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Жизнь венецианскских котиков и их дружба с людьми

Жизнь венецианскских котиков и их дружба с людьми

Автор:
14 апреля 2023 08:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Марианна Зампиер   Улица   животные   котики   милота   фото   фотограф   
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Итальянка Марианна Зампиер — не просто фотограф, работающий в жанре уличной фотографии. Она скорее КОТограф, потому что основное место в её сердце занимают пушистые мурлыкающие существа, и она ловит в свой объектив только котов и всё, что с ними связано.

Марианна буквально документирует тайную (или не очень тайную) жизнь венецианских кошек и их дружбу с такими сложными существами, как люди.


Тила всегда ждет, когда Роберто подставит свои плечи

×
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Доверие — это важно. Особенно доверие к своему коту.


Лорис и его безымянные коты


Пушистая компания гондольера


Богдан и его напарница Мао


Алессандро и Фрик


Покорители венецианских крыш


Вас снимает не очень скрытая камера


— Хей, человек, как жизнь?


Альберт и Кэтлин


Какая уютная пара!


Владелец магазина Роберто и его помощник Бижу


Шабу-шабу высунулся, чтобы пожелать вам хорошего дня


Ниблер и спираль


Кажется, Того чем-то недоволен


Лео и Мира только прибыли в Сан-Джорджо

Тот, что справа, особенно великолепен (не говорите другому, что я так сказал, потому что они оба красавцы!)


Нашёл свою копию

Ари живёт в баре в Амстердаме

Рита за игрой

Давайте потанцуем! Повторяйте эти простые движения за Ритой.


В Венеции всё прекрасно. Особенно коты

Источник:

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Метки: Марианна Зампиер   Улица   животные   котики   милота   фото   фотограф   
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1  комментарий
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Levyathan 59 минут назад
Никогда не думал, что Амстердам находится в Венеции.
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