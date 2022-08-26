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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 394 поста • 233 подписчика подписаться
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17 доказательств того, что к фотошопу лучше не прикасаться без наличия умений

17 доказательств того, что к фотошопу лучше не прикасаться без наличия умений

Автор:
26 августа 2022 09:05
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обман   фото   фотошоп   
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Остановить или хотя бы убедить этих фотошоп-мастеров подтянуть навыки обработки вряд ли получится. Однако нам это и не нужно. Их чудесные шедевры просто созданы для того, чтобы поднимать окружающим настроение и вызывать положительные эмоции.

Фотошоп — страшная сила, особенно если он попадает не в те руки. Желание экспериментировать при отсутствии нужных навыков порождает на свет невероятно странные и смешные работы, которые больше напоминают сюрреалистичные художества. Вы наверняка встречали фото, где люди запечатлены с огромными глазами, непропорциональной фигурой, чрезмерно броским макияжем. Их настолько полно в интернете, что многие из них мы уже даже не замечаем.


Кто-нибудь ещё плавает в повседневной одежде и обуви?

×
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Гигантская насадка для душа

Эти «натуральные» волосы заставили меня смеяться

Мастер профессионально обрабатывает фотографии. Вся его страница заполнена подобными работами

По крайней мере, у него есть более новый iPhone.


Мой друг недавно запостил это

Ему даже не нужно пережёвывать пищу, прежде чем проглотить.


Что-то тут пошло не так

Вы только посмотрите на этого щенка

Дереву старались добавить хотя бы немного листьев

Всё очень «естественно»

Ненавязчивый макияж и лёгкая укладка

Это мой демон сонного паралича.


Это всё благодаря упражнениям

Они пытались

Таинственное исчезновение ног

Видимо, эта девушка любит подолгу ходить пешком

Кот отлично вписался в общую картину

Кукольная команда

Представьте, что вы в реальной жизни тусуетесь в джакузи, и эти три человека заходят и присоединяются к вам. Я бы волновался за свою душу.

Это из нового фильма «Аватар».


Нужно им объяснить, как правильно пользоваться зубными щётками

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   внешность   забавно   люди   обман   фото   фотошоп   
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2  комментария
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Trenzel2003 6 минут назад
Зайди на алиэкспрес. Так там сплошь фотошоп и описания от гугуля-переводчика.
Иногда по 10 раз перечитывать приходится описания товара, что бы смысл дошел.
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HalloFreeSpace 40 минут назад
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