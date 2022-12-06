Нейросеть показала, как в её представлении выглядели знаменитые русские писатели

Результат эксперимента получился достаточно любопытным.
Нейросети бодро шагают по планете. Сегодня трудно найти человека, который хотя бы единожды не сталкивался с иллюстрациями, нарисованными этими чудесными программами. Такая популярность совершенно неудивительна. Нейросети позволяют создавать потрясающие и нестандартные изображения всего за пару кликов. При этом они будут отличаться хорошим качествов и точной прорисовкой деталей. Не менее важен и тот факт, что нейросети постоянно учатся, становясь умнее. Благодаря этому, у них получается справляться с поставленными задачами лучше и лучше.
Нет ничего странного в том, что художники и просто обычные люди интересуются нейросетями и пытаются экспериментировать с ними. От любопытства ведь никуда не деться.
Николай Гоголь
Михаил Лермонтов
Безусловно, нейросеть допускает множество ошибок и неточностей при рисовании образов и полноценных сюжетов. Однако в этом же и заключается основной интерес при проведении подобных художественных экспериментов. Ведь почти каждому интересно взглянуть на альтернативную реальность. И совсем неважно, что она создана несовершенной, хоть и всё-таки умной программой.
Фёдор Достоевский
Сергей Есенин
Стоит отметить, что проведённый эксперимент можно назвать одним из самых удачных. Нейросеть отлично передала образы писателей и сделала их вполне узнаваемыми.
Александр Пушкин
Многие пользователи «Пикабу», которые уже успели просмотреть данные работы, отметили, что получившиеся писатели крайне похожи на персонажей современных компьютерных игр.
Владимир Маяковский
Антон Чехов
Иван Тургенев
Лев Толстой
Чтобы получить качественные изображения в нескольких вариациях, достаточно немного потренировать нейросеть. Вскоре она поймёт, что от неё требуется, и выдаст потрясающий результат.
Михаил Булгаков
Источник:
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