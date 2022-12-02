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Бойся своих желаний: люди в сети попросили фотошоперов обработать их фото

Бойся своих желаний: люди в сети попросили фотошоперов обработать их фото

Автор:
02 декабря 2022 09:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   желание   забавно   люди   фото   фотошоп   
1434
16

Сколько же в мире мастеров фотошопа, хороших да разных! А главное, мастеров, второе имя которых — юмор, которым они готовы делиться с любым желающим.

Например, подписчики одного из пабликов ВКонтакте предлагают свои фотографии для обработки, а там уж неизвестно куда заведёт фантазия фотошоперов. И тогда безобидная просьба о замене фона может запросто превратиться в шедевр, от которого подписчикам только и остаётся, что за животики хвататься!


Фон ему, видите ли, не нравится

×
×

Можно фон заменить, пожалуйста.


Мир, труд, май!


Киберпанк, который мы заслужили


Здравствуйте! Обработайте пожалуйста в стиле киберпанка. Спасибо!


Идеально закончили фигуру


И вас вылечим!


Здравствуйте, фотохудожники) Пожалуйста, замените фон в таком же стиле. Спасибо!


Не птица, а летает

На самом деле, автор этого фото попросил мастеров добавить на небо китов, но самурай Сергей выбрал иной путь. И правильно сделал, что там какие-то киты? Вот корова — другое дело!


Ну чё, посоны, почирикаем?


А теперь шагнём в светлое будущее!


Рейнджеры, вперёд!


Ну вы поняли! 🙂


Когда мы в клубе, чиксы танцуют


Можно фон изменить на кафе, клуб?


«Он сказал — поехали, он взмахнул рукой…»


Сделайте что-нибудь интересное, пожалуйста :))))


Классическая классика


Обработайте как-нибудь фотку прикольно, пожалуйста.


Жар костей не ломит!


Добрый день, размойте пожалуйста фон, чтобы не было видно зелень)


Глаз дракона, жопка жабки, рыбьи потрошки, и ужин готов

Не первый раз предлагаю новость, но мне очень понравились варианты ваших обработок, надеюсь, что делаю полезное дело, делясь фотографиями. Надеюсь вдохновить кого-нибудь 🙂


Да жарься ты уже быстрее!

Источник:

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Метки: Юмор   желание   забавно   люди   фото   фотошоп   
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2  комментария
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5k
V2.Smirnov Час назад
За замену просьб на свои тупые комментарии - вывалять в дегте и перьях!
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50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну вот руку со стволом надо было убрать, совершенно не в кассу)
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Olxi

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