшебству селекции. Предлагаем вам взглянуть на необычных фермерских животных, которых вы наверняка никогда не видели ранее.
Американская кудрявая лошадь
Будапештский голубь
Будапештский короткоклювый турман — одна из самых редких и необычных пород голубей. Помимо внешности, у пернатого есть ещё одна фишка. Он умеет подниматься на большую высоту и долгое время оставаться в воздухе.
Онагадори — японский петух-феникс, который имеет крайне необычный хвост
Фото хвоста поближе
Разводят этих удивительных петухов в Японии. У них есть выдающийся длинный хвост, который растёт в течение всей жизни. Чтобы не считаться коротким, он должен достигать хотя бы нескольких метров (идеальная длина свыше 7 метров).
В Японии петухи онагадори являются национальным достоянием.
Свиньи породы мейшан, напоминающие мопсов
Гебридская овца выглядит эффектно, но немного зловеще
Дамасская коза
Некоторым внешность дамасской козы может показаться пугающей. Однако в 2008 году она завоевала титул «Самая красивая коза» на конкурсе в Эр-Рияде.
Гиссарские овцы в основном распространены в Таджикистане
Индийский бегун — утка, которая не умеет сутулиться
Индийские бегуны выделяются среди других домашних уток забавной постановкой туловища. Они высоко поднимают своё тело и сильно вытягивают шею вверх.
Корова техасский лонгхорн поражает своими гигантскими рогами
Бельгийский великан — самая крупная порода домашних кроликов
Китайский гусь прекрасен и величественен
Мамонтовый осёл. Вы только представьте, насколько он мягкий
Коза породы ламанча
На первый взгляд может показаться, что у коз этой породы отсутствуют уши. Однако это не так. Они просто чрезмерно укорочены, в связи с чем и создаётся эффект «безухости».
Альпака породы сури
Шерсть этой породы животных является одной из самых дорогих в мире .
Виандот — курица, чей окрас напоминает кольчугу
Виандот бывает нескольких окрасов. Самый редкий — золотистый голубоокаймлённый.
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АНТИФИШКИ
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