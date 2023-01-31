Гигантские роботы, которые на самом деле существуют

Китайская компания Greatmetal построила прототип пилотируемого боевого робота Monkey King и представила его на фестивале G-Festival в Пекине. Робот может ходить на четырех конечностях для лучшей устойчивости, а также умеет вставать в полный рост на ноги. В вертикальной стойке робот может взять в руки жезл, закрепленный на спине, и, судя по всему, использовать его в качестве оружия.

Стоит отметить, что компания опубликовало видео, на котором можно увидеть возможности робота, но оно низкого качества и часть ролика создана с помощью компьютерной графики, поэтому сложно оценить реальные возможности Monkey King. Судя по всему, он действительно может двигать конечностями и головой, также предусмотрен специальный механизм для подачи жезла в боевое положение. Других подробностей о роботе не сообщается, также не до конца ясно, есть ли у Monkey King собственный источник энергии, или его необходимо подключать к внешнему питанию. При этом в описании видеоролика представители Greatmetal заявили, что рассматривают Monkey King в качестве потенциального соперника в сражениях боевых человекоподобных роботов.



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