Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми

Нейросеть — это та технология, которая плотно заняла место в наших сердечках. Что и не удивительно, ведь благодаря этому невероятному техническому инструменту открылся прямо-таки настоящий портал для воплощения самых смелых и неординарных творческих идей.
Сегодня мы познакомим вас с автором, скрывающимся под творческим псевдонимом Lai — самым настоящим нейроковбоем, оседлавшим ИИ и показавшим, как могли бы выглядеть в рейльности всеми любимые герои советских мультиков. И знаете, что мы вам скажем? Да это же супер-пупер мега класс! Абсолютно новое виденье привычной всем нам классики!
Атаманша, «Бременские музыканты»
Оказывается, хулиганка и нарушительница покоя Атаманша та ещё штучка. Один взгляд дамы, и ваше сердечко в её хищных коготках!
Алиса, «Алиса в стране чудес»
Ваня, «Волшебное кольцо»
Золушка
Ёжик, «Ёжик в тумане»
Василисы, «Вовка в тридевятом царстве»
Ну что за красотки!
Водяной, «Летучий корабль»
А вот ещё Водяной в версии ультра хот
Чебурашка
Двое из ларца, «Вовка в тредивятом царстве»
Маугли
Дюдюка, «Клад»
Дюдюка — милая волшебница с нескончаемым вредоносным потенциалом! Глядя на эту красотку, так и хочется воскликнуть: «В тихом омуте черти водятся!»
Карлсон, «Малыш и Карлсон»
Вовка, «Вовка в тредивятом царстве»
Ну и на сладенькое покажем вам Колобка
Как утверждает автор, если долго смотреть на этого глазастого парня, то его реально захочется съесть. Прямо слышим, как аппетитно хрустит его корочка, прости Господи! 🙂
Ну а если наш Хлебушек был бы человеком, то точно надрал бы хвост лисе!
Воин багета? Рыцарь хлебной крошки? Бог амбаров и сусеков?
С другой стороны, Лиса оказалась не менее суровой дамочкой
Что ж, судя по данным артам, «Колобок» вполне мог бы стать леге — подожди, подожди — ндарным шедевром в мире большого кинематографа!
К слову, Lai специализируется не только на создании реалистичных мультяшек. В паблике автора вы можете увидеть десятки интереснейших работ!
Источник:
- Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии
- 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы
- Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
- Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались
- Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сетьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сеть
А вот его смысл ускользнул.