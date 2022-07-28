Как дикие лисы полюбили русского фотографа и сделали его знаменитым

Оказывается, дикие лисы тянутся к человеку. Иногда это выражается в том, что они таскают ботинки, фонари и портянки.
Игорь Шпиленок почти всю свою жизнь провел в лесу. В 1980-х, когда ему еще не было и 30, он уже стал известным защитником природы и основателем заповедника «Брянский лес». Тогда же он увлекся фотографированием животных и сегодня стал одним из самых известных в мире фотографов дикой природы. Он разносторонен в своих фотографических пристрастиях, но особенная любовь у него неожиданным образом сложилась с дикими лисами. С этими общительными и умными существами у него связано множество невероятных личных историй.
«Лисы начинают ко мне относиться как к части природы»
Глядя на его фотографии, невольно задумываешься - а как же удается подойти к животным там близко? Почему они не боятся человека? «В европейской части страны лису чаще видят убегающей или как она мышкует где-то в поле далеко, - рассказывает Игорь Шпиленок. - А я стараюсь жить в таких местах, где лисы не такие испуганные, плюс живу там долго, уезжаю на месяцы и порой на годы. За это время мне удается устанавливать контакт со многими животными и показать им, что я для них не опасен. Поэтому после нескольких недель настороженности лисы начинают ко мне относиться как к части природы - и пытаются даже одомашниться».
«Как-то раз я решил поставить эксперимент и прожить один год в тайге, не выезжая в цивилизацию. Поселился в Кроноцком заповеднике на Камчатке, и с первого же дня лисы пришли знакомиться».
Как лисы разоружили инспекторов заповедника
«За год прошло несколько лис, они все разные, у них свои характеры, и я сначала думал, что мой любимый лис - это такой простоватый и вороватый Кузя, а потом у Кузи появилась подруга Алиса, и она мне тоже понравилась, а потом у них появился сосед Злодей Злодеич. Оказалось, что лисы умеют в себя влюблять».
«Лисы - это клептоманы, чего они только ни воровали! Самое безобидное - это портянки. Если положил где-то их сушиться - обязательно украдут. У них инстинктивная страсть утащить что угодно. Однажды они разоружили инспекторов заповедника - а там были такие крутые ребята, которые не боялись ни медведей, ни браконьеров. А пришли ко мне, поставили свои ботинки - три пары - на низкую крышу нашей землянки, и пока пили чай, прибежал Злодей Злодеич и украл у каждого по правому ботинку. Обувь я нашел только спустя полгода, разгрызенную медвежатами».
Как-то Игорь купил себе дорогой финский фонарик специально для тайги, но радость от покупки длилась всего неделю. «Вышел вечером за дровами, положил фонарик рядом, и тут смотрю - стало резко темно, а мой фонарик скачет по тундре на огромной скорости, - говорит фотограф. - Лиса схватила его и убежала в тундру, освещая себе дорогу. Она несколько часов так скакала с этим фонариком, а затем его и след простыл. С тех пор покупаю только дешевые. Лисы такие не воруют почему-то, любят жить красиво».
Как лисы используют человека в своих интересах
Лисы очень любят покровителей и умеют связывать события в единое целое, говорит фотограф. «Одно время я не понимал их действий. Например, почему лиса Алиса все время за мной бегает. Иду как-то по заповеднику, а за мной лиса - чего ей надо?» Оказалось, что Алиса использовала Игоря как охотничью собаку. Человек спугивает птиц, даже сам того не замечая, а лиса их потом разоряет.
Иногда лисы используют человека как защиту от медведя. «Порой когда медведь проявлял интерес к лисе, лиса пряталась у меня под самыми ногами - вроде кошки», - говорит Игорь.
«Если ты поселился в избушке, к тебе сразу приходит лиса, а то и две лисы, и пытаются быть твоими домашними собаками. Они не лают, они противно тявкают, но по их поведению я всегда вижу, что происходит вокруг избушки».
Конечно, лиса видит и слышит дальше человека. Вот она пристально смотрит в одну сторону - понятно, идет медведь. Потом в другую - а это по реке плывут лебеди. «Для меня они еще маленькие точки, могу их видеть только в бинокль, а у лисы это уже под контролем. Тем более, если появляется другой человек, лиса его замечает издалека», - рассказывает фотограф.
Как лиса Алиса получила мировое научное признание
Но при этом лисы вносят вклад в мировую науку! В 2017 году биологи из МГУ изучали остатки древних беренгийских сусликов и хотели их сравнить с современными камчатскими. Один из ученых увидел на фотографиях Игоря именно таких животных и попросил у него несколько образцов для генетического анализа.
«Алиса таскала этих сусликов своим лисятам, и я думал, как у нее их попросить? В тот момент, когда я увидел ее с добычей, я достал из кармана конфету и начал ее сладко есть. Алиса заинтересовалась и положила на землю суслика. Я ей протянул половину конфетки. Лиса это связала, и на следующий день она галопом бежала ко мне с другим сусликом, и я снова дал ей полконфетки. За неделю собрал все для ученых, а лиса так и продолжала носить сусликов, выкладывая их рядами на крыльце. И когда бизнес у нее расстроился, она была очень недовольна». Но в научном журнале Scientific Reports ученые выразили лисе Алисе благодарность за сбор материалов для исследования.
Как кошка Рыська гоняла лис от хозяйского сала
Однажды Игорь взял свою домашнюю кошку Рыську в экспедицию в Кроноцкий заповедник на 5 месяцев - так получилось, что ее было просто не с кем оставить дома. А к избушке фотографа повадились ходить лисы - уж очень их будоражил запах яичницы на сале, которую он готовил по утрам. Они даже в очередь становились, чтобы просто понюхать этот дивный аромат.
Естественно, кошка была возмущена такой наглостью - нюхать хозяйскую яичницу! - и стала их гонять. Правду говорят, что страшнее кошки зверя нет. Только посмотрите на испуганные лисьи глаза. «Конечно, гоняла она лис только когда хозяин был рядом, потому что лиса дикая и не знает сантиментов».
Это снимок победил на конкурсе Wildlife Photographer of the Year 2009 в номинации "Urban and Garden Wildlife" («Дикая природа в городе и саду»).
За долгие годы фотоохоты и жизни в заповедных лесах Игорь познакомился со многими лисами и запечатлел их судьбу - сложную, тяжелую, полную опасностей и борьбы за выживание. «Сначала кажется, что они одинаковые, - говорит Игорь, - но они разные по поведению, характеру, у кого-то есть уникальные шрамы».
Камчатский Злодей Злодеич стал многодетным отцом, но закончил жизнь, запутавшись в остатках рыболовной сети. Его соседка лиса Алиса прожила лет 9, и ее потомки удивительным образом оказались похожи на нее. Брянский лис Патрикей, любимец всех местных фотографов, все чаще уходил на территорию зубров и однажды исчез совсем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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