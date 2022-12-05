Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений

Неземная красота этих экзотических растений завораживает, а их необычный образ жизни отталкивает.
Неспроста эти фикусы называют душителями, ведь близкое соседство деревьев с ними зачастую приводит к гибели ничего не подозревающих растений.
Фикусы-душители, или фиги-душители, - именно так называют некоторые виды растений жарких тропиков и субтропиков. Широко распространены они, например, в Индии и Юго-Восточной Азии. Из-за недостатка солнечного света в густых тропических лесах эти растения приобрели редкую адаптацию - своеобразный «душащий образ жизни». Семена этих фикусов (и не только их - душители есть и среди других полуэпифитов), активно распространяемые местными птицами (зоохория), попадают в трещины коры несчастного дерева и прорастают на нём. На коре расти не слишком сытно - и вода, и элементы минерального питания не задерживаются, если не приложить к этому усилий. Полуэпифиты, включая душителей, предпочитают отрастить корни вниз, до самой земли. Затем можно уже начать расти в других направлениях - в толщину, в высоту. Вырастая, растение постепенно начинает плотно обвивать ствол дерева.
Главная цель фикуса-душителя - подняться как можно выше, к столь желанным и необходимым для каждого растения солнечным лучам. Очень часто растение-хозяин погибает, не выдерживая «удушающего захвата» предприимчивого соседа. Воздушные корни фикуса формируют плотный жёсткий каркас вокруг ствола дерева-хозяина, препятствуя его росту и развитию. А после его смерти фига-душитель продолжает жить самостоятельно в виде особого «колоннообразного дерева» с полым центром внутри, так как растение-хозяин со временем сгнивает и превращается в труху, уступая место фикусу в этой нелёгкой борьбе за выживание.
Внутри необычных фикусов некоторые туристы даже умудряются лазить, доходя до самой вершины растения. Люди сравнивают фиг-душителей с пришельцами, героями фэнтези, кружевным полотном. Замысловатые сложные переплетения корней этого растения и правда навевают разные фантастические образы. Замечено, что фикусы способны опутывать не только растения, но и старые заброшенные постройки, например древние дворцы и храмы в Камбоджи, в старинном городе Ангкор-Тхом.
Жизненный цикл родственника комнатного фикуса может вызвать у одного человека осуждение, у другого - восхищение. Но совершенно очевидно одно: предприимчивости и жизнеспособности у этого растения точно не занимать, а переплетения воздушных корней фикуса-душителя создают необычную картину, привлекающую множество любопытных туристов.
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