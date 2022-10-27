15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем

486
17
Природа богата своими дарами. В этом неоднократно могут убедиться те, у кого есть сады и огороды. Там иногда такие огромные овощи, фрукты и ягоды вырастают, что можно только удивляться.
А тем, у кого огородов нет, расстраиваться не стоит, они такие урожайные чудеса находят в магазинах. Мы собрали для вас несколько примеров.
Огромная морковь
×
×
Вот это урожай!
Авокадище
Мы нашли этот огромный гриб на участке моих родителей
Её величество Капуста!
Лук, лучок, золотая луковица
А вот батат
Вот какой подсолнух вымахал!
Большой салат
Огромный джекфрут
Тыква-рекордсмен Великобритании в 2020-м
Вот такую тыкву вырастили близнецы Ян и Стюарт Пэйтон, побив в 2020-м рекорд по размеру тыквы в Великобритании. Она весит примерно 1175 кг.
Чудо-арахис
Как вам такой гриб?
Арбузы, выращенные в Италии
Огромная луковица из магазина
И ещё несколько огромных тыкв и их друзей напоследок
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались
- «Ну ничего себе»: 17 необычных растений
- Великолепная скала суровой Ирландии
- 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы
- У этих животных есть свой хитрый способ, как защитить себя от лап коварного хищника
Новости партнёров
реклама
Так то и в СССР, в 50-60 годах, были эксперименты нацеленные на повышение продуктивности СХК, и в рамках этих экспериментов даже обрабатывали стронцием побеги помидор и злаков, и получали какие-то просто безумные результаты по урожайности, но тем не менее от этого пришлось отказаться, так как и почва и сами плоды - просто были непригодны ни к употреблению человеком, ни для корма скота, ни для использование в переработке, из-за повышенной токсичности.
В общем глядя на такой плод, не надо умиляться "Чудесным дарам матушки природы", тут скорее всего результат безумного применения химической науки, нацеленной ровно на получение красивой внешней картинки.
Стоит вспомнить случай в Краснодарском крае, когда какие-то предприимчивые южане, начали выращивать и продавать на местных рынках красивые и сочные арбузы, которые по результатам лабораторных исследований прям сочились пестицидами, и прочими кашерными тяжёлыми металлами, и сами по себе представляли опасность для употребления во внутрь.