15 фотографий идеально выглядящей еды

Говорят, что нет ничего идеального в этом мире. Но каждый раз жизнь преподносит нам такие сюрпризы, которые заставляют усомниться в правдивости этих слов. Например, одни повара-гении чего стоят. Их кулинарные шедевры хоть на выставку неси.
Ведь иногда блюда получаются настолько идеальными, что съесть их будет считаться настоящим преступлением. Но мы же с вами — законопослушные граждане, поэтому нам остаётся только любоваться творениями талантливых кулинаров. Смотрим!
Пончик в очень залипательной глазури
Наконец-таки у меня получилось приготовить яйца «Рамен»
По-другому их можно назвать просто маринованными яйцами, которые чаще всего готовят, чтобы добавить в суп рамен. Но кто-то предпочитает их есть и без первого блюда.
«Нашла эту сковородку в антикварном магазинчике и уже испекла печеньки в виде кукурузы»
Шоколадно-фисташковые конфетки
Возможно, этому кондитеру всё-таки пригодились школьные знания с уроков геометрии, потому что форма конфеток получилась очень необычной.
«Моя бабушка помогла приготовить мне первую пахлаву в моей жизни»
Для первого раза эта восточная сладость вышла даже слишком идеальной!
Кокосовые рыбки плавают в озере под названием Эспрессо
Идеальный мусс из черники
«Надеюсь, что этот пирог с курицей будет таким же идеальным по вкусу, каким он получился и снаружи»
Багет, от которого так и хочется отломить крохотный кусочек
Домашний пирог с цуккини
Выглядит этот пирог как новая картина Винсента ван Гога.
«Я готовлю суши раз в неделю и вот одна из партий, которую я сделала в этот раз»
«Первый раз, когда я готовила говядину Веллингтон»
Говядина Веллингтон — классическое праздничное блюдо английского стола. Оно состоит из говяжьей вырезки, запечённой с грибами в слоёном тесте.
Сковородочка цзяоцзы и господин за столом, уже готовый скорее отведать этот ужин
Цзяоцзы — это блюдо китайской, корейской и японской кухни, которое чем-то напоминает наши пельмени. Только чаще всего начинка их состоит не только из мяса, но и из овощей. Хотя она так же может меняться в зависимости от предпочтений того, кто будет их есть.
Яблочный пирожочек
Эта плитка шоколада — просто космос!
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