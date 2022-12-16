Марс «выглядывает» из-за Луны

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Впечатляющее новое изображение запечатлело момент, когда во время недавнего затмения крошечный и необычайно яркий Марс поднялся из-за покрытой кратерами поверхности Луны.
Красная планета была временно скрыта от Земли проходящей мимо Луной во время события, известного как лунное затмение, которое происходит примерно два раза в год и длится около часа. Однако затмение 7 декабря оказалось особенно драматичным, потому что Марс находился в оппозиции, а это означает, что Земля пребывала прямо между ним и Солнцем, что делает планету необычно яркой в ночном небе.
Новое изображение было сделано профессиональным астрофотографом и жителем Аризоны, США, Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy), который поделился потрясающим снимком в Twitter.
«Это момент, когда Марс выглянул из-за нашей Луны, — написал Маккарти. — Наблюдение за другой планетой, поднимающейся над горизонтом нашей Луны, было таким сюрреалистичным опытом.»
Новое изображение было сделано профессиональным астрофотографом и жителем Аризоны, США, Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy), который поделился потрясающим снимком в Twitter.
«Это момент, когда Марс выглянул из-за нашей Луны, — написал Маккарти. — Наблюдение за другой планетой, поднимающейся над горизонтом нашей Луны, было таким сюрреалистичным опытом.»
Необычная яркость Марса означала, что недавнее затмение было хорошо видно с поверхности Земли, и многие люди делали фотографии и видеозаписи исчезновения или появления Красной планеты из-за Луны. Однако «изготовление детализированных фотографий этого события было настоящим испытанием», — сказал Маккарти.
Чтобы получить своё сверхдетализированное изображение, Маккарти использовал технику астрофотографии, известную как «удачное изображение», которая включает в себя быструю съемку десятков, сотен или тысяч фотографий и наложение лучших из них друг на друга для формирования единого детализированного изображения. Из-за скорости движения Луны у Маккарти для создания снимков было окно всего в 10 секунд, чтобы избежать размытия лунной поверхности на финальном фото. За это короткое время он сделал около 2 тысяч отдельных кадров.
«В целом это один из самых сложных снимков, которые я когда-либо делал», — сказал Маккарти. Но это также «один из моих любимых моментов с тех пор, как я начал заниматься этим хобби».
Чтобы получить своё сверхдетализированное изображение, Маккарти использовал технику астрофотографии, известную как «удачное изображение», которая включает в себя быструю съемку десятков, сотен или тысяч фотографий и наложение лучших из них друг на друга для формирования единого детализированного изображения. Из-за скорости движения Луны у Маккарти для создания снимков было окно всего в 10 секунд, чтобы избежать размытия лунной поверхности на финальном фото. За это короткое время он сделал около 2 тысяч отдельных кадров.
«В целом это один из самых сложных снимков, которые я когда-либо делал», — сказал Маккарти. Но это также «один из моих любимых моментов с тех пор, как я начал заниматься этим хобби».
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Метки: Земля космос красота луна марс потрясающе удивительно фото
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