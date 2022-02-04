Любую вещь можно использовать и для серьёзных дел, и для веселья. И фотошоп в этом правиле — не исключение.
Об этом прекрасно знает Джеймс Фридман, который использует эту программу для того, чтобы вдоволь поиздеваться над своими подписчиками. Они присылают свои просьбы Джеймсу, заранее зная, что он постарается понять их как можно неправильнее. Ну а результатом такого взаимодействия становятся вот такие работы.
Можешь убрать моего бывшего с этой фотографии?
Какого такого парня?
Моя левая рука выглядит странно, можешь сделать так, будто я держу в ней что-нибудь?
Сможешь сделать так, чтобы мы с парнем стояли ближе друг к другу? Фотограф хотел, чтобы дерево попало в кадр, поэтому мы разошлись подальше
Мой парень появляется в этой футболке на каждом снимке. Можешь убрать с неё логотип Calvin Klein?
Его любовь к Calvin Klein нельзя спрятать.
Можешь сделать так, чтобы эти двое были как будто на одном снимке?
Я надеюсь, что ты сможешь помочь с нашими свадебными фото. Мы устроили фотосессию, но забыли одну вещь — маски!
Мы хотели бы одну фотографию с масками, чтобы не забывать, что мы поженились во время карантина.
Нам нравятся твои работы. Не мог бы ты убрать с фото всё лишнее?
Привет, Джеймс! Можешь поменять фон, чтобы он стал более страшным?
Надписи на фоне: «Кризис безработицы», «Невозможность купить своё жильё», «Повышение налогов», «Долги за лечение», «Высокие цены на энергию».
Можешь помочь с этим снимком? Он красивый, но выглядит так, будто у меня пропала рука
Что ты там такое прячешь?
Мы — хард-рок группа Formosa. Не мог бы ты сделать так, чтобы мы выглядели пожёстче?
Это фото получилось хорошим, но из-за белой рубашки кажется, что у меня желтоватые зубы. Можно как-то это исправить?
Можешь убрать руку возле моей груди?
Привет, Джеймс! Можешь убрать солнце у меня с лица?
Больше никакого солнца.
Можешь сделать так, чтобы казалось, что мой парень действительно хочет фотографироваться?
Делать селфи на пустой желудок — плохая идея.
Привет, Джеймс! Можешь убрать людей сзади меня, пожалуйста?
Источник:
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Гораздо интереснее делать, когда не видно, что есть вмешательство фотошопа...