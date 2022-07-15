Фотошоп-мастер, который любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе

Парень нестандартно подходит к просьбам клиентов, обратившихся к нему за обработкой фотографий. Если в них содержится хоть капля на двусмысленность, фотошопер сделает из снимков смешной шедевр, который будет образцом нетипичного креатива. Если вы за нестандартный подход, то скорее присылайте Джеймсу своё фото. Однако будьте уверены, что и вас он не пощадит.

Мне нравится это фото из Таиланда, но мужчина позади меня всё испортил. Можешь убрать его?