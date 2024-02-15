10 классических произведений, которые стали известны только после смерти автора

Сегодня я расскажу о случаях, когда отдельные произведения писателей сделали их знаменитыми или ещё более знаменитыми только после смерти. Кто-то из этих авторов уже был известен публике, а о ком-то мы узнали относительно недавно, но они вошли в библиотеки всего мира и даже в школьные программы некоторых стран!
Писатель так и не успел полностью насладиться успехом своего романа-антиутопии, так как впервые его опубликовали в 1949 году, а уже через полгода Оруэлл умер от туберкулёза. Тем временем его роман произвёл фурор, и в 1953 году был выпущен первый радиоспектакль. А в 1984 году был символично снят фильм.
Антиох Кантемир был известным и уважаемым российским дипломатом, но совсем неизвестным писателем. Его произведения начали печататься только спустя 18 лет после его смерти.
Единственный роман американской писательницы был опубликован в 1963 году, но не вызвал интереса у публики и критики. Лишь в начале 70-х (спустя примерно семь лет после смерти Сильвии) он обрёл широкую известность и впоследствии был переведён на дюжину языков.
Сама повесть была написана в 1930 году, но опубликована только в 1969 в эмигрантских изданиях. Невозможность её публикации состояла в первую очередь в несоответствующем социалистической литературе содержании.
Английская писательница создала свой роман в возрасте 21 года, но издательство не приняло его. Спустя 15 лет (1813 год) роман наконец публикуют, но проходит ещё пять лет и умирает сама Остин. Отношение к женщинам-писателям в то время препятствовало распространению и популярности, что не помешало «Гордости и предубеждению» добиться успеха в ХХ веке. По роману снято множество фильмов (фото взято из одноимённой экранизации 2005 года).
Книга, которая прославила автора только после его смерти и получила множество наград. Стиг Ларссон был шведским журналистом. В начале 2000-х он заключил контракт с одним из издательств на публикацию трёх его романов, но в 2004 году умирает от обширного инфаркта. Книги выходят в свет уже без автора и обретают популярность. Самая известная экранизация — фильм 2011 года режиссёра Дэвида Финчера.
Лишь некоторые рассказы были опубликованы при жизни писателя, но и они не принесли никакого успеха. Только опубликованные после смерти (1924 год) романы, в их числе «Процесс» и «Замок», привлекли внимание читателей и литературоведов. На основе одноимённого романа было снято три экранизации, в частности «Процесс» 1993 года с Энтони Хопкинсом и Кайлом Маклахленом.
Хотя Грибоедов и не является писателем одного произведения, благодаря именно этой пьесе он стал всемирно известен и особенно популярен в России. «Горе от ума» является его поздней работой, не опубликованной и не поставленной при жизни писателя, в отличие от некоторых других пьес. Издана она будет в 1862 году (спустя 33 года после смерти автора) и в СССР войдёт в школьную программу. На фото слева — Виталий Соломин в роли Чацкого в одноимённом телеспектакле 1977 года.
Роман, написанный и опубликованный в 1937 году, не был никому интересен. Спустя 23 года писательница так и умирает неизвестной. И только после 1975 года, когда о нём заговорила Элис Уокер, автор премиального романа «Цвет пурпурный», интерес к нему возрос. А в 2005 году вышла одноимённая экранизация с Холли Берри в главной роли.
Булгаков был вовсе не безызвестным писателем, но его имя в первую очередь сопряжено с этим романом, который он продолжал писать до самой смерти (1940-й год). Первое полное издание читатели увидели только в 1967 году во многом благодаря редакторам и Елене Булгаковой, собиравшим роман по кусочкам.
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