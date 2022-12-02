Бойся своих желаний: люди в сети попросили фотошоперов обработать их фото

Например, подписчики одного из пабликов ВКонтакте предлагают свои фотографии для обработки, а там уж неизвестно куда заведёт фантазия фотошоперов. И тогда безобидная просьба о замене фона может запросто превратиться в шедевр, от которого подписчикам только и остаётся, что за животики хвататься!

Фон ему, видите ли, не нравится