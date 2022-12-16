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Марс «выглядывает» из-за Луны

Марс «выглядывает» из-за Луны

Автор:
16 декабря 2022 11:17
Сообщество : Космос
Метки: Земля   космос   красота   луна   марс   потрясающе   удивительно   фото   
132
3
Впечатляющее новое изображение запечатлело момент, когда во время недавнего затмения крошечный и необычайно яркий Марс поднялся из-за покрытой кратерами поверхности Луны.

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Метки: Земля   космос   красота   луна   марс   потрясающе   удивительно   фото   
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3  комментария
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1k
Lexx Час назад
Крошечный? А с Земли он прям гигант.
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6k
Roman 42 минуты назад
Изображение запечатлело - это такое название для кривого фотошопа?
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154
Николай Час назад
Видел я один фильм, там тоже так начиналось, потом появились они
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