Бесстрашный гид кормит с рук диких крокодилов на радость туристам

Если бы медаль «За отвагу» выдавали в туристическом бизнесе, она бы точно досталась этому гиды из Коста-Рики по имени Гвидо. Во время экскурсий по реке Тарколес он демонстрирует чудеса отваги – например, прыгает в воду к гигантским диким крокодилам и кормит их с рук курицей.
Недавно трюки Гвидо запечатлел фотограф Джош Эдельсон, который проводил в Коста-Рике отпуск. «Я понятия не имею, какая у Гвидо профессиональная квалификация и есть ли она вообще, но он определенно знает, как выжить в этих местах», – сказал Джош.
Джош рассказал, что изначально он планировал сфотографировать крокодилов возле моста Тарколес с помощью дрона. Обычно именно здесь скапливаются животные, однако Джош приехал в сезон дождей, когда у моста значительно меньше крокодилов. Тогда он стал искать информацию, где еще на них можно взглянуть, и наткнулся в сети на «безумные фотографии парня, кормящего крокодилов с рук». Оказалось, что это были фотографии с экскурсии, которую Гвидо проводит вместе со своим напарником Хосе. Джош тут же понял, что просто обязан увидеть это вживую.
Джош и не подозревал, какое волнительное зрелище его ждет. Когда лодка остановилась неподалеку от места обитания крокодилов (вид Острорылые крокодилы, Crocodylus acutus), Гвидо, который управлял лодкой, выпрыгнул за борт, а Хосе начал «травить анекдоты и каламбуры, рассказывая туристам познавательные факты о животных». Туристов предупредили, что не стоит вылезать из лодки вслед за Гвидо, если они не хотят угодить крокодилам в пасть.
«Был один момент, когда сразу три крокодила поперли на Гвидо за куском мяса, которым он размахивал, и ему пришлось выманить одного вперед, чтобы отделить от остальных, – продолжил Джош. – Он бросил кусок мяса ему в рот, затем вернулся к другому крокодилу и потянулся за мясом, который обронил на землю, и очень опасливо и быстро схватил его, пока его не успели укусить. Все это происходило примерно в тридцати сантиметрах от крокодила. По-моему, в таком положении приходится постоянно быть начеку, чтобы тебя не съели. Если бы он расслабился, его бы точно сожрали».
«Люди в лодке охали и ахали, взволнованные происходящим, – продолжил рассказ Джош. – Эти создания – прекрасные и смертоносные, и этот парень там старался для нас. Я даже почти почувствовал себя виноватым».
«В какой-то момент два крокодила подошли к лодке и немного повздорили между собой. Один из них вдруг подскочил, ударил хвостом по воде и залил всех на лодке, напугав одну женщину до полусмерти. Она держала руку на сердце и пыталась отдышаться, потому что никто не ожидал, что это произойдет».
Джош рассказал, что не чувствовал, будто ему что-то угрожает: по крайней мере, пока он не высовывал руки за борт. Однако в какой-то момент он чуть не подверг всех опасности, пытаясь сделать снимок.
«Я пытался сделать чуть более артистичные снимки, поэтому часто держал камеру за бортом лодки прямо над уровнем воды. Я всматривался в воду, чтобы убедиться, что там нет крокодилов, но вода была настолько мутная, что было сложно что-то разглядеть. В какой-то момент, когда я фотографировал, как Гвидо кормит крокодила, кто-то рядом ахнул и сказал: «О боже, он совсем рядом». Я опустил взгляд и увидел крокодила рядом со своей камерой, меньше чем в полуметре от моих рук».
«Я быстро убрал руки обратно в лодку и сфотографировал крокодила сверху. Ничего страшного не произошло, но это было жутко. Этот крокодил вполне мог бы откусить мне что-нибудь, если бы захотел».
Джош рассказал, что, хотя храбрости Гвидо и не занимать, он все-таки проводит по две экскурсии в день и хорошо знает крокодилов. Более того, у крокодилов даже есть имена – большинство прозвали в честь знаменитостей. Среди них есть Пэрис Хилтон, Анджелина Джоли, Джастин Бибер и Николь Ричи. А 70-летнего вожака стаи длиной пять метров зовут Усама бен Ладен.
Экскурсия подарила 42-летнему Джошу впечатления на всю жизнь, и не только благодаря трюкам Гвидо. «Во время коротких перерывов, когда у нас была возможность просто рассмотреть крокодилов поближе, я понял, что они невероятно красивы. У них просто потрясающие узоры и цвета на коже».
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