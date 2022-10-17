Великолепная скала суровой Ирландии

Меня смущает идея селиться на краю земли.

Представьте, что вы с детьми и животными поселились в условном городе на побережье, только не в границах обустроенной набережной, а где-то стороне – на отвесном берегу. Сколько осталось дней то трагедии, когда ваше чадо выскочит посмотреть на чаек и будет сдуто ветром в бушующие воды океана? А здесь северная часть Ирландии! Заставляет задуматься.