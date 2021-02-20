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Добром это не кончится: встреча мыши с роскошной голубой гадюкой

Добром это не кончится: встреча мыши с роскошной голубой гадюкой (9 фото)

Автор:
20 февраля 2021 16:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: голубая гадюка   дикая природа   животные   змеи   мышь   не для впечатлительных   фотография   
798
9

Великолепные снимки фотографа из Индонезии запечатлели встречу любопытной мышки и смертоносной гадюки. Чем это закончилось, вы, наверное, уже догадываетесь.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голубая гадюка   дикая природа   животные   змеи   мышь   не для впечатлительных   фотография   
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Цвет у змеи очень красивый
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6k
sumrаknn 4 минуты назад
В 1997 году снимал кормление питона крысой. В аквариум с питоном (маленький, метр длинной) пустили крысу. Положили на декоративное дерево и закрыли крышку. Крыса увидела питона и обделалась. через 5 секунд еще раз. Она умное животное, понимало и избавлялась от лишнего. это увеличивает шансы, как змеи отрыгивают добычу чтобы легче слинять. В момент первого броска змеи крыса еще и пустила струю мочи, не в змею конечно, а избавлялась от мочи. Но струя была мощная. с третьей попытки крыса была поймана. Видео и щас есть, только на кассете, а конвертировать лень, видимо просто выброшу.
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6k
sumrаknn 2 минуты назад
И да, видео тяжелое, там видно что крыса все понимает. И это жестко.
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218
Vlad 24 минуты назад
Нравится, не ну красивая, ахринеть
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1k
Дмитрий 49 минут назад
-Стоп! Снято!
Змея такая мышь выплевывает и говорит: "Еще раз лапы широко расставишь, не выплюну!"
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5
федязнает Час назад
мышка специально выращена для корма этому монстру, и у неё напрочь отсутствует страх, вся её жизнь прошла в четырёх стенах
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30k
Korolev 2 часа назад
Почему такой бесстрашный мыш?
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57k
Опиум для народа Korolev Час назад
Тупой походу,потому и бесстрашный.)
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2k
RoseM Korolev 20 минут назад
Сам догадаться не способен?
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9k
Михалыч 2 часа назад
Да, конечно, мышь полез. На камеру. Со змейкой пообщаться. Явно фотограф-хмырь мыша принёс.
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2k
RoseM Михалыч 19 минут назад
Чукча не читатель?
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
Жалко такого милого, любопытного мыша...
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2k
RoseM Шура ОсЕчкин 21 минуту назад
Он бы тебя не пожалел
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