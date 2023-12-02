Турчанка создаёт десерты, которые похожи на что угодно, но не на торт

Большинству из нас привычны обыкновенные бисквитные торты с кремом и розочками. Тем не менее кондитерское искусство давно шагнуло вперёд, где масляные шедевры уступили место муссовым и сырным.
Но турчанка Туба Гекил переиграла вообще всех! Она создаёт гиперреалистичные десерты, которые выглядят как угодно, но уж точно не как торт. Платье? Легко! Кирпич? Запросто! И если вам кажется, что это всё ерунда какая-то, то посмотрите вблизи на творения Тубы — даём гарантию, что отличить от реального предмета или продукта вам будет крайне сложно!
Можно бесконечно вглядываться в гранат и всё равно не осознать, что он — торт!
Чрезвычайная детальность просто сбивает с толку!
Шикарное платье в витрине?
Из тканевого тут возможно только название торта — «Красный бархат».
Поразительная фотореалистичность!
Даже растение оказалось тортом!
Каждая мелкая деталь в работах Тубы съедобна
Тот случай, когда уборка может быть приятной
Приходилось ли вам пробовать кирпичи?
Лежит груша — нужно обязательно скушать!
В жизни не отличить от настоящего мяса!
Оттенки, фактура, детали — всё учтено при создании десерта
Да, солнцезащитный крем тоже съедобен!
Если что, вряд ли магазин примет возврат
Не меньше поражают десерты, которые выглядят несъедобными
Глядя на эту изящную туфельку даже и мысли не возникает, что её можно укусить. Но в данном случае всё же лучше кусать, чем надевать.
А как вам такой поворот событий?
Даже через кран чувствуется сочная свежесть зеле… Торта?!
Пришёл в парфюмерный магазин, а ушёл с пирожным
Да, стало опасно ходить по магазинам — неизвестно, что стоит на продуктовых полках!
Мамма миа!
Кстати, помидоры тоже не помидоры. Да-да, это тоже сладость!
Единственная половая тряпка, которую можно пожевать
Абсолютно каждая деталь — съедобна. Пена, тряпка, пластиковая ручка — это всё результат талантливой работы Тубы.
Просто нет слов — потрясающее воспроизведение лука!
Как правило, гиперреалистичные торты могут отталкивать. Но десерты Тубы всё же очень хочется попробовать. Возможно, всё дело в том, что мозг даёт сбой и не понимает, что то, что ты видишь, на самом деле сладость. Браво, Туба, браво!
Источник:
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