С огурцом и гречкой: 20 необычных вкусов мороженого

Вот только не всегда оно представляет из себя классический пломбир или эскимо на палочке. Иногда оно может быть, например, с солёными огурцами!

Сегодня мы расскажем вам, какие удивительные и необычные вкусы мороженого были созданы руками людей, фантазия которых просто зашкаливает! 🙂

Кокосовые угольки