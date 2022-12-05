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Менеджер жалуется на дискриминацию из-за безделья на работе

Менеджер жалуется на дискриминацию из-за безделья на работе

Автор:
05 декабря 2022 13:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: безделье   зряплата   ирландия   менеджер   офисные страдания   работа   тяжелый труд   удивительно   
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Финансовый менеджер из Ирландии, работающий в структуре национальной железнодорожной сети, утверждает, что ему платят почти 130 000 долларов (8 миллионов рублей) в год за то, что он сидит в офисе, ест и читает газеты. Он считает условия своего труда невыносимыми.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безделье   зряплата   ирландия   менеджер   офисные страдания   работа   тяжелый труд   удивительно   
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13  комментариев
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3k
Leonid 39 минут назад
Бедный, как он это выносит?! я бы так не смог
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27k
Ego sum qui sum 7 минут назад
бедняжка
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4
Yurij360 13 минут назад
Тут даже когда работы по горло, умудряешься на работе параллельно халтурнуть на сторону, а тут такая лафа.
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59k
Опиум для народа 20 минут назад
Мир еще не видел подобного долбо"ба...)))
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7k
Николай Полчаса назад
саморазвитие для него пустой звук по ходу...
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−15
Sergius SPb Полчаса назад
В Ирландии есть ЖД?
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2k
Роман 43 минуты назад
да устройся ты на работу и работай на "двух" :)
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15k
K7OO Час назад
Источник - страничка какого-то блогера из Румынии, который коллекционирует "странности со всего мира", а если точнее, то просто откровенную дичь. Автор, не лень по таким помойкам шариться?))
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50k
dima423 Час назад
какой то он ограниченный, неужели не может придумать чем себя занять))
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9k
antonium Час назад
Надо как наши чиновники: играл бы в компьютерные игры, притащил бы диван, спал на рабочем месте, щипал за попы сотрудниц, хамил бы клиентам, уходил с работы с удочкой в разгар рабочего дня - а то две газеты и бутерброд изо дня в день, скудно с фантазией совсем.
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371
Андерсен БамбарбияКиргуду 12 минут назад
Пару опций маловато ))
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