В мире животных: 28 снимков московского фотографа, похожих на иллюстрации к сказкам

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В портфолио этого фотографа не только люди и красивые пейзажи — там живут лисы и медведи, лошади и ламы, совы и змеи.
Фотограф из Москвы Анастасия Добровольская выбрала для себя жанр портретной съемки
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Но ее работы в корне отличаются от снимков конкурентов
Девушка не просто решила снимать красивые портреты
Она захотела сделать снимки теплыми, добрыми и душевными
Подумав о чем-то чистом и бесхитростном, Анастасия решила добавить в кадр зверей или птиц
Девушка не прогадала, ведь с одним человеком в кадре всегда бьется еще одно сердце, например, лебединое
Анастасия долго работает над созданием образов
Человек, животное, наряд, место — все должно сочетаться и гармонично дополнять друг друга
Сейчас Анастасия делает фотографии с лисами и огромными медведями, с улыбкой вспоминая начало своей деятельности
До «звериной» тематики Добровольская делала обычные портреты, но однажды ей поступил странный заказ
Одна женщина хотела сделать фотографии с петухом и небольшой свинкой
Эта просьба удивила Анастасию, но поработать с животными ей было интересно
В результате та фотосессия дала понять Анастасии, чего именно ей не хватало в кадре
Девушка не стала долго раздумывать и уже через неделю делала первые фотографии с лисами и лошадьми
Это оказалось трудной работой, ведь на некоторые снимки уходили часы ожидания, пока зверь встанет в нужную позу
Но итоговые работы покорили зрителей, и снимки Анастасии быстро стали вирусными, облетев планету
Фотограф подчеркивает, что никогда не будет давить на животное
Она будет ждать, пока медведь или сова удивят ее позой, поведением, выражением.
Анастасия уверена: если звери не похожи на людей, это не значит, что у них нет своего характера, желаний или мыслей
Все съемки строятся на уважении к зверю и модели
Фотограф подстраивается под мохнатых, пернатых, а порой и колючих участников.
Сейчас Анастасия ушла из частной съемки и переключилась на коммерческую фотографию, работая с разными журналами и компаниями
Но девушка всегда в постоянном поиске новых идей для своего портфолио
Ведь в мире слишком много прекрасных животных и не менее прекрасных людей, чтобы прекращать делать такие фотографии
Многие люди замечают, что моделями для Анастасии выступают самые разные люди, порой далекие от «модельных» параметров
Автор же поясняет: как в мире нет некрасивых лис или медведей, также нет некрасивых людей — каждый прекрасен по-своему
И зрители разделяют мнение москвички
Они называют ее работы «ожившей сказкой»
Часть своего дохода Анастасия тратит на спасение животных и птиц, которых держат в неволе в ужасных условиях
«Жизнь зверя не менее важна, чем человеческая», — считает талантливый фотограф
Источник:
АНТИФИШКИ
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