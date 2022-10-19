Красивейший леопард на фоне осеннего пейзажа

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Сотрудники заповедника "Земля леопарда" показали красивые фотографии дальневосточного леопарда в осеннем лесу. Очень красиво!
Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье показал кадры, сделанные в осеннем лесу. На кадрах леопард позирует среди осеннего леса, отлично в него вписываясь.
Популяция дальневосточного леопарда была спасена от уничтожения из-за ошибок человека в прошлом, благодаря слаженной работе людей, отмечается в сообщении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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