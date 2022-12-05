Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений

Фикусы-душители, или фиги-душители, - именно так называют некоторые виды растений жарких тропиков и субтропиков. Широко распространены они, например, в Индии и Юго-Восточной Азии. Из-за недостатка солнечного света в густых тропических лесах эти растения приобрели редкую адаптацию - своеобразный «душащий образ жизни». Семена этих фикусов (и не только их - душители есть и среди других полуэпифитов), активно распространяемые местными птицами (зоохория), попадают в трещины коры несчастного дерева и прорастают на нём. На коре расти не слишком сытно - и вода, и элементы минерального питания не задерживаются, если не приложить к этому усилий. Полуэпифиты, включая душителей, предпочитают отрастить корни вниз, до самой земли. Затем можно уже начать расти в других направлениях - в толщину, в высоту. Вырастая, растение постепенно начинает плотно обвивать ствол дерева.