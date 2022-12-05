Единственная советская туристическая подводная лодка

«Нептун» был испытан в холодном Северном Ледовитом океане, чтобы развлекать туристов в теплом Карибском море.
После Второй мировой войны Советский Союз стал признанным мировым лидером по проектированию и производству военных подводных лодок, но только в конце 1980-х годов, накануне распада страны, задумались о создании туристических подводных лодок.
Первый советский экскурсионный подводный аппарат «Нептун» был спущен на воду в Северодвинске 18 сентября 1990 года, а летом следующего года прошел испытания в Белом море.
Длина «Нептуна» составляла 28 метров, а ширина — 4 метра. Погружаясь на глубину до 40 метров (максимальная — 60 метров), подводная лодка могла развивать скорость до 2 морских узлов (3,7 км/ч). Однако в штормовую погоду с волнением более двух баллов его так и не вывели в море.
Экипаж корабля состоял из трех человек: капитана-лоцмана, механика и гида-стюарда. «Нептун» мог вместить до 40 пассажиров, к услугам которых было 22 иллюминатора. Продолжительность подводной экскурсии составляла один час.
Туристическая подводная лодка, испытанная в холодных северных водах, должна была действовать в теплом Карибском море. С этой целью в 1992 году КБ «Рубин» и Северодвинский машиностроительный завод (Севмаш) подписали договор с итальянской компанией Cortina, владевшей туристическим комплексом на одном из островов Карибского моря.
После нескольких лет работы в экзотическом регионе «Нептун» вернулся на родной Север для ремонта и модернизации. Но владельцы решили, что прибыль от проекта уже не окупает расходы, поэтому в конце концов сдались.
Первая (и последняя) советская туристическая подводная лодка на долгие годы осталась томиться в Северодвинске. Однако в последние годы возникла идея перенести его в Москву и превратить в кафе-музей.
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