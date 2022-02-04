



Об этом прекрасно знает Джеймс Фридман, который использует эту программу для того, чтобы вдоволь поиздеваться над своими подписчиками. Они присылают свои просьбы Джеймсу, заранее зная, что он постарается понять их как можно неправильнее. Ну а результатом такого взаимодействия становятся вот такие работы.

Можешь убрать моего бывшего с этой фотографии?