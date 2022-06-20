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Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

Автор:
20 июня 2022 17:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: The Independent Photographer   лучшие снимки   победители конкурса   победители фотоконкурса   стрит-фото   уличная фотография   фотографии-финалисты   фотография   фотоконкурс   
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The Independent Photographer, международная сеть энтузиастов и фотографов, объявила победителей конкурса уличной фотографии, который состоялся в мае 2022 года. Жюри выбрало 10 лучших снимков из работ, присланных со всего мира. По мнению судьи конкурса Брюса Гилдена, работы победителей демонстрируют исключительный уровень таланта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: The Independent Photographer   лучшие снимки   победители конкурса   победители фотоконкурса   стрит-фото   уличная фотография   фотографии-финалисты   фотография   фотоконкурс   
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2  комментария
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19k
Alf Час назад
Дак этаж на конкурсной основе.
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30k
MatveiVainrub 2 часа назад
Бытовуха
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