Лучшие работы конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2021

Музей естествознания в Лондоне назвал победителей ежегодной премии Wildlife Photographer of the Year: главный приз в этом году присудили снимку «Сотворение» биолога Лорана Бальесты, которому удалось запечатлеть невероятно редкое явление – спаривание камуфляжных груперов. Победителей 57-го по счету конкурса выбирали из 50 000 работ из 95 стран мира.
Чтобы сделать эту фотографию, Маджед четыре часа шел по следу 40-летней горной гориллы по имени Кибанде. Ему удалось сделать снимок, когда Кибанде вышел из укрытия, чтобы насладиться прохладным дождем.
Считается, что вороны выбирают себе пару на всю жизнь. Эти двое дарили друг другу подарки – мох, веточки и камешки, – чистили друг другу перья и пели серенады.
Траурный колибри парит перед утренним солнцем, в лучах которого его перья «наполняются радугой».
Энтони, пилот национального парка Вирунга, перевозит двух осиротевших детенышей шимпанзе в реабилитационный центр. Их спасли от контрабандистов благодаря наводке местных жителей.
Красноухая пресноводная черепаха мирно плавает среди водяных лилий в сеноте Сак-Актун в Мексике.
Пролетая над национальным парком Чирибикете, Дэниел заметил почти идеально круглую яму. Внутри росли огромные пальмы, широколиственные и вьющиеся деревья – словно «настоящий тропический лес в чаше».
Молодой серый тюлень кричит от боли, пока в его тело врезаются куски пластиковой рыболовной веревки. Несчастный тюлень, судя по всему, запутался в этой веревке еще когда был детенышем, и по мере его роста веревка все глубже врезалась в тело. Майкл и два других фотографа позвонили в местный фонд охраны дикой природы и заповедник тюленей, чтобы помочь животному.
Гиль заметил множество крохотных паучков в своей комнате и решил заглянуть под кровать. Там, охраняя свой выводок, сидел один из самых ядовитых пауков в мире – бразильский странствующий паук. Поиграв с перспективой, фотограф придал пауку еще более устрашающий вид.
Фотограф каждый день приезжал на это место, тратя на дорогу по шесть часов, и был вознагражден за терпение: на девятый день он заметил снежного барса с тремя детенышами, спящих среди камней.
Самец борнейского орангутана в парке диких животных Юньнани в Китае цепляется за решетку на двери между внутренним и внешним вольерами. «У меня моментально навернулись слезы на глаза, пока я стояла там и беспомощно наблюдала, как он трясет решетку люка в двери», – сказала Селина.
Группа посетителей смотрит и фотографирует, как молодой слон выполняет трюки под водой в зоопарке Таиланда. Адам акцентирует внимание именно на толпе зрителей, а не на слоне, тем самым поднимая вопрос проблематичности подобного развлечения для туристов.
Дэвид ныряет в этом месте уже более 30 лет. Его фотографии показывают кораллы «сквозь призму времени и изменения климата» и, вероятно, когда-то станут свидетельством исчезнувшего мира.
Самка белого медведя кормит своих детенышей. Медвежата рождаются зимой и кормятся грудью до двух лет.
Зак решил, что останки лося – идеальное место для установки фотоловушки. По возвращению его ждало разочарование – ловушка была сломана. Это был последний кадр, который сделала камера.
После шторма Дженнифер потребовалось несколько часов, чтобы найти этот треснувший морской лед, который гренландские тюлени использовали для родов.
Сильнейшая жара австралийского лета заставила сероголовых летучих лисиц покинуть свои укрытия на верхушках деревьев и сбиться в кучку вокруг ствола дерева в надежде спастись от жары. К сожалению, это поведение только усугубляет ситуацию, поскольку от такого скопления животным становится только жарче, и они могут задохнуться.
Крохотная сибирская сойка летит над еловым лесом. Юный фотограф приманивал соек кусочками сыра, чтобы те привыкли к его камере на дистанционном управлении.
Самка желтой песчаной цихлиды выпускает своих мальков изо рта. После нереста самка около трех недель носит икру во рту, пока мальки развиваются.
Элиза следила за фоссой, пока та не забрела на помойку в поисках еды. Фотограф запечатлела мгновение, когда фосса оторвалась от еды, и счет из ресторана прилип к ее голове».
Осы основали свою колонию в придорожном святилище, на святыне, украшенной кукурузными початками в благодарность за урожай.
Два оленя сражались за самку, сцепившись рогами, пока оленю слева не удалось прогнать противника. Этот подвид северных оленей встречается только на Шпицбергене.
22. Победитель конкурса Wildlife photographer of the year 2021, номинация «Под водой». Лоран Баллеста, «Сотворение»
Лоран и его команда на протяжении пяти лет возвращались в эту лагуну и ныряли под воду днем и ночью, чтобы увидеть ежегодный нерест камуфляжных груперов, который происходит только в июле при полной луне и длится всего один час. В общей сложности Балеста потратил около 3000 часов, чтобы сделать этот снимок.
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