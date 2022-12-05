Менеджер жалуется на дискриминацию из-за безделья на работе

Сотрудники редко жалуются на то, что им платят зарплату и ничего не требуют взамен. Но Дермот Аластер Миллс, сотрудника ирландских железных дорог, считает это дискриминацией. Финансовый менеджер утверждает, что после того, как в 2014 году он напрямую обратился к руководству компании, сообщив о проблемах с бухучетом, он постепенно был освобожден практически от всех своих обязанностей, и теперь проводит основную часть рабочего дня за обедом и чтением газет. Несмотря на все это, он по-прежнему ежемесячно получает свою обычную зарплату.

«Я покупаю две газеты, «Таймс» и «Индепендент», и бутерброд. Я иду на свое место, включаю компьютер, смотрю электронную почту. Там никогда не бывает никаких электронных писем, связанных с работой, и никаких сообщений от коллег, — рассказал Миллс сотрудникам Комиссии по трудовым отношениям Ирландии. - Я сижу, читаю газету и ем свой бутерброд. Затем около 10:30 утра, если есть электронное письмо, требующее ответа, я отвечаю на него. Если есть работа, связанная с этим, я делаю эту работу. Но это былвает крайне редко. Скажем так, если бы у меня была работа хотя бы раз в неделю, я был бы в восторге».

Финансовый менеджер сказал, что он отвечал за капитальные бюджеты компании на сумму около 250 миллионов евро с 2000 года до финансового краха в 2007 году. Его повысили в 2010 году, но его карьера начала рушиться в 2013 году, когда, по словам менеджера, он стал жертвой буллинга со стороны коллег и, в итоге, его вынудили на три месяца уйти на больничный.