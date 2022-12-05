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Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми

Нейросеть показала, как могли бы выглядеть советские мультяшки, если бы были реальными людьми

Автор:
05 декабря 2022 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавео   красота   люди   мультик   нейросеть   удивительно   фото   
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Нейросеть — это та технология, которая плотно заняла место в наших сердечках. Что и не удивительно, ведь благодаря этому невероятному техническому инструменту открылся прямо-таки настоящий портал для воплощения самых смелых и неординарных творческих идей.

Сегодня мы познакомим вас с автором, скрывающимся под творческим псевдонимом Lai — самым настоящим нейроковбоем, оседлавшим ИИ и показавшим, как могли бы выглядеть в рейльности всеми любимые герои советских мультиков. И знаете, что мы вам скажем? Да это же супер-пупер мега класс! Абсолютно новое виденье привычной всем нам классики!


Атаманша, «Бременские музыканты»

×
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Оказывается, хулиганка и нарушительница покоя Атаманша та ещё штучка. Один взгляд дамы, и ваше сердечко в её хищных коготках!


Алиса, «Алиса в стране чудес»


Ваня, «Волшебное кольцо»


Золушка


Ёжик, «Ёжик в тумане»


Василисы, «Вовка в тридевятом царстве»


Ну что за красотки!


Водяной, «Летучий корабль»


А вот ещё Водяной в версии ультра хот


Чебурашка


Двое из ларца, «Вовка в тредивятом царстве»


Маугли


Дюдюка, «Клад»

Дюдюка — милая волшебница с нескончаемым вредоносным потенциалом! Глядя на эту красотку, так и хочется воскликнуть: «В тихом омуте черти водятся!»


Карлсон, «Малыш и Карлсон»


Вовка, «Вовка в тредивятом царстве»


Ну и на сладенькое покажем вам Колобка

Как утверждает автор, если долго смотреть на этого глазастого парня, то его реально захочется съесть. Прямо слышим, как аппетитно хрустит его корочка, прости Господи! 🙂


Ну а если наш Хлебушек был бы человеком, то точно надрал бы хвост лисе!

Воин багета? Рыцарь хлебной крошки? Бог амбаров и сусеков?


С другой стороны, Лиса оказалась не менее суровой дамочкой

Что ж, судя по данным артам, «Колобок» вполне мог бы стать леге — подожди, подожди — ндарным шедевром в мире большого кинематографа!


К слову, Lai специализируется не только на создании реалистичных мультяшек. В паблике автора вы можете увидеть десятки интереснейших работ!

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Метки: забавео   красота   люди   мультик   нейросеть   удивительно   фото   
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9  комментариев
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Николай Час назад
Заипись теперь художникам. "нейро сеть создала..." нарисовал, понравилось людям это я сам нарисовал, фантазия, не понравилось, да ипучая нейросеть.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
Всем тем, кому нравится слово "нейросеть", на заметку...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сетьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Нейронная_сеть
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9k
Летучий Мыш 20 минут назад
Фигасе из карлсона в меру упитанного мужчину нарисовали
на такого плюшек не напасешься
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917
idhr 21 минуту назад
кто-нибудь, запретите уже нейросети заниматься х@йнёй вместо придумывания средства от спида, рака и ковида ...
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3k
DerDimon 43 минуты назад
Судя по заголовкам, для многих нейросеть - это некая загадочная общая сеть для посвящённых. Эти посвящённые к ней обращаются с различными просьбами, а она им "показывает", " разукрашивает", "выдаёт" что-то.
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24k
ПаганецЪ Час назад
Водяной выглядит так, как будто его мама с Геральтом загуляла.
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