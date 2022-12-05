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17 фотографий, доказывающих, почему Япония отличается от всего остального мира

17 фотографий, доказывающих, почему Япония отличается от всего остального мира

Автор:
05 декабря 2022 09:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Япония   все для людей   путешествия   удивительно   удобство   фото   
922
18
Сегодня Япония является одной из самых развитых стран с очень богатым культурным прошлым. Страна также может похвастаться завораживающими пейзажами, вкусной едой, бамбуковыми рощами и технологическими достижениями.
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Метки: Жизнь   Япония   все для людей   путешествия   удивительно   удобство   фото   
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5  комментариев
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72k
Viktor 56 минут назад
Первая мысль, когда читаешь - молодцы, кладут оставшийся хлеб на столы, кушайте люди дорогие, угощайтесь! Ан нет, они его в автомат - покупайте люди дорогие, не скупитесь!

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13
Color Cristal 16 минут назад
Капитализьм в чистом виде. Придумал идейку - воплотил, получил денежку ). Все довольны, всем хорошо.
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7k
Invertor Полчаса назад
"17 фотографий, доказывающих, почему Япония отличается от всего остального мира"
Ну и доказали почему? Может все-таки "чем" и не "доказывают", а показывают?
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30k
Fat boy slim is * in a heaven 44 минуты назад
Чепуха какая-то
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