FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1789 постов • 727 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии

Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии

Автор:
14 октября 2022 09:30
Сообщество : Наука
Метки: ИИ   в мире   интересно   люди   нейросеть   профессия   удивительно   фото   
382
10

Мы все уже несколько привыкли к магии искусственного интеллекта, но сложно привыкнуть к тому, что он может создать практически всё что угодно. Например, полноценную личность!

Пользователь Reddit под ником arj1138 обратился за помощью к нейросети DALL-E 2 и создал портреты людей, которых не существует в реальной жизни. Для этого он сделал краткое описание к каждому персонажу, указав некоторые технические характеристики. Кажется, ребята, пора нам всем подготовить шапочки из фольги!


Учительница французского

×
×

Портрет учительницы французского крупным планом, которая смотрит на вас так, будто вы сошли с ума. 


Добрый дедуля


Портрет доброго дедушки из Конго.


Портрет пожарного


Афроамериканская певица


Портрет 32-летней афроамериканки, поющей с закрытыми глазами в звукозаписывающей будке, приглушённый розовый студийный свет.


Престарелый англичанин


Портрет 95-летнего слепого мужчины с Гебридских островов. У него широкое морщинистое лицо, рассказывающий о своей молодости правнукам. Яркое вечернее солнце.


Фермер из Того


Портрет фермера из Того, который с тревогой смотрит на свой неурожай, естественное освещение.


Музыкальная продюсерка


Продюсерка брейкбита, сосредоточенно микширующая свой последний трек, мягкое естественное освещение.


Хозяйка ресторана


Владельца ресторана каджунской кухни в Лафайете, штат Луизиана. Естественное освещение.

Поясняем, каджунская кухня — это традиционная кухня франкоязычных франкоканадцев, поживающих в Луизиане. Это довольно простая пища из доступных, местных продуктов. Как правило, каджунский обед состоит их трёх блюд: супа, риса с колбасой или морепродуктами и овощей.


Бизнес-леди


Японская бизнес-леди в идзакая в Мацуяме, разочарованная своей неудачей. Драматическое освещение.


Итак, если вы тоже собираетесь гуглить что же такое идзакая, то кратко поясним — это что-то вроде традиционного бара для трудяг, куда люди приходят расслабиться после рабочего дня.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: ИИ   в мире   интересно   люди   нейросеть   профессия   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Карандаш 2 часа назад
<<Музыкальная продюсерка>> говоришь? Ну-ну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
192
Чистый бес Час назад
Либа пожарный-ведьмак, либо у него внтримозговая катастрофа и анизокория это следствие

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Чистый бес Час назад
Эсмеральда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Majul 2 часа назад
"продюсерка"... Какой же бред
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 2 часа назад
Что у них с радужкой и зрачками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 3 часа назад
Портрет копипастера ... из нейросети
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

479478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?
«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
По улицам К-3 возили. По Кронштадту проехала легендарная подводная атомная лодка
Набирающие популярность в сообществах
Разработан танцпол, который преобразует тепло тел танцоров в энергию
Разработан танцпол, который преобразует тепло тел танцоров в энергию
Похороны гаджетов - новый способ расстаться с любимым старьем
Похороны гаджетов - новый способ расстаться с любимым старьем
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#позитив#картинки#люди#в мире#улыбнуло#фильм#Приколы#Украина
#фото#факты#история#подборка#удивительно#СССР#Реакция#актеры#Ynews#маразм
#Прикол#животные#интересное#кино#Разное#США#Жизнь#роль#природа#дети
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как Китай превратил пустыни в цветущие сады? Как Китай превратил пустыни в цветущие сады? Интересные и загадочные события из прошлого Интересные и загадочные события из прошлого 19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой 19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась интересной находкой 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 8 самых странных вещей, которые напечатал 3D-принтер 17 любопытных кадров из аэропортов 17 любопытных кадров из аэропортов

На что жалуетесь?

Вернуться