17 доказательств того, что к фотошопу лучше не прикасаться без наличия умений

Фотошоп — страшная сила, особенно если он попадает не в те руки. Желание экспериментировать при отсутствии нужных навыков порождает на свет невероятно странные и смешные работы, которые больше напоминают сюрреалистичные художества. Вы наверняка встречали фото, где люди запечатлены с огромными глазами, непропорциональной фигурой, чрезмерно броским макияжем. Их настолько полно в интернете, что многие из них мы уже даже не замечаем.

Кто-нибудь ещё плавает в повседневной одежде и обуви?