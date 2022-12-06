Нейросеть показала, как в её представлении выглядели знаменитые русские писатели

Нейросети бодро шагают по планете. Сегодня трудно найти человека, который хотя бы единожды не сталкивался с иллюстрациями, нарисованными этими чудесными программами. Такая популярность совершенно неудивительна. Нейросети позволяют создавать потрясающие и нестандартные изображения всего за пару кликов. При этом они будут отличаться хорошим качествов и точной прорисовкой деталей. Не менее важен и тот факт, что нейросети постоянно учатся, становясь умнее. Благодаря этому, у них получается справляться с поставленными задачами лучше и лучше.

Нет ничего странного в том, что художники и просто обычные люди интересуются нейросетями и пытаются экспериментировать с ними. От любопытства ведь никуда не деться.

Николай Гоголь