Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии

Пользователь Reddit под ником arj1138 обратился за помощью к нейросети DALL-E 2 и создал портреты людей, которых не существует в реальной жизни. Для этого он сделал краткое описание к каждому персонажу, указав некоторые технические характеристики. Кажется, ребята, пора нам всем подготовить шапочки из фольги!

Учительница французского