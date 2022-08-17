Перфекционизм — это отдельный вид удовольствия

Оказывается, что даже такие простые вещи, как идеально выложенные продукты на магазинной полке и геометрически правильный торт способны успокоить и привести в норму. Перфекционисты знают об этом фокусе не понаслышке. Поэтому, если им нужно отвлечься от монотонности серых будней, раздражающего ритма города, они с удовольствием погружаются в мир таких приятных мелочей. Если вам также нужна такая небольшая перезагрузка, то мы с радостью поможем в этом.

Так мой муж чистит фрукты