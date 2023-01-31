Гигантские роботы, которые на самом деле существуют

Сегодня роботы окружают нас повсюду. Они убираются у нас в домах и приносят нам еду. А еще они бывают просто огромными. От огромного муравья до самого большого робота-гексапода – давайте взглянем на топ самых необычных роботов-гигантов в мире.
В японском городе Иокогама протестировали гигантского робота Gundam — реплику персонажа из одноименного аниме в натуральную величину.
Гигантский робот должен стать частью музея/парка развлечений Gundam Factory Yokohama (гандам фэктри йоукэхама), посвященного гигантским роботам. Открытие сначала запланировали на июль, но из-за пандемии перенесли на октябрь, а потом и на неопределенный срок. Создатели парка надеются, что теперь музей откроется в течение года.
Великан собран из 200 деталей, которые изготовлены из стали и армированного углеродным волокном пластика. Превращение «набора деталей» в ходячего робота заняло 6 лет. Рост робота – более 18 м. Он умеет поворачивать голову, стоять на коленях, двигать руками и пальцами и даже ходить. И это при весе в 25 т! Всего у робота 24 подвижных элемента.
Гигантский робот - муравей
Семейство животных-роботов от немецкого разработчика робототехники Festo расширяется. В рамках проекта Bionic Learning Network компанией представлен новый вид роботов: рой муравьев, которые могут взаимодействовать между собой. Муравьи-роботы называются BionicANTS. При их создании Festo делала упор не только на их внешний вид и манеру передвижения, но и поведенческие особенности.
По заверениям разработчиков, BionicANT функционируют по распределенным между собой четким правилам. Все свои действия и движения муравьи координируют друг с другом.
Каждый 13,5-сантиметровый муравей имеет на своем «животе» радиомодуль, с помощью которого и осуществляется точная координация. 3D-стереокамера в голове муравья позволяет ему видеть, а установленный снизу инфракрасный оптический сенсор отслеживает передвижение мини-робота. Между тем, две бортовых батареи обеспечивают до 40 минут беспроводной работы муравьев. Подзаряжаются они в доке с помощью своих усиков.
Куратас
Куратас — это созданные японскими разработчиками робот. 4,4 тонны металла, четыре метра в высоту, более тридцати гидравлических сочленений и, главное, — невероятно внушительный вид. Передвигается чудо техники на колесах, которыми заканчиваются четыре ноги, а «питается» зверь-машина дизелем. Внутри у Куратаса — кресло водителя, который управляет механизмом при помощи тачскрина и двух джойстиков, отвечающих за движения рук агрегата.
Робот вооружен двумя ракетницами и двумя роторными пулеметами. Ракетницы — более-менее настоящие и могут стрелять фейерверками или бутылками с водой (но неполными и не способными причинить увечья). Пулеметы фальшивые.
Конечно, Куратас не поступит в ближайшее время на вооружение японской армии. Это по большей части творческий проект, хоть и выполненный с подозрительной тщательностью.
Robot Method -2
На создание гигантской машины, имеющей рабочее название Method-2 с 2014 года было израсходовано около 200 миллионов долларов. Только руки робота весят по 130 кг каждая, общий вес – около 1,5 тонн. А когда Method-2 делает шаг – под ним буквально дрожит земля.
Впрочем, шагать и выполнять несложные движения – это практически единственные действия, которые пока может воспроизвести гигантский робот. Выполнять более сложные действия он научится в ближайшие пару лет. Ну а пока выступает в качестве экспериментального – действующего образца, на котором будут оттачиваться дальнейшие технологичные решения. Разработчики робота обещают предоставить первые его функциональные версии к концу 2023 года. И даже озвучивают ориентировочную цену – около 10 млрд вон или 8,3 миллионов долларов за экземпляр.
Prosthesis
Экзоскелет Prosthesis — это пятиметровый робот для гонок. Поражает не только футуристический дизайн, но и сама концепция робота, в котором пилот «висит», свободно передвигая рычаги для управления движением робота.
Функционирует робот по принципу экзоскелета, т.е. для управления роботом необходимо совершать пропорциональное перемещение органов управления. Внешний вид робота напоминает огромное животное на четырех мощных лапах с прокачанным торсом. Движение осуществляется поочередным переступание лап. Вся механика работает на гидравлической тяге, силовой установкой служит электромотор.
Машина движется достаточно бесшумно, несмотря на свой огромный размер:
Ширина — 5м.
Высота — 4,2 м.
Длина — 3м.
Вес — 3,5т.
Безопасность пилота обеспечена мощным каркасом, некий монокок вокруг кабины. «Кабина» крепится на 50-сантиметровых демпферах, это особенно важно во время тестов, т.к. машина часто переворачивается.
Фёдор
22 августа 2019 г. на МКС отправился российский антропоморфный робот «Фёдор». 7 сентября того же года он вернулся обратно. Если вы еще не поняли - это первый полет первого российского антропоморфного робота в космос.
Фёдор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) был разработан НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.
Робот оснащен речевой системой, способной распознавать слова и выдавать ответы. Вес - 106 кг, рост - 182 см, номинальная мощность - 5 кВТ, максимальная мощность - 15 кВт. На 2019 г. коллекторные двигатели поставлялись из Швейцарии, редукторы - из Германии. Часть датчиков и одноплатный компьютер робота - также иностранного производства. Бесколлекторные двигатели - собственного производства НПО «Андроидная техника». «Федор» состоит из российских деталей на 40% в денежном выражении и на 70-75% по массе. Из 48 двигателей 16 - зарубежные. Робот может работать автономно час, под управлением оператора на большом расстоянии через спутниковую связь.
МК-3
Достаточно известная в определенных кругах компания Megabots представила всеобщему вниманию свое очередное творение - нового робота под названием МК-3, которому предстоит сойтись в поединке с другим тяжеловесным роботом, японским роботом Куратас. И в качестве демонстрации возможностей новой машины, снабженной силовыми манипуляторами нового типа, специалисты компании Megabots заставили робота захватить малолитражный автомобиль, поднять его в воздух на высоту 3,5 метра и бросить его вниз.
Для снабжения робота МК-3 необходимой ему энергией используются четыре 15-метровых шланга, по которым прокачивается около половины кубометра гидравлической жидкости в минуту под давлением в 280 атмосфер. В настоящее время на свете существует лишь верхняя часть робота МК- 3, его туловище и силовые манипуляторы Heavy Lift Arms, которые позволяют роботу поднимать груз весом до 1150 килограмм. Ноги для этого робота пока находятся в стадии разработки и изготовления, а тем временем робот для проведения его испытаний установлен на специальной передвижной платформе.
Мonkey Кing
Китайская компания Greatmetal построила прототип пилотируемого боевого робота Monkey King и представила его на фестивале G-Festival в Пекине. Робот может ходить на четырех конечностях для лучшей устойчивости, а также умеет вставать в полный рост на ноги. В вертикальной стойке робот может взять в руки жезл, закрепленный на спине, и, судя по всему, использовать его в качестве оружия.
Стоит отметить, что компания опубликовало видео, на котором можно увидеть возможности робота, но оно низкого качества и часть ролика создана с помощью компьютерной графики, поэтому сложно оценить реальные возможности Monkey King. Судя по всему, он действительно может двигать конечностями и головой, также предусмотрен специальный механизм для подачи жезла в боевое положение. Других подробностей о роботе не сообщается, также не до конца ясно, есть ли у Monkey King собственный источник энергии, или его необходимо подключать к внешнему питанию. При этом в описании видеоролика представители Greatmetal заявили, что рассматривают Monkey King в качестве потенциального соперника в сражениях боевых человекоподобных роботов.
Жук-робот Kabutom RX-03
Жук-робот Kabutom RX-03, сконструированный японским инженером Хитоси Такахаши, появился перед публикой на фестивале, проходящем в пригороде Токио 26 августа 2012 года.
Кабутом – робот в форме большого черного жука 11-метров в длину и весом 17 тонн, с дизельными двигателями, он может передвигаться на шести ногах, выпуская из носа дым. Машина способна медленно передвигаться, однако не шагая на ногах, как может сперва показаться, а катясь на колесах. На фестиваль ее привезли двумя грузовиками и собирали при помощи подъемных кранов в течение семи часов.
Роботом можно управлять, находясь внутри него в кабине (на борт можно взять и парочку пассажиров), а также посредством огромного пульта дистанционного управления.
На вопрос о назначении «жука» его создатель отвечает, что, мол, пусть машина служит для поднятия настроения.
Мантис
Группа безумных научных умов из Micromagic Systems под руководством Мэтта Дентона на протяжении последних четырех лет работала над четвероногим роботом «Mantis» («Богомол»), скорее похожим на паука и предназначенного для транспортировки человека. Полученный образец по праву получил определение «самого большого всепроходного робота-гексапода в мире».
Вес робота составляет аж 1900 кг, рос — 2,8 метра, работает он на 2,2-литровом турбодизельном двигателе Perkins и напичкан различными сенсорами (включая датчики силы, датчики угла поворота и наклона, и инклинометром), которые помогают ему ходить. Для координации движения робот использует HexEngine, на базе Linux PC, который следит за движением 18 гидравлических приводов, установленных в ногах. Дополнительная компьютерная панель, расположенная в кабине, позволяет роботом управлять.
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