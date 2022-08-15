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В мире животных: 28 снимков московского фотографа, похожих на иллюстрации к сказкам

В мире животных: 28 снимков московского фотографа, похожих на иллюстрации к сказкам

Автор:
15 августа 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Анастасия Добровольская   животные   красота   люди   милота   природа   фото   фотограф   
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В портфолио этого фотографа не только люди и красивые пейзажи — там живут лисы и медведи, лошади и ламы, совы и змеи.

Фотограф из Москвы Анастасия Добровольская выбрала для себя жанр портретной съемки

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Но ее работы в корне отличаются от снимков конкурентов

Девушка не просто решила снимать красивые портреты

Она захотела сделать снимки теплыми, добрыми и душевными

Подумав о чем-то чистом и бесхитростном, Анастасия решила добавить в кадр зверей или птиц

Девушка не прогадала, ведь с одним человеком в кадре всегда бьется еще одно сердце, например, лебединое

Анастасия долго работает над созданием образов

Человек, животное, наряд, место — все должно сочетаться и гармонично дополнять друг друга

Сейчас Анастасия делает фотографии с лисами и огромными медведями, с улыбкой вспоминая начало своей деятельности

До «звериной» тематики Добровольская делала обычные портреты, но однажды ей поступил странный заказ

Одна женщина хотела сделать фотографии с петухом и небольшой свинкой

Эта просьба удивила Анастасию, но поработать с животными ей было интересно

В результате та фотосессия дала понять Анастасии, чего именно ей не хватало в кадре

Девушка не стала долго раздумывать и уже через неделю делала первые фотографии с лисами и лошадьми

Это оказалось трудной работой, ведь на некоторые снимки уходили часы ожидания, пока зверь встанет в нужную позу

Но итоговые работы покорили зрителей, и снимки Анастасии быстро стали вирусными, облетев планету

Фотограф подчеркивает, что никогда не будет давить на животное

Она будет ждать, пока медведь или сова удивят ее позой, поведением, выражением.

Анастасия уверена: если звери не похожи на людей, это не значит, что у них нет своего характера, желаний или мыслей

Все съемки строятся на уважении к зверю и модели

Фотограф подстраивается под мохнатых, пернатых, а порой и колючих участников.

Сейчас Анастасия ушла из частной съемки и переключилась на коммерческую фотографию, работая с разными журналами и компаниями

Но девушка всегда в постоянном поиске новых идей для своего портфолио

Ведь в мире слишком много прекрасных животных и не менее прекрасных людей, чтобы прекращать делать такие фотографии

Многие люди замечают, что моделями для Анастасии выступают самые разные люди, порой далекие от «модельных» параметров

Автор же поясняет: как в мире нет некрасивых лис или медведей, также нет некрасивых людей — каждый прекрасен по-своему

И зрители разделяют мнение москвички

Они называют ее работы «ожившей сказкой»

Часть своего дохода Анастасия тратит на спасение животных и птиц, которых держат в неволе в ужасных условиях

«Жизнь зверя не менее важна, чем человеческая», — считает талантливый фотограф

Источник:

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Метки: Анастасия Добровольская   животные   красота   люди   милота   природа   фото   фотограф   
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7  комментариев
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14k
ss 2 часа назад
Класс!!! Отличные фотографии!
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518
sapsanbosh 17 минут назад
Замечательные, профессиональные фотографии. Практически, произведения искусства.
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38
александр 49 минут назад
Круто конечно.
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21k
sanchesS80 50 минут назад
Зачем большинство моделей по дибильному рот открывают? Что за мода такая?
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58k
Александр 51 минуту назад
Супер!!! Спасибо
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6k
ГГалка Час назад
шикарные картины, иначе не назовёшь. но вот с мишками... я б не рискнула)
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Дмитрий Час назад
Жутенькие картинки.
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