Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer

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The Independent Photographer, международная сеть энтузиастов и фотографов, объявила победителей конкурса уличной фотографии, который состоялся в мае 2022 года. Жюри выбрало 10 лучших снимков из работ, присланных со всего мира. По мнению судьи конкурса Брюса Гилдена, работы победителей демонстрируют исключительный уровень таланта.
Давиде Альбани – 1 место. Приз – 1000 долларов
"Октоберфест" — Мюнхен, Германия. Снимок сделан во время всемирно известного пивного фестиваля Октоберфест.
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Франческо Джойя – 3 место. Приз – 400 долларов
"Рука и сигарета" — Лестер-сквер, Лондон, Великобритания.
Довлет Аннаев – финалист
"Гель Дой". Этот снимок был сделан снежной зимней ночью в Берлине, Германия.
Илья Николаев – финалист
"Кофе и сигарета" — Манхэттен, Нью-Йорк, США. Откровенная фотография, сделанная на 47-й улице в Нью-Йорке.
Инге Колейн – финалистка
"Уличная сцена" — Читтагонг, Бангладеш. Мальчики ищут упавшую рыбу на рыбном рынке в Читтагонге, Бангладеш.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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