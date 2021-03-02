"Это серия фотографий о взрослении в небольшом сообществе на острове у западного побережья Норвегии. Он также о девушке, которая в конце концов уезжает, отчаянно пытаясь дистанцироваться от места, где она родилась и выросла. Но главным образом это личная история по возвращению домой после многих лет терапии и жизни за границей, попытки взглянуть на это место свежим взглядом - без подавления плохих воспоминаний. Это попытка принять тот неизбежный факт, что некоторые вещи навсегда останутся со мной. Может, я никогда не узнаю, кто я на самом деле. Но я определенно отсюда.