Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга

Мариола Глайкар — профессиональный фотограф, который неоднократно выигрывал международные конкурсы фотографии и доказывал своё мастерство. Одна из серий её снимков связана с животными. Девушка сделала несколько портретов, на которых поместила рядом человека и представителя фауны, показав, насколько разные существа могут быть похожи друг на друга. В результате, окончательные работы не только завораживают своей магической красотой, но и передают какую-то невероятную связь между двумя, казалось бы, совсем не похожими мирами.

Одна причёска на двоих