Турчанка создаёт десерты, которые похожи на что угодно, но не на торт

Но турчанка Туба Гекил переиграла вообще всех! Она создаёт гиперреалистичные десерты, которые выглядят как угодно, но уж точно не как торт. Платье? Легко! Кирпич? Запросто! И если вам кажется, что это всё ерунда какая-то, то посмотрите вблизи на творения Тубы — даём гарантию, что отличить от реального предмета или продукта вам будет крайне сложно!

Можно бесконечно вглядываться в гранат и всё равно не осознать, что он — торт!