16 финалистов конкурса фотографий дикой природы

Серхио Марихуан, Испания. Категория: «Дикая природа в городе». Молодая пиринейская рысь замерла на пороге заброшенного сеновала, в котором выросла, на ферме в Испании. Когда-то этот вид был широко распространен на Пиренейском полуострове в Испании и Португалии, но к 2002 году в Испании осталось менее 100 особей, а в Португалии – ни одной.