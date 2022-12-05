Единственная советская туристическая подводная лодка

Длина «Нептуна» составляла 28 метров, а ширина — 4 метра. Погружаясь на глубину до 40 метров (максимальная — 60 метров), подводная лодка могла развивать скорость до 2 морских узлов (3,7 км/ч). Однако в штормовую погоду с волнением более двух баллов его так и не вывели в море.