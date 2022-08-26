17 доказательств того, что к фотошопу лучше не прикасаться без наличия умений

Остановить или хотя бы убедить этих фотошоп-мастеров подтянуть навыки обработки вряд ли получится. Однако нам это и не нужно. Их чудесные шедевры просто созданы для того, чтобы поднимать окружающим настроение и вызывать положительные эмоции.
Фотошоп — страшная сила, особенно если он попадает не в те руки. Желание экспериментировать при отсутствии нужных навыков порождает на свет невероятно странные и смешные работы, которые больше напоминают сюрреалистичные художества. Вы наверняка встречали фото, где люди запечатлены с огромными глазами, непропорциональной фигурой, чрезмерно броским макияжем. Их настолько полно в интернете, что многие из них мы уже даже не замечаем.
Кто-нибудь ещё плавает в повседневной одежде и обуви?
Гигантская насадка для душа
Эти «натуральные» волосы заставили меня смеяться
Мастер профессионально обрабатывает фотографии. Вся его страница заполнена подобными работами
По крайней мере, у него есть более новый iPhone.
Мой друг недавно запостил это
Ему даже не нужно пережёвывать пищу, прежде чем проглотить.
Что-то тут пошло не так
Вы только посмотрите на этого щенка
Дереву старались добавить хотя бы немного листьев
Всё очень «естественно»
Ненавязчивый макияж и лёгкая укладка
Это мой демон сонного паралича.
Это всё благодаря упражнениям
Они пытались
Таинственное исчезновение ног
Видимо, эта девушка любит подолгу ходить пешком
Кот отлично вписался в общую картину
Кукольная команда
Представьте, что вы в реальной жизни тусуетесь в джакузи, и эти три человека заходят и присоединяются к вам. Я бы волновался за свою душу.
Это из нового фильма «Аватар».
Нужно им объяснить, как правильно пользоваться зубными щётками
Источник:
АНТИФИШКИ
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