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16 финалистов конкурса фотографий дикой природы

16 финалистов конкурса фотографий дикой природы (17 фото)

Автор:
06 октября 2021 08:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: дикая природа   животные   конкурс фотографии   природа   фотография   
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Вот уже 57 лет Музей естествознания Лондона награждает лучших фотографов дикой природы в рамках премии Wildlife Photographer of the Year. В этом году профессионалы и любители из 95 стран мира подали на конкурс более 50 000 фотографий. Церемония награждения победителей состоится 12 октября, а пока предлагаем взглянуть на шорт-лист лучших снимков, которые организаторы премии опубликовали на сайте.

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Серхио Марихуан, Испания. Категория: «Дикая природа в городе». Молодая пиринейская рысь замерла на пороге заброшенного сеновала, в котором выросла, на ферме в Испании. Когда-то этот вид был широко распространен на Пиренейском полуострове в Испании и Португалии, но к 2002 году в Испании осталось менее 100 особей, а в Португалии – ни одной.

Дуглас Гимеси, Австралия. Категория «Фотожурналистика». Осиротевший детеныш сероголовой летучей лисицы сосет пустышку после кормления молочной смесью, лежа на свернутом одеяльце, которое должно имитировать его мать.

Вей Фу, Таиланд. Категория: «Поведение: амфибии и рептилии». Зажатый в кольцах обыкновенной украшенной змеи, геккон токи кусает ее за голову в последней попытке отбиться.

Джонни Армстронг, США. Категория: «Портреты животных». Фотограф подкараулил лисицу, которая искала на мелководье тушки погибшей после нереста нерки, за несколько секунд до начала грозы.

Георге Попа, Румыния. Категория: «Природное искусство». Небольшая река в долине Геамана, в румынских горах Апусени, куда попадают отходы из соседнего рудника, который является одним из крупнейших месторождений медной руды и золота в Европе.

Лара Джексон, Великобритания. Категория: «Портреты животных». У молодой львицы не получилось сразу убить антилопу – возможно, из-за отсутствия опыта, – и она начала есть добычу, пока та была еще жива.

Лоран Бальеста, Франция. Категория: «Под водой». На глубине 78 метров у французского побережья Средиземного моря французский фотограф наткнулся на колонию тысяч креветок-нарвалов. Все креветки касались своих соседей длинными усиками-антеннами – возможно, передавая сигналы по всей обширной сети.

Эмелин Дюпье, Франция. Категория: «Фотографы от 11 до 14 лет». Юный фотограф давно мечтал запечатлеть редкую бабочку Аполлон, которая находится под угрозой исчезновения, и ему удалось сделать это в природном парке на французско-швейцарской границе.

Аудун Рикардсен, Норвегия. Категория: «Океаны – общая картина». За рыбацкой лодкой у побережья Норвегии тянется след из мертвой и умирающей сельди. Лодка поймала слишком много рыбы, сеть не выдержала и лопнула, выпустив тонны раздавленной и задыхающейся рыбы. Фотограф находился на борту судна норвежской береговой охраны, и его снимок впоследствии использовали в качестве доказательства в суде: владельца лодки признали виновным и назначили ему штраф.

Буддхилини де Сойза, Шри-Ланка/Австралия. Категория: «Поведение: млекопитающие». Гепарды плывут через бушующую реку Талек, вышедшую из берегов в результате сильнейшего наводнения. Фотограф опасался, что им не удастся преодолеть течение, но все пять гепардов успешно переправились на другую сторону, где их ждала добыча.

Джек Чжи, США. Категория: «Поведение: птицы». В южной Калифорнии, США, молодой белохвостый дымчатый коршун пытается вырвать живую мышь из лап парящего в воздухе отца.

Гил Визен, Израиль/Канада. Категория: «Поведение: беспозвоночные». Согласно фотографу, лучший способ сфотографировать самку комара Сабет ­– это позволить ей укусить себя. Этот вид комаров встречается только в Латинской Америке, длина их туловища насчитывает лишь четыре миллиметра в длину.

Ракеш Пулапа, Индия. Категория: «Водно-болотные угодья – общая картина». Дома на окраине города достигают устья реки, огражденного от моря остатками мангрового болота. Застройка уже уничтожила 90 процентов мангровых зарослей вдоль этого прибрежного района Андхра-Прадеш, Индия, но теперь мангровые заросли признаны жизненно важными для прибрежных обитателей: как людей, так и других существ.

Гагана Мендис Викрамасингхе, Шри-Ланка. Категория: «Фотографы 10 лет и младше». 10-летний фотограф заснял с балкона своего дома трех птенцов индийского кольчатого попугая, которые высунулись из дупла, когда их отец вернулся с едой.

Юрген Фройнд, Германия/Австралия. Категория: «Растения и грибы». Летней ночью в полнолуние после дождя фотограф искал призрачный гриб в тропическом лесу неподалеку от своего дома в Квинсленде, Австралия, и нашел его растущим на мертвом дереве.

Хайме Кулебрас, Испания. Категория: «Дикая природа в городе». Фотограф бросился за камерой сразу же, как только заметил дорожную осу-ястреба, которая тащила по полу его кухни тарантула. Когда он вернулся, гигантская оса – почти 4 сантиметра в длину, -- уже поднималась по стенке холодильника вместе с жертвой.

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Метки: дикая природа   животные   конкурс фотографии   природа   фотография   
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