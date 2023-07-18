16 смелых фотосессий знаменитостей с дикими и экзотическими животными

Кинозвёзды, певцы и другие медийные личности не раз удивляли нас своими невероятными образами, но на этот раз мы сделали по-настоящему экзотическую подборку!
Вы дрожите в ужасе, когда по вам проползает мохнатое восьмилапое существо? Модель Кара Делевинь доказывает, что красота требует жертв, снимаясь для обложки журнала с пауком на лице. Но фотосессии с животными — это не только о моде, это, в первую очередь, привлечение внимания к проблемам взаимоотношений природы и человека. Мэрилин Монро, Анджелина Джоли и другие звёзды показывают, что можно перебороть личные страхи ради защиты животных.
Вместе с тем, некоторые знаменитости просто не останавливаются на выборе хомячка или кошечки и заводят довольно необычных питомцев. Посмотрите на их фотографии с любимцами!
Модель Соня Кински в образе Евы
Кара Делевинь в ужасе от паука!
Рианна в невероятной фотосессии с акулами
Анджелина Джоли и её друзья
Невероятная Мэрилин Монро на розовом слоне
В 1955 году Монро появилась на премьере цирка братьев Ринглинг в Мэдисон-Сквер-Гарден. Мероприятие было организовано для Нью-Йоркского фонда борьбы с артритом и ревматизмом.
Бесстрашная Наоми Кэмпбелл для Harper’s Bazaar
Почему бы не оседлать крокодила?
«Wild Things» — африканская съёмка Наоми Кэмпбелл.
Одной крови
Самый эпатажный любитель экзотики — Сальвадор Дали
Любимец публики оцелот Бабу и его хозяин
Майкл Джексон со своим удавом
Карди Би в своей стихии
Кажется, что эта фотография способна передать звук! А всё потому, что это кадр из клипа на песню «WAP».
Рианна в образе Медузы Горгоны
Ну просто невероятная женщина! Осторожно: при взгляде на неё можно замереть от восхищения!
Гламурная Ирина Шейк
Актриса Типпи Хедрен со своим львом по кличке Нейл
Типи Хедрен — актриса и защитница прав животных. Она стала популярна благодаря фильму Альфреда Хичкока «Птицы».
Ирина Шейк удивляет экзотикой
Ни одна улитка во время съёмок не пострадала!
Источник:
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Вот нафига это нужно было?!