Жизнь венецианскских котиков и их дружба с людьми

Итальянка Марианна Зампиер — не просто фотограф, работающий в жанре уличной фотографии. Она скорее КОТограф, потому что основное место в её сердце занимают пушистые мурлыкающие существа, и она ловит в свой объектив только котов и всё, что с ними связано.
Марианна буквально документирует тайную (или не очень тайную) жизнь венецианских кошек и их дружбу с такими сложными существами, как люди.
Тила всегда ждет, когда Роберто подставит свои плечи
Доверие — это важно. Особенно доверие к своему коту.
Лорис и его безымянные коты
Пушистая компания гондольера
Богдан и его напарница Мао
Алессандро и Фрик
Покорители венецианских крыш
Вас снимает не очень скрытая камера
— Хей, человек, как жизнь?
Альберт и Кэтлин
Какая уютная пара!
Владелец магазина Роберто и его помощник Бижу
Шабу-шабу высунулся, чтобы пожелать вам хорошего дня
Ниблер и спираль
Кажется, Того чем-то недоволен
Лео и Мира только прибыли в Сан-Джорджо
Тот, что справа, особенно великолепен (не говорите другому, что я так сказал, потому что они оба красавцы!)
Нашёл свою копию
Ари живёт в баре в Амстердаме
Рита за игрой
Давайте потанцуем! Повторяйте эти простые движения за Ритой.
В Венеции всё прекрасно. Особенно коты
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