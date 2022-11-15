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15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света

15 пород домашних и фермерских животных, которые могут легко претендовать на звание восьмого чуда света

Автор:
15 ноября 2022 07:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: животные   интересно   красота   природа   удивительно   ферма   фото   
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С самого детства мы прекрасно знаем, как выглядят различные виды сельскохозяйственных животных. Коровы, козы, куры, кролики — все они для нас настолько привычны, что мы с легкостью опишем их внешность даже с закрытыми глазами. Оказывается, что видовое разнообразие характерно не только для дикой природы.

Фермерские звери также могут удивлять своим видом и необычными фишками. Кто-то приобрёл характерные черты сам по себе, а кто-то подвергся волшебству селекции. Предлагаем вам взглянуть на необычных фермерских животных, которых вы наверняка никогда не видели ранее.


Американская кудрявая лошадь

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Будапештский голубь

Будапештский короткоклювый турман — одна из самых редких и необычных пород голубей. Помимо внешности, у пернатого есть ещё одна фишка. Он умеет подниматься на большую высоту и долгое время оставаться в воздухе.


Онагадори — японский петух-феникс, который имеет крайне необычный хвост


Фото хвоста поближе

Разводят этих удивительных петухов в Японии. У них есть выдающийся длинный хвост, который растёт в течение всей жизни. Чтобы не считаться коротким, он должен достигать хотя бы нескольких метров (идеальная длина свыше 7 метров).

В Японии петухи онагадори являются национальным достоянием.


Свиньи породы мейшан, напоминающие мопсов


Гебридская овца выглядит эффектно, но немного зловеще


Дамасская коза

Некоторым внешность дамасской козы может показаться пугающей. Однако в 2008 году она завоевала титул «Самая красивая коза» на конкурсе в Эр-Рияде.


Гиссарские овцы в основном распространены в Таджикистане


Индийский бегун — утка, которая не умеет сутулиться

Индийские бегуны выделяются среди других домашних уток забавной постановкой туловища. Они высоко поднимают своё тело и сильно вытягивают шею вверх.


Корова техасский лонгхорн поражает своими гигантскими рогами


Бельгийский великан — самая крупная порода домашних кроликов


Китайский гусь прекрасен и величественен


Мамонтовый осёл. Вы только представьте, насколько он мягкий


Коза породы ламанча

На первый взгляд может показаться, что у коз этой породы отсутствуют уши. Однако это не так. Они просто чрезмерно укорочены, в связи с чем и создаётся эффект «безухости».


Альпака породы сури

Шерсть этой породы животных является одной из самых дорогих в мире .


Виандот — курица, чей окрас напоминает кольчугу

Виандот бывает нескольких окрасов. Самый редкий — золотистый голубоокаймлённый.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   красота   природа   удивительно   ферма   фото   
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Leonid 57 минут назад
Фрик-шоу)
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Игорь Меншиков Час назад
У одних есть описание, у других нет, типа сами ищите гугл в помошь? А нахрена тогда пост???
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