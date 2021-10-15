Лучшие работы конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021

Молодой серый тюлень кричит от боли, пока в его тело врезаются куски пластиковой рыболовной веревки. Несчастный тюлень, судя по всему, запутался в этой веревке еще когда был детенышем, и по мере его роста веревка все глубже врезалась в тело. Майкл и два других фотографа позвонили в местный фонд охраны дикой природы и заповедник тюленей, чтобы помочь животному.