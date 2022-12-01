25 победителей конкурса фотографий дикой природы Nature inFocus 2022

Жюри конкурса фотографий дикой природы Nature inFocus Photography Awards назвало победителей этого года и представило лучшие снимки. Фотограф постарались поймать самые яркие и интересные моменты, связанные с поведением животных в их естественной среде обитания. И у них получилось.
1. "Огненный шар", Аланкрита Калингараяр. Выбор жюри, номинация "Юный фотограф"
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Красная панда так безмятежно спит, свернувшись клубочком! Но мы знаем, что это вид, существование которого находится под угрозой. Юный фотограф задает вопрос, проснётся ли красная панда в светлом завтра или исчезнет навсегда.
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2. "Посреди лилового поля", Санджай Наир. Выбор жюри, номинация "Дикая природа и животные в их среде обитания"
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Тигр посреди целого поля лиловых цветов водяного гиацинта смотрится просто прекрасно. Увы, эти инвазивные растения печально известны тем, что вытесняют местные виды растений в водоемах, снижая при этом уровень кислорода.
3. "Она как ветер", К. М. Ананд. Победитель в номинации "Портреты животных"
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Самка пурпурной нектарницы готовится взлететь с изогнутой кокосовой ветви. Создается иллюзия, что крошечное тело этой птички имеет достаточный вес, чтобы согнуть ветку и использовать ее как стартовую площадку для полета.
4. "Безмятежность", Лакшита Карунаратна. Выбор жюри, номинация "Дикая природа и животные в их среде обитания"
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Спокойствие и безмятежность в одном кадре. Но не стоит обманываться: лебедям-кликунам нужно много места, и они проводят много времени, плавая и добывая пищу. Эти крупные птицы довольно шумные.
5. "Пусть идёт снег", Филипп Рикордель. Выбор жюри, номинация "Дикая природа и животные в их среде обитания"
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Зимняя страна чудес сильно отличается от того, что в идеале предпочитает пятнистый олень (лесные массивы с густым подлеском). Тем не менее, это изображение прекрасно.
6. "Мир крокодила", Массимо Джорджетта. Выбор жюри, номинация "Портреты животных"
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Американский крокодил в своей стихии! Снимок сделан на архипелаге на юге Кубы. Фотограф провел много дней рядом с крокодилами, чтобы изучить течения, свет, прозрачность воды и получить прекрасную возможность снять крупный план на фоне палящего солнца.
7. "Балам — король майя, находящийся под угрозой исчезновения", Фернандо Константино Мартинес Белмар. Победитель в номинации "Фотограф года"
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На полуострове Юкатан в Мексике джунгли подвергаются массовой вырубке, что вынуждает находящегося под угрозой исчезновения верховного хищника, ягуара, переселяться ближе к тем местам, где живут люди.
8. "Теория хаоса", Неджиб Ахмед. Победитель в номинации "Сохранение природы"
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Хотя часто бывает трудно расшифровать конфликтную ситуацию, одно можно сказать наверняка — страх подпитывает ее с обеих сторон. Заметив тигрицу, отдыхающую возле рисовых полей, жители деревни Борсола (Индия) возле заповедника оранговых тигров запаниковали и начали бросать в нее камни. Они также подожгли сухой рис, еще больше взволновав животное. Один из жителей деревни попытался противостоять взбешенному животному и получил травмы. В конце концов тигрица отступила в лес. Снимок изображает реалии конфликта между человеком и тигром и подчеркивает необходимость расширения прав и возможностей местных сообществ для управления этими ситуациями.
9. "Побег из тюрьмы", Капил Шарма и Йогендра Сатам. Победитель в номинации "Дикая природа и животные в их среде обитания"
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Амбарные совы на подоконниках, внутри заброшенных зданий, дымоходов или даже в торговом центре! Мы видели их всех. Самый распространенный вид наземных птиц не относится к своему титулу легкомысленно. Но в этом случае птица, кажется, ищет убежища в довольно необычном месте. Изображение с камеры-ловушки показывает, как сипуха влетает в заброшенный полицейский фургон. Снимок сделан в Мумбаи.
10. "Жаркая дегустация", Сандип Дас. Выбор жюри, номинация "Портреты животных"
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Фотограф запечатлел движение языка анамалайской гадюки, используя режим синхронизации по задней шторке, при котором вспышка срабатывает в конце экспозиции, фиксируя весь след движения. Змеиные ящерицы высовывают язык, чтобы собрать запахи, и, когда он втягивается обратно, то вступает в контакт с органом Якобсона на нёбе, помогая в обнаружении запаха.
11. "Острый вопрос", Капил Шарма и Йогендра Сатам. Победитель в номинации "Охрана природы"
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В солончаках Литл-Ранн-оф-Куч обитает разнообразная фауна. Растущая популяция бродячих собак в регионе стала серьезной причиной для беспокойства, как показано на этом снимке. Две собаки нападают на индийского хохлатого дикобраза. Это также яркое напоминание о том, что бродячие собаки не избирательны и нападают на диких животных разных видов.
12. "Крылья жизни и смерти", Анирбан Датта. Победитель в номинации "Творческая фотография природы"
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В начале сезона дождей, когда первые дожди начинают хлестать по выжженной земле, в огромных количествах появляются крылатые термиты или другие крылатые насекомые с целью размножения в так называемом брачном полете. Яркие огни сбивают с толку навигационные системы большинства животных, и часто можно увидеть стаи крылатых насекомых, летающих вокруг уличных фонарей. Фотограф случайно увидел рой термитов возле бензоколонки, и вдруг на них напала птица. Все закончилось за 15-20 минут.
13. "Контроль численности термитов", Мангеш Р Десаи. Победитель в номинации "Поведение животных"
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Как охотятся гиены? Мы привыкли к изображениям того, как стая питается тушами животных, таких как антилопы гну или даже львы. Да, стая гиен может напасть и сразиться с некоторыми крупными животными. Но в этом случае пятнистая гиена выбрала легкий способ поужинать, просто забравшись на вершину термитника и разворошив его.
14. "Убежище в губке", Магнус Лундгрен. Выбор жюри, номинация "Творческая фотография природы"
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Рыба-дикобраз с черными пятнами использует гигантскую бочковую губку в качестве тихой гавани вдали от течения. Эффект завихрения создается путем вращения камеры во время экспонирования и использования стробоскопов для замораживания частей кадра.
15. "Розовое сердце", Радж Мохан Т. Выбор жюри, номинация "Творческая фотография природы"
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Замечательный вид с высоты птичьего полета на большую стаю фламинго в форме сердца. Это момент, когда розовые птицы носятся взад и вперед сплоченным строем. Так называемый танец ухаживания.
16. "Там, где бродят гиганты", Лалит Эканайейк. Победитель в номинации "Портреты животных"
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Слоны - обычное зрелище рядом с реками и на рисовых полях северной центральной провинции Шри-Ланки. Фермеры пускают нежных гигантов на рисовые поля после сбора урожая. Но, конечно же, делают все возможное, чтобы прогнать их во время сезона урожая.
17. "Ka Pow!", Картикеян Поннамбаламурти. Выбор жюри, номинация "Поведение животных"
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Вот как это работает в мире каспийских султанок. Когда размножающиеся группы сталкиваются с незваным гостем на своей территории, они предупреждают его, поднимая крылья, делая наклоны и взмахи хвостами. Если это не сработает, то приходит время более решительных действий, и тогда противники летят друг на друга ногами вперед и буквально проклевывают себе путь к победе.
18. "Dance-Off!", Рипан Бисвас. Выбор жюри, номинация "Поведение животных"
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Когда самцы стрекоз Stream Ruby вступают в битву за территорию, трудно понять, дерутся они или танцуют. Стрекозы почти не касаются друг друга, вместо этого двигаясь синхронно, пытаясь вытеснить своего соперника. Бой продолжается до тех пор, пока один из двоих не смирится с поражением и не отключится. Быстрые движения стрекоз трудно запечатлеть на камеру, что делает этот кадр идеальным.
19. "Великолепные челюсти", Магнус Лундгрен. Победитель в номинации "Портреты животных"
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Карибская рифовая акула — впечатляющий и быстрый охотник. С помощью длинной выдержки, двух подводных вспышек и быстрого движения камеры фотограф создал портрет, который захватывает дух.
20. "Лиса в городе", Тапас Бисвас. Победитель в номинации "Дикая природа и животные в их среде обитания"
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Рыжий пройдоха чувствует себя в своей стихии в заснеженном пригороде Лондона, демонстрируя способность псовых приспосабливаться к разнообразным средам обитания. От гор и лесов до дворов людей, ведь рыжая лисица может приспособиться жить где угодно.
21. "Семь лун Сахары", Кай Колодзей. Победитель в номинации "Творческая фотография природы"
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Рогатая пустынная гадюка или Сахарская рогатая гадюка — одна из наиболее часто встречающихся змей в пустынях Северной Африки и Ближнего Востока. Этот потрясающий силуэт на фоне городских огней иллюстрирует фирменные «рога» рептилии, ее самую отличительную черту. Так называемые рога представляют собой чешуйку над каждым глазом.
22. "Кошки Аари", Капил Шарма. Победитель в номинации "Дикая природа и животные в их среде обитания"
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Изображение с фотоловушки изображает мирное сосуществование леопардов с людьми в мумбайской колонии Аари. Кошачьи проживают в расположенном неподалеку национальном парке Санджая Ганди и часто посещают соседние районы в поисках пищи. На этом снимке кормящая леопардиха ищет убежища от дождей в заброшенном доме, расположенном в деревне общины Варли.
23. "Охота на утку", Ратиш Раджан. Победитель в номинации "Поведение животных"
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Вараны съедят практически все. Рыб, насекомых, птиц, крабов, змеё — что угодно! Они даже взбираются на деревья, чтобы совершать набеги на гнезда или ловить белок. Но не каждый день можно встретить гигантскую ящерицу, держащую за шею индийскую свистящую утку. Известно, что эти утки строят гнезда в дуплах деревьев и на ветвях больших деревьев.
24. "Выше в пищевой цепочке" Джомтуп Чароенлапнумчай. Победитель в номинации "Молодой фотограф"
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Фотограф наблюдал, как летучие мыши каждый вечер покидают свои пещеры в поисках пищи. И однажды в то же время появились ястребы, чтобы поймать свою добычу — летучих мышей.
25. "Плотный обед", Джошуа Бартон. Победитель в номинации "Поведение животных"
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Морским змеям гораздо труднее охотиться, чем наземным. Добыча есть, но в мире коралловых рифов, расщелин скал и быстрых маневров для успешной охоты требуются дополнительные навыки. Морские змеи очень ядовиты, так что большую часть работы делает их укус. Главная задача - осуществить его. На этом снимке желтогубый плоскохвост вцепился в свой улов. Впечатляющее зрелище!