Жизнь венецианскских котиков и их дружба с людьми

Итальянка Марианна Зампиер — не просто фотограф, работающий в жанре уличной фотографии. Она скорее КОТограф, потому что основное место в её сердце занимают пушистые мурлыкающие существа, и она ловит в свой объектив только котов и всё, что с ними связано.