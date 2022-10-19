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Красивейший леопард на фоне осеннего пейзажа

Красивейший леопард на фоне осеннего пейзажа

Автор:
19 октября 2022 13:09
Сообщество : Животные
Метки: Земля леопарда   дальневосточный леопард   животные   интересное   красота   милота   осень   фото   
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Сотрудники заповедника "Земля леопарда" показали красивые фотографии дальневосточного леопарда в осеннем лесу. Очень красиво!

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье показал кадры, сделанные в осеннем лесу. На кадрах леопард позирует среди осеннего леса, отлично в него вписываясь.

Популяция дальневосточного леопарда была спасена от уничтожения из-за ошибок человека в прошлом, благодаря слаженной работе людей, отмечается в сообщении.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля леопарда   дальневосточный леопард   животные   интересное   красота   милота   осень   фото   
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1  комментарий
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olga Полчаса назад
Красивое.
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