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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7781 пост • 882 подписчика подписаться
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16 смелых фотосессий знаменитостей с дикими и экзотическими животными

16 смелых фотосессий знаменитостей с дикими и экзотическими животными

Автор:
18 июля 2023 08:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: животные   красота   удивительно   фото   хнаменитости   экзотика   
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Кинозвёзды, певцы и другие медийные личности не раз удивляли нас своими невероятными образами, но на этот раз мы сделали по-настоящему экзотическую подборку!

Вы дрожите в ужасе, когда по вам проползает мохнатое восьмилапое существо? Модель Кара Делевинь доказывает, что красота требует жертв, снимаясь для обложки журнала с пауком на лице. Но фотосессии с животными — это не только о моде, это, в первую очередь, привлечение внимания к проблемам взаимоотношений природы и человека. Мэрилин Монро, Анджелина Джоли и другие звёзды показывают, что можно перебороть личные страхи ради защиты животных.

Вместе с тем, некоторые знаменитости просто не останавливаются на выборе хомячка или кошечки и заводят довольно необычных питомцев. Посмотрите на их фотографии с любимцами!


Модель Соня Кински в образе Евы

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Кара Делевинь в ужасе от паука!


Рианна в невероятной фотосессии с акулами


Анджелина Джоли и её друзья


Невероятная Мэрилин Монро на розовом слоне


В 1955 году Монро появилась на премьере цирка братьев Ринглинг в Мэдисон-Сквер-Гарден. Мероприятие было организовано для Нью-Йоркского фонда борьбы с артритом и ревматизмом.


Бесстрашная Наоми Кэмпбелл для Harper’s Bazaar


Почему бы не оседлать крокодила?


«Wild Things» — африканская съёмка Наоми Кэмпбелл.


Одной крови


Самый эпатажный любитель экзотики — Сальвадор Дали


Любимец публики оцелот Бабу и его хозяин


Майкл Джексон со своим удавом


Карди Би в своей стихии


Кажется, что эта фотография способна передать звук! А всё потому, что это кадр из клипа на песню «WAP».


Рианна в образе Медузы Горгоны


Ну просто невероятная женщина! Осторожно: при взгляде на неё можно замереть от восхищения!


Гламурная Ирина Шейк

Актриса Типпи Хедрен со своим львом по кличке Нейл

Типи Хедрен — актриса и защитница прав животных. Она стала популярна благодаря фильму Альфреда Хичкока «Птицы».


Ирина Шейк удивляет экзотикой


Ни одна улитка во время съёмок не пострадала!

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Метки: животные   красота   удивительно   фото   хнаменитости   экзотика   
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Евгений Час назад


16 смелых фотосессий знаменитостей с дикими и экзотическими животнымиПосмотреть
16 смелых фотосессий знаменитостей с дикими и экзотическими животными
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Vlamir 7 минут назад
Ну и мурашки у "Наташки"!
Вот нафига это нужно было?!
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