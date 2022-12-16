Марс «выглядывает» из-за Луны

Необычная яркость Марса означала, что недавнее затмение было хорошо видно с поверхности Земли, и многие люди делали фотографии и видеозаписи исчезновения или появления Красной планеты из-за Луны. Однако «изготовление детализированных фотографий этого события было настоящим испытанием», — сказал Маккарти.



Чтобы получить своё сверхдетализированное изображение, Маккарти использовал технику астрофотографии, известную как «удачное изображение», которая включает в себя быструю съемку десятков, сотен или тысяч фотографий и наложение лучших из них друг на друга для формирования единого детализированного изображения. Из-за скорости движения Луны у Маккарти для создания снимков было окно всего в 10 секунд, чтобы избежать размытия лунной поверхности на финальном фото. За это короткое время он сделал около 2 тысяч отдельных кадров.



«В целом это один из самых сложных снимков, которые я когда-либо делал», — сказал Маккарти. Но это также «один из моих любимых моментов с тех пор, как я начал заниматься этим хобби».