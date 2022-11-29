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Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга

Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга

Автор:
29 ноября 2022 08:56
Сообщество : Животные
Метки: Мариола Глайкар   животные   забавно   красота   люди   милота   похожи   природа   фото   
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Говорят, что домашние питомцы похожи на своих хозяев. Но фотограф из Польши по имени Мариола Глайкар не совсем согласна с этим высказыванием. По её мнению, чуть ли не любое животное может напомнить человека своим поведением и даже какими-то чертами внешности.

Мариола Глайкар — профессиональный фотограф, который неоднократно выигрывал международные конкурсы фотографии и доказывал своё мастерство. Одна из серий её снимков связана с животными. Девушка сделала несколько портретов, на которых поместила рядом человека и представителя фауны, показав, насколько разные существа могут быть похожи друг на друга. В результате, окончательные работы не только завораживают своей магической красотой, но и передают какую-то невероятную связь между двумя, казалось бы, совсем не похожими мирами.


Одна причёска на двоих

×
×

Два бьющихся сердца, сотни эмоций и одна цель — жизнь.


Такие разные, но такие одинаковые

Фотограф признаётся, что фотосъёмки с животными являются для неё одними из самых сложных и увлекательных одновременно. А её терпение во время работы с этими модельками растёт с каждым разом, когда в студии появляется новый зверёк. Да и как возможно не улыбаться, глядя на эти милые мордочки?


Идеальная парочка


Чёрный ворон

Чаще всего в роли моделей выступают наши любимые котики и собачки, но иногда выбор фотографа Мариолы Глайкар падает и на неожиданных персонажей. Например, на птиц. Но даже на таких кадрах можно найти сходства и свою магию.


Собака — лучший друг, который полюбит вас больше всех на свете

Мариола Глайкар восхищается снимками, которые получаются с собаками. Ведь по мнению фотографа, именно искренность этих животных помогает сделать фото идеальным.


Снимок, наполненный нежностью и любовью

Сразу две очаровашки на одной фотографии

Притягательный взгляд хищника

Среди верных друзей

Маленькая леди с котом

Одно лицо

Ваше Высочество

Покорители сердец

Одна душа в двух разных телах

В стае белоснежных псов

Взгляд прямо в душу

Источник:

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Метки: Мариола Глайкар   животные   забавно   красота   люди   милота   похожи   природа   фото   
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2  комментария
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10k
zlopisec 2 часа назад
Не понял, а где негр с обезьяной?...
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Сергей Полчаса назад
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