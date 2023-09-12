Победители престижного конкурса фотографий дикой природы

Онлайн-журнал All About Photo (AAP) провёл первый конкурс на тему природы. Награды получили двадцать пять фотографов из 11 стран мира, а обладателем главного приза стал индийский фотограф Томас Виджаян с серией портретов борнейских орангутанов и находящихся под угрозой исчезновения вьетнамских золотоголовых лангуров.
Награды журнала All About Photo присуждаются за изображения, которые «прекрасно передают суть природы, подчёркивая великолепие пейзажей, дикой флоры и фауны».
Эффектные образования облаков над горным пейзажем Чили, крокодил, пожирающий антилопу гну, и детеныш белого медведя, скачущий по шельфовому леднику, — вот лишь несколько из этих запоминающихся изображений.
В заявлении журнала AAP Magazine говорится: «Фотография природы — это увлекательный жанр, который исследует и запечатлевает захватывающую дух красоту мира природы. Этот стиль фотографии не только прославляет величие Земли, но и служит острым напоминанием о важности сохранения природы и нашей ответственности защитить планету для будущих поколений».
Молодой лев в заповеднике Нгоронгоро в Танзании. Его запечатлел итальянский фотограф Паоло Амели, обладатель награды «За заслуги».
Красноглазая древесная лягушка в джунглях региона Ла Фортуна в Коста-Рике. Фотограф Пабло Триллес Фаррингтон, лауреат премии «За заслуги», описывает это существо как «гипнотическое», отмечая, что его отличительными чертами являются красные глаза и синяя полоса на боках. Он отмечает, что, хотя эти лягушки обычно ведут ночной образ жизни, снимок был сделан днем, когда лягушка искала лучшее место для отдыха.
Караван верблюдов движется сквозь бурю недалеко от города Мерзуга, расположенного в пустыне Сахара в Марокко. Фотограф Оливье Уния, лауреат премии «За заслуги», описывает эту сцену как «дар природы».
Группа обезьян гелада, также известных как обезьяны с «кровоточащим сердцем», в горах Симиен в Эфиопии. Фотограф Тургай Узер, лауреат премии «За заслуги», говорит: «Чтобы защититься от леопардов, они ночуют на крошечных уступах невероятно крутых скал гор, а на рассвете забираются обратно на плато, чтобы искать еду».
Этот волшебный снимок силуэтов обезьян-гелада в горах Симиен в Эфиопии — также работа Тургая Узера.
Молодой белый медвежонок идет пружинистым шагом на этой очаровательной фотографии, сделанной Тургаяем Узером. Она называется: «Мне есть чем заняться, и есть люди, которых стоит увидеть». Снимок сделан на архипелаге Шпицберген в Норвегии.
Место действия этого завораживающего кадра — национальный парк Южная Луангва в Замбии. На снимке изображен «молодой леопард, проверяющий поднятую добычу» — это означает, что добычу затащили на дерево, чтобы держать ее вне досягаемости других хищников. Фотограф — Тургай Узер.
Герой этого замечательного снимка — лев в зимбабвийском национальном парке Мана-Пулс. Автор — Тургай Узер.
Этот портрет ночной обезьяны в Панамском национальном парке Соберания также был сделан Тургаем Узером. Описывая это существо, он говорит: «Оно весит меньше килограмма, у него одни из самых больших глаз в природе и пальцы длинные, как у пианиста! К сожалению, ночная обезьяна находится под угрозой исчезновения в Панаме из-за вырубки лесов, отлова для торговли домашними животными и браконьерства».
Слон питается листьями акации в национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве. Фотограф — Тургай Узер.
Ягуары на этом мощном снимке не сражаются. На самом деле они спариваются, рассказывает фотограф Тургай Узер. «Спаривание больших кошек начинается с ухаживания, продолжается мурлыканьем и заканчивается рычанием и насилием. И так может продолжаться несколько дней», — объясняет он. Фотография была сделана в бразильском парке Estadual Encontro das Aguas.
Крокодил лакомится несчастным антилопой гну в реке Мара в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара. Этот снимок Тургай Узер назвал «Время ужина».
Детеныш леопарда ест добытую его матерью импалу в национальном парке Южная Луангва в Замбии. Автор — Тургай Узер.
Американский фотограф Джо Филдс сделал этот снимок неядовитой крысиной змеи на ветке. «Многие люди, проходившие мимо, дрожали от страха», — говорит Филдс, добавляя, что змея только что вышла из спячки. Фотограф получил награду «За заслуги».
Линзовидные облака над национальным парком Торрес-дель-Пайне в регионе Патагонии в Чили. Фотограф Кармен Вильяр, получившая награду «За заслуги», отмечает: «До того, как взошло солнце, цвет облаков был поистине впечатляющим».
Это изображение было сделано абсолютным победителем конкурса Томасом Виджаяном. На нем изображен любознательный на вид золотоголовый лангур, находящийся под угрозой исчезновения вид обезьян, эндемичный для вьетнамского острова Кат Ба.
По словам фотографа, осталось всего менее 70 золотоголовых лангуров. Этот вид почти полностью вымер два десятилетия назад из-за браконьерства в медицинских целях и спортивной охоты. Средняя длина тела золотоголовых лангуров составляет 50 см, а длина хвоста — около метра.
Вот еще один впечатляющий снимок, сделанный обладателем главного приза конкурса Виджаяном. Здесь изображен орангутан в национальном парке Танджунг Путинг, Борнео. Просто милашка!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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