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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 361 пост • 224 подписчика подписаться
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Будь осторожен со&nbsp;своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана

Будь осторожен со своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана (16 фото)

Автор:
04 февраля 2022 08:03
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   Юмор   забавно   люди   умора   фото   фотошоп   
2677
16

Любую вещь можно использовать и для серьёзных дел, и для веселья. И фотошоп в этом правиле — не исключение.


Об этом прекрасно знает Джеймс Фридман, который использует эту программу для того, чтобы вдоволь поиздеваться над своими подписчиками. Они присылают свои просьбы Джеймсу, заранее зная, что он постарается понять их как можно неправильнее. Ну а результатом такого взаимодействия становятся вот такие работы.


Можешь убрать моего бывшего с этой фотографии?

×
×

Какого такого парня?


Моя левая рука выглядит странно, можешь сделать так, будто я держу в ней что-нибудь?


Сможешь сделать так, чтобы мы с парнем стояли ближе друг к другу? Фотограф хотел, чтобы дерево попало в кадр, поэтому мы разошлись подальше


Мой парень появляется в этой футболке на каждом снимке. Можешь убрать с неё логотип Calvin Klein?


Его любовь к Calvin Klein нельзя спрятать.


Можешь сделать так, чтобы эти двое были как будто на одном снимке?


Я надеюсь, что ты сможешь помочь с нашими свадебными фото. Мы устроили фотосессию, но забыли одну вещь — маски!


Мы хотели бы одну фотографию с масками, чтобы не забывать, что мы поженились во время карантина.


Нам нравятся твои работы. Не мог бы ты убрать с фото всё лишнее?


Привет, Джеймс! Можешь поменять фон, чтобы он стал более страшным?


Надписи на фоне: «Кризис безработицы», «Невозможность купить своё жильё», «Повышение налогов», «Долги за лечение», «Высокие цены на энергию».


Можешь помочь с этим снимком? Он красивый, но выглядит так, будто у меня пропала рука


Что ты там такое прячешь?


Мы — хард-рок группа Formosa. Не мог бы ты сделать так, чтобы мы выглядели пожёстче?


Это фото получилось хорошим, но из-за белой рубашки кажется, что у меня желтоватые зубы. Можно как-то это исправить?


Можешь убрать руку возле моей груди?


Привет, Джеймс! Можешь убрать солнце у меня с лица?


Больше никакого солнца.


Можешь сделать так, чтобы казалось, что мой парень действительно хочет фотографироваться?


Делать селфи на пустой желудок — плохая идея.


Привет, Джеймс! Можешь убрать людей сзади меня, пожалуйста?

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Метки: Джеймс Фридман   Юмор   забавно   люди   умора   фото   фотошоп   
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8  комментариев
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29k
Игорь 36 минут назад
Вот паразит, походу он и блинчик один тиснул у неё...

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155
Николай Александрович 43 минуты назад
Ну вот без преукрас: так-сяк. Я тоже так могу, отвечаю.
Гораздо интереснее делать, когда не видно, что есть вмешательство фотошопа...
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541
Евгений 44 минуты назад
Качественно всё делает конечно.
Ссылка youtu.be
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1k
Victor 59 минут назад
качественно и со вкусом
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Алексей Час назад
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котегRUS 2 часа назад
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