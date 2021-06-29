Бесстрашный гид кормит с рук диких крокодилов на радость туристам

«Я пытался сделать чуть более артистичные снимки, поэтому часто держал камеру за бортом лодки прямо над уровнем воды. Я всматривался в воду, чтобы убедиться, что там нет крокодилов, но вода была настолько мутная, что было сложно что-то разглядеть. В какой-то момент, когда я фотографировал, как Гвидо кормит крокодила, кто-то рядом ахнул и сказал: «О боже, он совсем рядом». Я опустил взгляд и увидел крокодила рядом со своей камерой, меньше чем в полуметре от моих рук».

«Я быстро убрал руки обратно в лодку и сфотографировал крокодила сверху. Ничего страшного не произошло, но это было жутко. Этот крокодил вполне мог бы откусить мне что-нибудь, если бы захотел».