894
26
Иногда приятно немного ностальгировать, а что может быть более ностальгическим, чем аналоговые фотографии? Вот, например, лучшие работы из категории "аналоговая/пленочная фотография", представленные на конкурсе International Photography Awards 2020.
1. "Прогулка в тумане", Малгожата Шура Пивник (2 место / Аналоговая/пленочная фотография / Пейзаж)
"Я сделала это фото в туманный день. Рядом с моим домом растет большой старый дуб. В этот день атмосфера была необычной. Вдали я увидела человека с собакой. Выглядело все загадочно и кинематографично".
×
2. "Время", Титус Поплавски (1 место / Аналоговая/пленочная фотография / Портрет)
Время. Девушки. Океан.
3. "Брат", Джейкоб Джон Хармер (3 место / Аналоговая/пленочная фотография / Пейзаж)
"Снимок был сделан на Милосе, Греция (лето 2018 г.), и на нем два брата-подростка прыгают вместе со скалы в воду в сумерках. Картинка нашла отклик в моей душе, потому что у меня тоже есть брат, и я помню дух товарищества - каким он был в подростковом возрасте, когда мы чувствовали себя особенно близкими друг другу".
4. "Белые пески", Аарон Диксон (2 место / Аналоговая/пленочная фотография / Пейзаж)
"Эта работа представляет формы и кривые, образованные постоянно движущимися песчаными дюнами Нью-Мексико".
6. "Туман", Оливер Верли (1 место / Аналоговая/пленочная фотография / Пейзаж)
"Туман - частое явление поздней осенью в центральной части Швейцарии. Природа кажется сдержанной и отчасти мистической. Все как я люблю".
9. "...глядя на свет", Титус Поплавски (2 место / Аналоговая/пленочная фотография / Портрет)
Прекрасно составленная фотокомпозиция, точно передающая название.
10. Palme Blu, Стефано Ортега (3 место / Аналоговая/пленочная фотография / Другое)
"Это серия фотографий, снятых на пляже в небольшом городке Сан-Бенедетто-дель-Тронто на побережье Адриатического моря. Мне очень интересны привычки и поведение людей в общественных местах. Я думаю, что во время отпуска и особенно на пляже люди достигают особой свободы, но при этом они все еще довольно уязвимы".
11. "Летний вечер Вовы", Елена Литвинова (Аналоговая/пленочная фотография / Фотограф года)
"Этот снимок - о лете. О солнечных днях, которые в детстве кажутся длиннее. О прогулке по бескрайним пшеничным полям к берегу моря, о том, как найти в кармане монету, о существовании которой ты даже не подозревал, и делить с друзьями холодную газировку. Школа окончена, до осени еще далеко, и впереди много ожиданий. Лето - особенное. А вечером все становится еще более загадочным и волшебным".
12. "Рейнджер Адамсон", Тайлер Шиффман (3 место / Аналоговая/пленочная фотография / Портрет)
"Это рейнджер Адамсон из кенийского заповедника для львов и диких кошек. Он посвятил себя защите дикой природы северной Кении и рискует жизнью, борясь с браконьерами. И он лишь один из многих, кто надеется защитить дикую природу Африки от исчезновения".
13. "Я не знаю, кто я, только откуда я", Мирьям Стеневик (1 место / Аналоговая/пленочная фотография / Другое)
"Это серия фотографий о взрослении в небольшом сообществе на острове у западного побережья Норвегии. Он также о девушке, которая в конце концов уезжает, отчаянно пытаясь дистанцироваться от места, где она родилась и выросла. Но главным образом это личная история по возвращению домой после многих лет терапии и жизни за границей, попытки взглянуть на это место свежим взглядом - без подавления плохих воспоминаний. Это попытка принять тот неизбежный факт, что некоторые вещи навсегда останутся со мной. Может, я никогда не узнаю, кто я на самом деле. Но я определенно отсюда.
15. "Скрытый на виду", Чжон Хур (3 место / Аналоговая/пленочная фотография / Изобразительное искусство)
"Во время обработки пленки я узнал, что черно-белая пленка на самом деле не полностью черная и не полностью белая. Мои снимки имеют две различные реальности одновременно: существование и небытие. Концептуально это черно-белая пленка и изображение. Однако визуально есть и цветное изображение, и цветная пленка. Изображение и цвет присутствуют, но в то же время их нет".
16. Дети Нунгви, Эрез Бен Саймон (3 место / Аналоговая/пленочная фотография / Другое)
"Нунгви - деревня на севере Занзибара, Танзания, население которой составляет более 10 000 человек. Сельские жители занимаются в основном рыболовством, а также сельским хозяйством и туризмом. Дети учатся в две смены. Некоторые классы объединены из-за нехватки учителей и бюджета. Когда ученики не ходят в школу, они помогают своей семье с рыбалкой и всем остальным, что необходимо. Вечером они также находят время для общих игр на пляже",
17. "Образцовый дом", Яссен Григоров (2 место / Аналоговая/пленочная фотография / Другое)
"Это снимок из серии фотографий, рассказывающей о северо-западе сельской Болгарии и иллюстрирующей влияние быстрой урбанизации и прогрессирующей глобализации на наиболее уязвимые части болгарского общества".
19. "Когда она говорит", Николетта Пунгиас (2 место / Аналоговая/пленочная фотография / Портрет)
"Это портрет моей лучшей подруги Лисси, сделанный с помощью Yashica FR1 и рулона черно-белой пленки APX. Она одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Она великолепна, и мне кажется, что эта фотография идеально передает ее сущность".
20. "Тяжелый металл", Дэн Ридер (2 место / Аналоговая/пленочная фотография / Изобразительное искусство)
"Красота повседневных инструментов, сфотографированных при приглушенном свете для максимальной насыщенности цвета".
22. "Коммуникация", Алена Каханович (3 место / Аналоговая/пленочная фотография / Портрет)
"Идеальный символ современного общества, особенно молодой его части: мы общаемся друг с другом через телефоны и гаджеты, а не лично".
23. "Пожалуйста, сохраните Деверо", Марчелло Вигони (1 место / Аналоговая/пленочная фотография / Изобразительное искусство)
"Исследование сложных взаимоотношений между человеком и природой в хрупкой и драгоценной экосистеме Альп, которая может быть нарушена новыми актами вмешательства человека. Запоминающиеся пейзажи Альпе-Деверо (Италия) оживают в моменты городской повседневной жизни. Современная Кассандра открывает окно в тревожное будущее. История, сюрреалистическое видение того, как пока еще охраняемые и доступные каждому места могут выглядеть завтра, после новой экономической эксплуатации, которая может превратить их в собственность нескольких избранных".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 победителей фотоконкурса «Визуальное повествование» от The Independent Photographer
- 30 сильных снимков с конкурса Sony Photography Awards
- Под водой: крутейшие фото с конкурса Underwater Photographer of the Year 2021
- Добром это не кончится: встреча мыши с роскошной голубой гадюкой
- Победители конкурса "Подводный фотограф" - 2021
Метки: IPA лучшие снимки плёночная фотография победители фотоконкурса фотография фотоконкурс хорошие фотографии
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Плёнка, это свой, особый и неповторимый мир.
У меня всё ещё хранятся старые негативы, в то время как многие цифровые фотографии уже безвозвратно потеряны.
.