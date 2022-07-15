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Фотошоп-мастер, который любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе

Фотошоп-мастер, который любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе

Автор:
15 июля 2022 09:38
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Фридман   Юмор   забавно   заявка   люди   прикол   просьба   фото   фотошоп   
3294
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Фотошоперы — коварные люди, владеющие навыками использования общеизвестной программы так же искусно, как мастера боевых искусств владеют кунг-фу. Применять великую силу можно во благо, делая людей прекрасными лебедями, а можно поступать так, как Джеймс Фридман.

Парень нестандартно подходит к просьбам клиентов, обратившихся к нему за обработкой фотографий. Если в них содержится хоть капля на двусмысленность, фотошопер сделает из снимков смешной шедевр, который будет образцом нетипичного креатива. Если вы за нестандартный подход, то скорее присылайте Джеймсу своё фото. Однако будьте уверены, что и вас он не пощадит.


Мне нравится это фото из Таиланда, но мужчина позади меня всё испортил. Можешь убрать его?

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Джеймс Фридман — британский графический дизайнер. Уже в течение нескольких лет популярность талантливого фотошоп-тролля не утихает в сети. Все подписчики с нетерпением ждут его новых работ.


Можешь сделать так, чтобы мой парень был хотя бы отдалённо счастлив находиться рядом со мной?


Теперь он отдалённо счастлив.


Джеймс, можешь убрать эту трубу с моего свадебного фото? Выглядит странно


Сантехник позаботится о трубе.


Можешь сделать это фото более интересным?

Привет, Джеймс! Мне очень нравится это фото с моей девушкой, но можешь удалить орехи?

Конечно, поправляйся.


Можешь убрать мои волосы с лица жениха, не делая меня лысой?

Я буду признательна, если ты поможешь убрать стакан, который стоит передо мной

Эй, Джеймс, можешь пожалуйста убрать водяной знак?

Помоги, пожалуйста, избавиться от этих средних пальцев на фото

Работы Фридмана были представлены в различных изданиях, таких как «Cosmopolitan», «The Daily Telegraph», «MTV», «Huffington Post», «Metro», «BuzzFeed», «Mashable».


Можешь сделать так, чтобы я словно находилась в другом крутом месте и это было не озеро на заднем фоне?

Привет, Джеймс! Можешь сделать так, чтобы тигр как бы нападал на меня?

Эта леди сможет помочь.

Я так далеко на этом фото. Приблизишь меня?

Привет, Джеймс. Я стрелял из пистолета впервые. Я надеюсь, что ты сможешь сделать меня похожим на какого-нибудь агента?

Парень сказал, что я слишком толстая для него. Можешь сделать меня худее?

Не разрушайте свою самооценку и достоинство, подгоняя свою внешность под чьи-либо стандарты. В бесконечном стремлении удовлетворить каждый каприз других людей, вы полностью потеряете себя настоящего. Если вы счастливы и здоровы в своём теле, не позволяйте никому манипулировать вами, заставляя думать, что вы недостаточно хороши.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джеймс Фридман   Юмор   забавно   заявка   люди   прикол   просьба   фото   фотошоп   
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11  комментариев
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4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Переводчик - как всегда болван. Там половина приколов построена на том, что он делает именно то, что от него просят. Как на картинке с холодильником, где "cool" одновременно имеет значение и "крутой" и "холодный".

P.S. С тёткой и тигром не понял. Это куда отсылка?
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68
Lev A. 15 минут назад
в чем проблема убрать орехи самому? Для этого даже фотошоп не нужен.
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1k
Aleksei Час назад
с сантехником улыбнуло
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14k
ss Час назад
Мда... В соревновании Петросян-Жванецкий победил Петросян.
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6k
donembro Час назад
Да, перевод не литературный, смысл утерян. Кстати, последняя работа тоже понравилась.
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−94
Валерий Петров Час назад
а причем тут самоопределение. причем если вы чувствуете себя здоровым.
ожирение это медицинский диагноз. это уже болезнь.
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−130
Thomsen Час назад
чувак реально крут.
с ЧЮ у него порядок)
Удалить орешки - держи орхиэктомию
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