15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света

С самого детства мы прекрасно знаем, как выглядят различные виды сельскохозяйственных животных. Коровы, козы, куры, кролики — все они для нас настолько привычны, что мы с легкостью опишем их внешность даже с закрытыми глазами. Оказывается, что видовое разнообразие характерно не только для дикой природы.