10 классических произведений, которые стали известны только после смерти автора

Хотя Грибоедов и не является писателем одного произведения, благодаря именно этой пьесе он стал всемирно известен и особенно популярен в России. «Горе от ума» является его поздней работой, не опубликованной и не поставленной при жизни писателя, в отличие от некоторых других пьес. Издана она будет в 1862 году (спустя 33 года после смерти автора) и в СССР войдёт в школьную программу. На фото слева — Виталий Соломин в роли Чацкого в одноимённом телеспектакле 1977 года.