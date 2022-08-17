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Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия

Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия

Автор:
17 августа 2022 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   идеально   красота   перфекционизм   природа   удивительно   фото   
924
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Ниже представлены фото, которые с легкостью снимут любое напряжение, так как вещи и предметы, изображенные на них, символизируют собой гармонию.

Оказывается, что даже такие простые вещи, как идеально выложенные продукты на магазинной полке и геометрически правильный торт способны успокоить и привести в норму. Перфекционисты знают об этом фокусе не понаслышке. Поэтому, если им нужно отвлечься от монотонности серых будней, раздражающего ритма города, они с удовольствием погружаются в мир таких приятных мелочей. Если вам также нужна такая небольшая перезагрузка, то мы с радостью поможем в этом.


Так мой муж чистит фрукты

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Муравьи пьют из капли

Муравьям нужно употреблять воду регулярно. Насекомое может продержаться без жидкости не более 2-3 дней. Любопытно, что муравьи пьют значительно больше воды, чем любое другое существо более крупного размера.


Грибы разложены, как на картинке


Так уложить морковь мог только мастер своего дела


Смотришь, и глаз радуется


Профессиональная чистка креветок


Дома в Нидерландах


Так начинается утро перфекциониста


В этом стакане ровно одна банка газировки


В пицце, которую мы заказали, было ровно по 3 пепперони на каждом кусочке


На великолепные формы этого торта можно смотреть вечно

Автор этого замечательного торта Динара Каско. Девушка является известным пекарем и журналистом. Её технология создания сладостей стала невероятно популярной. Она предполагает использование 3D-печати.


Круг из кошей

Идеальная цветовая гамма автомобилей Volkswagen Beetles

Так моя жена нарезала манго

Идеально упорядоченные яйца насекомых

Вышли идеальные слои

Вот это порядок

Когда занимаешься чем-угодно, только бы не есть суп

Это нормально, что моя булочка с корицей смотрит на меня?

Змея умеет узнавать своего хозяина по запаху. Чтобы приручить такого питомца и завоевать его доверие, придётся потратить несколько месяцев. За это время человек должен продемонстрировать, что не является источником опасности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   идеально   красота   перфекционизм   природа   удивительно   фото   
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5  комментариев
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2k
Enotko Ytko Час назад
Комментарий к фото
да ты издеваешься? количество рядов не одинаковое, ценники висят не ровно!!!!
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2k
Enotko Ytko Час назад
Комментарий к фото
бля! на какой картинке????
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0
wasilij 2 часа назад
На пице кусочки салями а не пеперони
От описания картинки кровь из глаз
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328
Карл wasilij 50 минут назад
А что такое Пепперони ?
Это и есть острая разновидность салями итало-американского происхождения!

Так что дебил это ты! :)))))
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HalloFreeSpace 2 часа назад
красота )
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