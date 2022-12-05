20 cобак, которые не понаслышке знают, что представляют из себя рабочие будни

Пёс по кличке Така — настоящий герой. Однажды он сам едва спасся от пожара, и это не обошлось без последствий. Но сейчас он проходит обучение, чтобы стать собакой-терапевтом. И вскоре он будет лучшим врачом и другом для детей в ожоговом отделении.

Сыщик трюфелей доволен своим уловом