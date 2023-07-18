16 смелых фотосессий знаменитостей с дикими и экзотическими животными

Вы дрожите в ужасе, когда по вам проползает мохнатое восьмилапое существо? Модель Кара Делевинь доказывает, что красота требует жертв, снимаясь для обложки журнала с пауком на лице. Но фотосессии с животными — это не только о моде, это, в первую очередь, привлечение внимания к проблемам взаимоотношений природы и человека. Мэрилин Монро, Анджелина Джоли и другие звёзды показывают, что можно перебороть личные страхи ради защиты животных.

Вместе с тем, некоторые знаменитости просто не останавливаются на выборе хомячка или кошечки и заводят довольно необычных питомцев. Посмотрите на их фотографии с любимцами!

Модель Соня Кински в образе Евы