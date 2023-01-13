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15 фотографий идеально выглядящей еды, откусить кусочек от которой и хочется, и колется

15 фотографий идеально выглядящей еды, откусить кусочек от которой и хочется, и колется

Автор:
13 января 2023 08:37
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусно   идеально   красота   пища   фото   
472
16

Предлагаю посмотреть подборку съедобных работ восхитительно-идеального вида!

Приятного аппет… просмотра!

Вкусно приготовленная еда — райское наслаждение для каждого. Но если это блюдо помимо своего аппетитного запаха привлекает ещё и своим видом, то шеф-повару надо безоговорочно ставить 5+. Хотя снизить один балл ему всё-таки можно, ведь испортить всю эту идеально выглядящую еду рука не поднимается! Поэтому нам только и остаётся пускать слюнки и любоваться ею.


Багет с залипательным узором

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И даже фильтров никаких не надо, чтобы фото выглядело идеально

На фото счастливчик собирается отведать мороженое из сладкого картофеля.


Идеальный рататуй


«Выпечка с яблоком и ананасом от моей жены»


Итальянский сэндвич с 3 видами салями и салатом

Сразу видно, что итальянцы — щедрый народ!


«Булочки Синнабон, которые испёк мой брат перед Рождеством»


Безупречен и внутри, и снаружи


Специальное блюдо от шеф-повара для любителей всего идеального


Начинка известного французского печенья макарон заставляет сказать: «Вау!»


Идеальный разрез


Первая попытка моего мужа приготовить картофель хассельбак.

Картофель хассельбак — это тип печёного картофеля, который аккуратно до середины нарезают тонкими ломтиками, чтобы получилась гармошка. После чего его отправляют в духовку запекаться.


Мясная закуска к столу подана!

Только очень голодный человек сможет стать разрушителем этой идеальной картины!


Плитка тёмного шоколада

Мраморный кекс

Идеально подрумяненная на костре зефирка

Домашние конфеты инопланетной красоты

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Метки: Еда   вкусно   идеально   красота   пища   фото   
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1  комментарий
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Alek 19 минут назад
Вот не понимаю нафиг такой большой сэндвич делать? Не откусить не прожевать, так пройти сказать красивое
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