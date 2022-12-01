15 фотографий идеально выглядящей еды

Цзяоцзы — это блюдо китайской, корейской и японской кухни, которое чем-то напоминает наши пельмени. Только чаще всего начинка их состоит не только из мяса, но и из овощей. Хотя она так же может меняться в зависимости от предпочтений того, кто будет их есть.

Яблочный пирожочек