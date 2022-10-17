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Великолепная скала суровой Ирландии

Великолепная скала суровой Ирландии

Автор:
17 октября 2022 10:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: ирландия   красота   природа   скала   удивительно   факты   фото   
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Скала Дан Брист находится в 80-ти метрах от мыса Даунпатрик-Хед, её высота – 45 метров.

Пришвартовалась она в северной части Ирландии и является популярной достопримечательностью графства Мейо. Попасть на её зелёный лужок не имея навыков альпиниста вам вряд ли получится.

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Относительно своих собратьев, морской стек (так называются скалы, некогда связанные с сушей отвесной стеной или осыпающейся аркой) в числе самых молодых – силы природы отделили его от суши в 1393 году.

Подтверждений этому нет, однако в местных легендах сохранилось упоминание о жителях утёса, которые лишились сухопутного моста и были вынуждены перебираться со скалы на материк по верёвкам.

Дан Брист в переводе с гэльского языка означает – разрушенная крепость (обрушенный форт). Однако крепости как таковой здесь никогда не было. Единственный раз, когда поверхность скалы была исследована, относится к 1980 году. Тогда и была подтверждена её обитаемость.

Здесь обнаружены фундаменты, орудия труда и ограждения – предположительно загоны для скота. После в 1990 стек покорили альпинисты, а затем некто отчаянный рискнул жизнью в 2016 году. Как такового запрета на восхождения нет, но и разрешение тоже отсутствует.

Меня смущает идея селиться на краю земли.

Представьте, что вы с детьми и животными поселились в условном городе на побережье, только не в границах обустроенной набережной, а где-то стороне – на отвесном берегу. Сколько осталось дней то трагедии, когда ваше чадо выскочит посмотреть на чаек и будет сдуто ветром в бушующие воды океана? А здесь северная часть Ирландии! Заставляет задуматься.

Утёс близ которого находится стек, является местом паломничества католиков. Здесь сохранились руины церкви и статуя Святого Патрика.

Разноцветные слои минеральной породы начали формироваться более 300 миллионов лет назад – эпоха нижнего каменноугольного периода. Правда есть геологи, которые оспаривают это и говорят о сотнях тысяч лет, а никак не миллионах. Сейчас идёт обратный процесс – море и погода медленно, миллиметр за миллиметром разрушает отвесное побережье.

Поблизости находится естественный грот, из которого во время бури вздымаются брызги! погрузившись в него по оборудованному спуску можно увидеть далёкий просвет, а особо отчаянные могут попытаться проплыть в ледяной воде под толщей скальных пород к океану и обратно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ирландия   красота   природа   скала   удивительно   факты   фото   
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google.ru Час назад
Там зимой наверное скучно...
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Infinite

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