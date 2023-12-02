FISHKINET
Сообщество Еда 1766 постов • 573 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Турчанка создаёт десерты, которые похожи на что угодно, но не на торт

Турчанка создаёт десерты, которые похожи на что угодно, но не на торт

Автор:
02 декабря 2023 10:50
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Туба Гекил   красота   куланирия   потрясающе   творчество   торт   удивительно   фантазия   
1025
22

Большинству из нас привычны обыкновенные бисквитные торты с кремом и розочками. Тем не менее кондитерское искусство давно шагнуло вперёд, где масляные шедевры уступили место муссовым и сырным.

Но турчанка Туба Гекил переиграла вообще всех! Она создаёт гиперреалистичные десерты, которые выглядят как угодно, но уж точно не как торт. Платье? Легко! Кирпич? Запросто! И если вам кажется, что это всё ерунда какая-то, то посмотрите вблизи на творения Тубы — даём гарантию, что отличить от реального предмета или продукта вам будет крайне сложно!


Можно бесконечно вглядываться в гранат и всё равно не осознать, что он — торт!

×
×

Чрезвычайная детальность просто сбивает с толку!

Шикарное платье в витрине?

Из тканевого тут возможно только название торта — «Красный бархат».


Поразительная фотореалистичность!

Даже растение оказалось тортом!

Каждая мелкая деталь в работах Тубы съедобна

Тот случай, когда уборка может быть приятной

Приходилось ли вам пробовать кирпичи?

Лежит груша — нужно обязательно скушать!

В жизни не отличить от настоящего мяса!

Оттенки, фактура, детали — всё учтено при создании десерта

Да, солнцезащитный крем тоже съедобен!

Если что, вряд ли магазин примет возврат

Не меньше поражают десерты, которые выглядят несъедобными

Глядя на эту изящную туфельку даже и мысли не возникает, что её можно укусить. Но в данном случае всё же лучше кусать, чем надевать.


А как вам такой поворот событий?

Даже через кран чувствуется сочная свежесть зеле… Торта?!

Пришёл в парфюмерный магазин, а ушёл с пирожным

Да, стало опасно ходить по магазинам — неизвестно, что стоит на продуктовых полках!

Мамма миа!

Кстати, помидоры тоже не помидоры. Да-да, это тоже сладость!


Единственная половая тряпка, которую можно пожевать

Абсолютно каждая деталь — съедобна. Пена, тряпка, пластиковая ручка — это всё результат талантливой работы Тубы.


Просто нет слов — потрясающее воспроизведение лука!


Как правило, гиперреалистичные торты могут отталкивать. Но десерты Тубы всё же очень хочется попробовать. Возможно, всё дело в том, что мозг даёт сбой и не понимает, что то, что ты видишь, на самом деле сладость. Браво, Туба, браво!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Туба Гекил   красота   куланирия   потрясающе   творчество   торт   удивительно   фантазия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Еркен Час назад
Зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
WithU Час назад
Красиво , но не аппетитно, и где- то неряшливо . Я даже пробовать бы не стала .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Александра С Час назад
Торт должен быть тортом, а не выглядеть как не чищенная луковица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457040



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
В Китае умелец придумал ПВО для комаров
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Набирающие популярность в сообществах
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Необычные корабли на службе Германии. Суда класса Bottsand
Необычные корабли на службе Германии. Суда класса Bottsand
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#история#факты#дети#позитив#США#подборка#Китай
#Юмор#автомир#интересное#забавно#Автовсячина#Еда#природа#улыбнуло#Москва#СССР
#в мире#машина#животные#Прикол#полиция#люди#аварии#авто аварии#ДТП#познавательно
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий 25 необычных 3D-тортов, которые слишком хороши для того, чтобы их съесть 25 необычных 3D-тортов, которые слишком хороши для того, чтобы их съесть Марс «выглядывает» из-за Луны Марс «выглядывает» из-за Луны Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми 15 оригинальных строений со всего мира, чьи архитекторы не поскупились на неожиданные решения 15 оригинальных строений со всего мира, чьи архитекторы не поскупились на неожиданные решения 15 фотографий идеально выглядящей еды 15 фотографий идеально выглядящей еды

На что жалуетесь?

Вернуться