FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5554 поста • 671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Пленочные фотографии, победившие на конкурсе International Photography Awards 2020

Пленочные фотографии, победившие на конкурсе International Photography Awards 2020 (26 фото)

Автор:
02 марта 2021 13:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: IPA   лучшие снимки   плёночная фотография   победители фотоконкурса   фотография   фотоконкурс   хорошие фотографии   
894
26
Иногда приятно немного ностальгировать, а что может быть более ностальгическим, чем аналоговые фотографии? Вот, например, лучшие работы из категории "аналоговая/пленочная фотография", представленные на конкурсе International Photography Awards 2020.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: IPA   лучшие снимки   плёночная фотография   победители фотоконкурса   фотография   фотоконкурс   хорошие фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр 2 часа назад
Баба на пляже - самая талантливая фотография. Автор закончил, видимо, массу курсов, чтоб так видеть натуру! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
parallax 2 часа назад
Напоминает меломанов слушающих "тёплый ламповый звук"

Плёнка, это свой, особый и неповторимый мир.
У меня всё ещё хранятся старые негативы, в то время как многие цифровые фотографии уже безвозвратно потеряны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дядя Сэм 2 часа назад
Не. Без медведей - несчитово ...

.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Победители конкурса "Подводный фотограф" - 2021 Победители конкурса "Подводный фотограф" - 2021 10 победителей фотоконкурса «Визуальное повествование» от The Independent Photographer 10 победителей фотоконкурса «Визуальное повествование» от The Independent Photographer Редкие фотографии альпийского курорта в Южном Тироле начала 20 века Редкие фотографии альпийского курорта в Южном Тироле начала 20 века Под водой: крутейшие фото с конкурса Underwater Photographer of the Year 2021 Под водой: крутейшие фото с конкурса Underwater Photographer of the Year 2021 30 сильных снимков с конкурса Sony Photography Awards 30 сильных снимков с конкурса Sony Photography Awards
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493686



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера
3
290
"Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
3
138
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области
0
3
Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области
Если бы ЛУАЗик вернулся?
1
16
Если бы ЛУАЗик вернулся?
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#интересно#дтп#факты#прикольные#в мире#шоу бизнес#Россия#знаменитости
#фото#прикол#люди#приколы#подборка#Разное#аварии#авто аварии#автомобили#кино
#история#животные#картинки#сша#СССР#спорт#искусство#война#еда#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться