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10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠

10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠

Автор:
04 декабря 2022 09:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакт   интересно   история   познавательно   удивительно   факты   фото   
1626
13
Человечество всегда стремилось сохранить свою историю и оставить хотя бы часть ее своим потомкам. Поэтому любая старинная находка очень сильно будоражит умы и сердца как обычных людей, так и ученых.
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Метки: артефакт   интересно   история   познавательно   удивительно   факты   фото   
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1  комментарий
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Atanas Rakov 6 минут назад
К третьей фотке - могила 43 от Варненского халколитного некрополя - ето и был мужчина, возраст - 40-45лет. И никаких там "хочется". И ето уже не самое старое технологически обработано золото в мире. В "Город птиц" - курган "Юнаците"(Пазарджик, Болгария) нашли золото, которое на 200-300лет старшее.
Вот и реконструкция лицо
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