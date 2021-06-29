FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5891 пост • 700 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Бесстрашный гид кормит с рук диких крокодилов на радость туристам

Бесстрашный гид кормит с рук диких крокодилов на радость туристам (17 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 08:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   дикая природа   животные   коста-рика   крокодилы   путешествия   фотография   
138
17
1

Если бы медаль «За отвагу» выдавали в туристическом бизнесе, она бы точно досталась этому гиды из Коста-Рики по имени Гвидо. Во время экскурсий по реке Тарколес он демонстрирует чудеса отваги – например, прыгает в воду к гигантским диким крокодилам и кормит их с рук курицей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: видео   дикая природа   животные   коста-рика   крокодилы   путешествия   фотография   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
brotherirk 7 минут назад
Бесстрашный однорукий гид кормит с рук диких крокодилов на радость туристам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Минуту назад
Самое интересное, что даже если он облажается, то всё равно накормит крокодилов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Самый популярный обозреватель гаджетов протестил умную зубную щетку Oclean X Pro Elite Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы Два сообразительных слона нашли способ выбраться из канавы В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя В Якутии водитель заметил на дороге белого медведя Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар В Индонезии крокодил три года живет с шиной на шее В Индонезии крокодил три года живет с шиной на шее
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

278951



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
0
69
Крутой парень: любопытные факты о жизни Дольфа Лундгрена
Как 40 испанцев разгромили 600 самураев
4
114
Как 40 испанцев разгромили 600 самураев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Самые безумные вещи, которые люди совершали во время сна
0
4
Самые безумные вещи, которые люди совершали во время сна
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео)
«Бздыхи» против «кубаноидов»: вечная война на российских курортах (3 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
8
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#комментарии#Разное#драка#дети#в мире
#интересно#история#факты#Россия#шоу бизнес#подборка#красота#приколы
#Юмор#картинки#фотографии#СССР#прикольные#Москва#аварии#удивительно

На что жалуетесь?

Вернуться