10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠

1626
13
Человечество всегда стремилось сохранить свою историю и оставить хотя бы часть ее своим потомкам. Поэтому любая старинная находка очень сильно будоражит умы и сердца как обычных людей, так и ученых.
Шведский военный корабль Vasa. Он затонул в 1628 году во время своего первого плавания и был поднят со дна моря через 333 года почти полностью неповреждённым. Сегодня - это самый хорошо сохранившийся корабль 17 века
Череп возрастом 430 000 лет является самым ранним известным человеческим останком с прямым доказательством убийства. Трещины на верхней части черепа сделаны тупым инструментом
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Захоронение с самым старым (обработанным) золотом, которое было когда-либо найдено. Обратите внимание на кусок золота между ног. Хочется верить, что это был мужчина. Датируется 4400-4100 до н.э. Найдено в Болгарии
Самые первые наброски луны, сделанные Галилео Галилеем, после наблюдения за ней в телескоп в 1609 году
Корабль Уида (Whydah Gally) использовался для перевозки рабов из Африки. В марте 1717 года
судно было захвачено без единого выстрела Чёрным Сэмом, который пощадил команду Уиды, пересадил их на свой прежний корабль и отпустил с миром. Далее пираты орудовали вдоль восточного побережья обеих Америк. Перед гибелью Уиду выбросило на отмель и корабль опрокинулся. Из команды выжило всего двое - Томас Дэвис 23 лет, которого оправдали на суде, так как он клялся, что его заставили быть пиратом. И Джон Джулиан, которого продали обратно в рабство.
Среди команды был самый юный пират в истории - Джон Кинг, ему было 10 или 11 лет. Он работал подносчиком пороха.
Останки Уиды обнаружили в 1982 году и она стала первым найденным достоверно пиратским кораблём. На корабле найдены монеты: реалы и песо, золото и другие ценности. Всего 4.5 тонн сокровищ.
Среди команды был самый юный пират в истории - Джон Кинг, ему было 10 или 11 лет. Он работал подносчиком пороха.
Останки Уиды обнаружили в 1982 году и она стала первым найденным достоверно пиратским кораблём. На корабле найдены монеты: реалы и песо, золото и другие ценности. Всего 4.5 тонн сокровищ.
Копьё из Клактона (Великобритания) . Самое старое деревянное изделие в мире. Было выточено 400 000 (четыреста тысяч) (16 000 поколений) лет назад
Самая хорошо сохранившаяся лорика сегментата, из найденных на сегодняшний день. Слева, разумеется - реконструкция
Лира с головой быка из гробницы Пуаби в Месопотамии. Считается старейшим струнным инструментом из найденных на сегодняшний день
Старейшая сохранившаяся кольчуга из Северной Европы. Кольчуга состоящая из 20.000 колец оказалась в болоте 18 веков назад. Скорее всего, это было ритуальное подношение богам после битвы
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