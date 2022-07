Как дикие лисы полюбили русского фотографа и сделали его знаменитым

Естественно, кошка была возмущена такой наглостью - нюхать хозяйскую яичницу! - и стала их гонять. Правду говорят, что страшнее кошки зверя нет. Только посмотрите на испуганные лисьи глаза. «Конечно, гоняла она лис только когда хозяин был рядом, потому что лиса дикая и не знает сантиментов».

Это снимок победил на конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2009 в номинации "Urban and Garden Wildlife" («Дикая природа в городе и саду»).