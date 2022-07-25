18 смешных работ от фотошоп-мастера, который исполнил пожелания клиентов

В таких случаях наши ручки тянутся к различным фоторедакторам, которые за минуту могут сделать из вас диснеевскую принцессу или вы окажетесь на берегу океана, где лёгкий и тёплый ветер раздувает вам волосы. Не сказка ли? Конечно, сказка, в которую Слава Зиновьев помогает попасть людям благодаря своему умению виртуозно использовать фотошопы. Любая ваша прихоть будет непременно им исполнена или почти исполнена в пару кликов. А что же из этого выходит в конечном результате, давайте посмотрим вместе. Получается забавно!

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