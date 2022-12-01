25 победителей конкурса фотографий дикой природы Nature inFocus 2022

Хотя часто бывает трудно расшифровать конфликтную ситуацию, одно можно сказать наверняка — страх подпитывает ее с обеих сторон. Заметив тигрицу, отдыхающую возле рисовых полей, жители деревни Борсола (Индия) возле заповедника оранговых тигров запаниковали и начали бросать в нее камни. Они также подожгли сухой рис, еще больше взволновав животное. Один из жителей деревни попытался противостоять взбешенному животному и получил травмы. В конце концов тигрица отступила в лес. Снимок изображает реалии конфликта между человеком и тигром и подчеркивает необходимость расширения прав и возможностей местных сообществ для управления этими ситуациями.