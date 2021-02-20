Добром это не кончится: встреча мыши с роскошной голубой гадюкой

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Великолепные снимки фотографа из Индонезии запечатлели встречу любопытной мышки и смертоносной гадюки. Чем это закончилось, вы, наверное, уже догадываетесь.
На снимках любопытный грызун обнюхивает 70-сантиметровую гадюку и, кажется, даже не подозревает об опасности. Змея затем широко распахивает пасть и проглатывает мышь целиком.
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Фотограф Дзул Дзулфикри из Индонезии сделал эти потрясающие снимки в городе Бекаси, в саду дома друга. Голубая комодская куфия на фото — питомец друга Дзула, и мышей ей скармливают раз в неделю в качестве угощения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Змея такая мышь выплевывает и говорит: "Еще раз лапы широко расставишь, не выплюну!"