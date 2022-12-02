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17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней

17 случаев, когда обработка фотографий стала излишней

Автор:
02 декабря 2022 09:32
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   люди   обман   фото   фотошоп   
472
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Социальные сети и приложения для редактирования фото наполнены различными фильтрами и инструментами, позволяющими за секунды сделать человека на снимке привлекательнее и стройнее.

Можно добавить густоты ресницам, убрать прыщи и изменить некоторые пропорции. Однако есть те, кто слишком увлекается всеми этими возможностями, и их фотографии вызывают больше вопросов, чем восхищения.


Когда глаз наполз на волосы

×
×

Ужасно отредактированное фото на Амазоне

Шикарные объёмы

Колени переоценены

Осиная талия

Что творится с пропорциями на этом фото

Всё внимание на ноги

После того, как я увидел, как сегодня выглядят инфлюенсеры, мне надо заново изучать анатомию.


В шапке профиля написано: «Я никогда не использую фильтры»

Ослепительные зубы

Компания неземных девушек

Мастерство фотошопа

Найдено среди отзывов о парике

Слишком длинные ноги

Просматривают ли бренды фотографии, прежде чем делиться ими?

Девушки из аниме

Пластиковая кожа

Выглядит пугающе

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Метки: Юмор   забавно   люди   обман   фото   фотошоп   
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3  комментария
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50k
dima423 46 минут назад
Комментарий к фото
ёб... чуть не блеванул)
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52k
smakido 11 минут назад
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7k
newegg 13 минут назад
Выставка уродов.


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