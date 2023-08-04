С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого

Лето — это то прекрасное время, когда люди стараются максимально расслабиться, отдохнуть и побаловать себя не только впечатлениями, но и вкусной едой. Ну а мороженое — это, без сомнения, самое летнее лакомство, какое только можно представить.
Вот только не всегда оно представляет из себя классический пломбир или эскимо на палочке. Иногда оно может быть, например, с солёными огурцами!
Сегодня мы расскажем вам, какие удивительные и необычные вкусы мороженого были созданы руками людей, фантазия которых просто зашкаливает! 🙂
Кокосовые угольки
Это абсолютно чёрное мороженое делают с использованием кокосовой золы, которую смешивают с кокосовыми хлопьями, кокосовым молоком и кокосовым кремом. Настоящее чёрное райское наслаждение!
Манго-чили
Нежный манговый сорбет с добавлением огненного чили и кусочками кунжутного бисквита — гармоничное сочетание несочетаемых продуктов!
Пивное мороженое
Удивительный вкус мороженого от Питерской пивоварни AF Brew. Холодное лакомство есть в пяти вкусах, соответствующих напиткам бренда:
- имперский стаут Lobotomy XI;
- сауэр с малиной, гуавой и лимоном Joy of Lollipopping;
- мичелада Sangre Fresca с El Copitas Bar;
- берлинер-вайссе Passion is my Confession с маракуйей;
- комбуча с живительной саган-дайля;
- water kefir с эстрагоном.
Дымный бурбон с копчёным миндалём
Классическое сочетание знакомых продуктов в непривычной форме однозначно оценят мужчины. Да и женщины тоже!
Мороженое с оливковым маслом
Однозначно, звучит и выглядит очень странно, но те, кто пробовал, утверждают, что мороженое обладает потрясающим нежным вкусом.
Сливочное мороженое с мясом лобстера
Это уникальное мороженое, ради которого десятки людей приезжают в Вашингтон, желая проверить, что из себя представляет лобстерное мороженое. Даже на карточке мороженого написано, мол, «Да, настоящий лобстер». Кстати, говорят, что на вкус ничего особенного и, по сути, в обычное сливочное угощение просто добавлены кусочки замороженного лобстера.
Мороженое с жареной куриной ножкой
Медовое мороженое с кусочками острой курочки и хрустящим печеньем — странно и оригинально! Кафе, в котором и продаётся это курино-печенюшное нечто, выпускает вкус очень ограниченным тиражом. А находится заведение в самом сердце Нового Орлеана.
Огуречный сорбет
Это мороженое — идеальный десерт для жарких дней. Огурцы смешивают с лимонным соком, горстью свежей мяты и каплей ликёра из цветков бузины.
Акутак
Акутак — это национальное блюдо жителей Аляски. Его называют «эскимосским мороженым», но угощение это довольно спорное. Готовят это «мороженое» из животного жира (лосей, оленей, тюленей и моржей) с местными ягодами, травами и кореньями. Возможны добавки в виде мяса оленя или лосося. Сейчас всё больше животные жиры заменяются растительными маслами.
Овощное безумие
По всей видимости, этот десерт был создан для настоящих фанатов овощей. Как иначе объяснить создание таких необычных вкусов, как: свекла и морская соль, батат и шоколад, груша и кардамон.
Мороженое из гречки
Это действительно оригинальный десерт, который готовят из всем знакомой гречки. Подают лакомство с клубникой в собственном соку, взбитыми сливками и попкорном из гречки.
Ванильная жёлтая горчица
Нет, к этому десерту не подают сосиски и булочки для хот-догов. На удивление, сочетание ванильного мороженого, классической острой горчицы и ягодного соуса вместе создают гармоничное трио, приятно раскрывающееся в моменте дегустации.
Мороженое-гуакамоле с курузными чипсами
Мороженое-гуакамоле делают из авокадо, смешанного с нарезанным помидором и красным луком. Как утверждает производитель, этот десерт имеет кислый и освежающий вкус.
Чесночно-шоколадное мороженое
Звучит максимально странно, но, как утверждают те, кто пробовал это мороженое, гчеснок практически не чувствуется и каким-то удивительным образом гармонично сочетается с шоколадом.
Мороженое из белых грибов
Сегодня я попробовала десерт, который ломает систему. Мороженое из сухих белых грибов, запечённое в джине, на ризотто с трюфелем, съедобным мхом, с фундуком и жареным тимьяном. Первый раз в своей жизни я ела мороженое из грибов!
Мороженое «Три сыра»
Ничего необычного, просто мороженое, сделанное из трёх видов сыра: гауда, эмменталь и буррата. Очень мягкий, нежный и сливочный десерт.
Мороженое из фенхеля
Фенхель — довольно странный выбор для создания мороженного. Тем не менее, производитель остановил свой выбор на этом растении. Чтобы приготовить фенхельное мороженое, со сливками смешивают луковицу и листья фенхеля. Таким образом получается оригинальное и невероятно ароматное джелато.
Мороженое с медовыми перчиками халапеньо и солёными огурцами
Кажется, это мороженое не нуждается в представление. Вы просто смотрите на него, удивляетесь, пробуете и наслаждаетесь оригинальным вкусом десерта, в котором каким-то удивительным образом сочетаются перцы и огурцы.
Замороженная Кровавая Мэри
Ещё один представитель алкогольного мороженого, представленного в виде классического коктейля для взрослых. Интересно, насколько сильно выражен вкус алкоголя, когда десерт начинает таять на языке?
Мороженое-кари
Мороженое из Мумбаи с пряным карри, арахисовым маслом и кленовым сиропом.
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