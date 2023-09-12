Победители престижного конкурса фотографий дикой природы

Награды журнала All About Photo присуждаются за изображения, которые «прекрасно передают суть природы, подчёркивая великолепие пейзажей, дикой флоры и фауны».

Эффектные образования облаков над горным пейзажем Чили, крокодил, пожирающий антилопу гну, и детеныш белого медведя, скачущий по шельфовому леднику, — вот лишь несколько из этих запоминающихся изображений.

В заявлении журнала AAP Magazine говорится: «Фотография природы — это увлекательный жанр, который исследует и запечатлевает захватывающую дух красоту мира природы. Этот стиль фотографии не только прославляет величие Земли, но и служит острым напоминанием о важности сохранения природы и нашей ответственности защитить планету для будущих поколений».