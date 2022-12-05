"17 фотографий, доказывающих, почему Япония отличается от всего остального мира"

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Сегодня Япония является одной из самых развитых стран с очень богатым культурным прошлым. Страна также может похвастаться завораживающими пейзажами, вкусной едой, бамбуковыми рощами и технологическими достижениями.
Хотя это идеальное место для путешествий, Япония всё же немного дорогая страна. Но не переживайте, если у вас не получится посетить это место, потому что необычные вещи, которые можно там увидеть, мы собрали в нашей статье, посвящённой стране восходящего солнца!
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В Японии вы можете купить спагетти в булочке для хот-дога. У них это называется «неаполитанский рулет»
Этот очень дорогой стакан для холодного кофе (≈16 600 руб.) продается в Starbucks в Японии
Вы можете купить классическую белую рубашку для деловой встречи в обычном японском супермаркете
«Я заказал гитарную педаль из Японии, и она пришла с журавликом оригами и написанной от руки благодарственной запиской»
Эта пекарня в Японии кладет оставшийся хлеб в торговый автомат, чтобы продать его в нерабочее время
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Ну и доказали почему? Может все-таки "чем" и не "доказывают", а показывают?