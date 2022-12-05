Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми

Что ж, судя по данным артам, «Колобок» вполне мог бы стать леге — подожди, подожди — ндарным шедевром в мире большого кинематографа!

К слову, Lai специализируется не только на создании реалистичных мультяшек. В паблике автора вы можете увидеть десятки интереснейших работ!