10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠

судно было захвачено без единого выстрела Чёрным Сэмом, который пощадил команду Уиды, пересадил их на свой прежний корабль и отпустил с миром. Далее пираты орудовали вдоль восточного побережья обеих Америк. Перед гибелью Уиду выбросило на отмель и корабль опрокинулся. Из команды выжило всего двое - Томас Дэвис 23 лет, которого оправдали на суде, так как он клялся, что его заставили быть пиратом. И Джон Джулиан, которого продали обратно в рабство.



Среди команды был самый юный пират в истории - Джон Кинг, ему было 10 или 11 лет. Он работал подносчиком пороха.



Останки Уиды обнаружили в 1982 году и она стала первым найденным достоверно пиратским кораблём. На корабле найдены монеты: реалы и песо, золото и другие ценности. Всего 4.5 тонн сокровищ.