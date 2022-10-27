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15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем

15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем

Автор:
27 октября 2022 08:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   Растение   красота   пища   природа   удивительно   урожай   фото   
486
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Природа богата своими дарами. В этом неоднократно могут убедиться те, у кого есть сады и огороды. Там иногда такие огромные овощи, фрукты и ягоды вырастают, что можно только удивляться.

А тем, у кого огородов нет, расстраиваться не стоит, они такие урожайные чудеса находят в магазинах. Мы собрали для вас несколько примеров.


Огромная морковь

×
×

Вот это урожай!

Авокадище

Мы нашли этот огромный гриб на участке моих родителей

Её величество Капуста!

Лук, лучок, золотая луковица

А вот батат

Вот какой подсолнух вымахал!

Большой салат

Огромный джекфрут

Тыква-рекордсмен Великобритании в 2020-м

Вот такую тыкву вырастили близнецы Ян и Стюарт Пэйтон, побив в 2020-м рекорд по размеру тыквы в Великобритании. Она весит примерно 1175 кг.


Чудо-арахис

Как вам такой гриб?

Арбузы, выращенные в Италии

Огромная луковица из магазина

И ещё несколько огромных тыкв и их друзей напоследок

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Растение   красота   пища   природа   удивительно   урожай   фото   
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7  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Азотные удобрения делают "чудеса".
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4k
perekrestok Полчаса назад
Все ясно - студенты Хогвартса сдают зачеты и экзамены.
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Во многих Штатах Америки, раньше были целые конкурсы, типо на самую здоровую тыкву, кабачок итд.. но с развитием химической промышленности, их либо упразднили, либо ввели там специальные тесты, похлеще чем у олимпийских спортсменов, так как многие не брезгуют ради мнимой популярности и поразительного успеха - пичкать свои плоды таким кол-вом добавок, что использовать их в питание - абсолютно нельзя. Иными словами, надо делить категории - "у меня по честному на грядке вырос такой вот плод" и "я вкачал в клубнику пол таблицы Менделеева и смотрите какой пипец вымахал".
Так то и в СССР, в 50-60 годах, были эксперименты нацеленные на повышение продуктивности СХК, и в рамках этих экспериментов даже обрабатывали стронцием побеги помидор и злаков, и получали какие-то просто безумные результаты по урожайности, но тем не менее от этого пришлось отказаться, так как и почва и сами плоды - просто были непригодны ни к употреблению человеком, ни для корма скота, ни для использование в переработке, из-за повышенной токсичности.
В общем глядя на такой плод, не надо умиляться "Чудесным дарам матушки природы", тут скорее всего результат безумного применения химической науки, нацеленной ровно на получение красивой внешней картинки.
Стоит вспомнить случай в Краснодарском крае, когда какие-то предприимчивые южане, начали выращивать и продавать на местных рынках красивые и сочные арбузы, которые по результатам лабораторных исследований прям сочились пестицидами, и прочими кашерными тяжёлыми металлами, и сами по себе представляли опасность для употребления во внутрь.
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1k
Шурман 53 минуты назад
Яблоко фигня , если кто знает как выглядит Алматинский апорт то это яблочко так себе :) у меня раньше на даче рос апорт так 15 яблок это уже полное ведро :)
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6k
Ыукп 2 часа назад
ничего интересного не увидел. больших размеров овощи -фрукты менее вкусны. а чисто так, попонтоваться - да можно.
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